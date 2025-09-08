Hiện tại đang có gia đình hạnh phúc mỹ mãn nhưng tài tử show Call Me By Fire ( Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bản Trung) Lee Seung Hyun từng vướng phải nghi vấn lừa dối bạn gái An Dĩ Hiên, lén "ăn nem ăn chả" với Thích Vy (vợ của anh bây giờ). Mới đây, nam ca sĩ gốc Hàn lần đầu lên tiếng về lùm xùm tình ái năm nào với lời tuyên bố: "Sự dũng cảm chân chính là dám đối mặt với quá khứ, để từ đó có thể bảo vệ tốt hiện tại".

Vợ chồng Lee Seung Hyun - Thích Vy từng bị cho là có lỗi với nữ diễn viên An Dĩ Hiên.

Trang 163 cho biết, năm 2012, khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Kết Hôn Cuồng Tưởng Khúc, Lee Seung Hyun đã rơi vào lưới tình với nữ diễn viên xinh đẹp An Dĩ Hiên. Khi đó, An Dĩ Hiên đang là ngôi sao đang hot được công ty giải trí Hoa Nghị nâng đỡ hết mực, là "An công chúa" vạn người mê của làng giải trí Hoa ngữ. Còn Lee Seung Hyun là nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn vừa mới tiến quân vào thị trường Trung Quốc.

Tình cảm của cặp đôi này được công chúng ví von là "ngôn tình vượt qua biên giới", đặc biệt là khi có nguồn tin cho biết An Dĩ Hiên sẵn sàng hạ thấp cát-xê để đưa bạn trai vào đoàn phim, ủng hộ sự nghiệp của người thương. Thế nhưng, sang đến năm 2013, mối tình Hoa – Hàn bất ngờ có biến, khiến dân tình không kịp trở tay.

Lee Seung Hyun từng hẹn hò với An Dĩ Hiên.

Tháng 7/2013, bức ảnh Lee Seung Hyun và Thích Vy "khóa môi" nồng nghiệt trên khán đài World Cup (tại Brazil) được tiết lộ, khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Tin đồn nam ca sĩ gốc Hàn phản bội "An công chúa", lén qua lại với Thích Vy rộ lên khắp nơi, khiến cả 2 phải nhận nhiều "gạch đá" từ dư luận. Đặc biệt là khi nữ diễn viên Lữ Nhất – bạn thân của An Dĩ Hiên đăng tải bài viết đầy mỉa mai lên mạng xã hội: "Có kẻ nào đó qua cầu rút ván", khiến dân tình càng tin chắc Lee Seung Hyun - Thích Vy là kẻ bội bạc và "bé ba" đáng ghét.

Trước sóng gió dư luận, Thích Vy tuyên bố thẳng thừng trước truyền thông: "Tôi tuyệt đối sẽ không chen chân vào tình cảm của người khác, đây là giới hạn tôi tự đặt ra cho bản thân mình". Thế nhưng cư dân mạng vẫn nửa tin nửa ngờ. Mặc dù sau đó Lee Seung Hyun – Thích Vy đã về chung một nhà và có cuộc sống hạnh phúc bền chặt nhưng lùm xùm này vẫn bị coi như một "vết đen" không thể bỏ qua trong sự nghiệp của cả hai.

Khoảnh khắc hẹn hò bị tiết lộ khiến Lee Seung Hyun - Thích Vy trở thành kẻ tội đồ trong mắt công chúng.

Giờ đây, sau nhiều năm, Lee Seung Hyun đã lên tiếng làm rõ mọi việc. Nam ca sĩ cho biết không hề có chuyện ngoại tình, khi đó anh và An Dĩ Hiên đã đường ai nấy đi nhưng chưa kịp thông báo với công chúng, dẫn đến hiểu lầm không đáng có.

Lee Seung Hyun tâm sự: "Chúng tôi đều rất bình tĩnh và đi đến quyết định chia tay, không có sự phản bội hay tranh chấp nào cả". Không chỉ vậy, An Dĩ Hiên còn nhắn tin chúc anh sớm tìm được người phù hợp, cho thấy họ thực sự buông tay nhau trong hòa bình. Netizen cho rằng, cuối cùng Lee Seung Hyun cũng đã gột bỏ được tiếng oan, xứng đáng là đức ông chồng mẫu mực của làng giải trí Hoa ngữ.

Lee Seung Hyun khẳng định anh không phải kẻ phụ bạc và bà xã Thích Vy cũng không phải là người thứ ba.

Lee Seung Hyun từng là thành viên trong nhóm nhạc Hàn Quốc T.A.K.E sau đó anh quyết định "Trung tiến" để phát triển sự nghiệp. Quen biết với Thích Vy khi cùng hợp tác trong một bộ phim, Lee Seung Hyun đã chinh phục được trái tim của nữ diễn viên Mỹ Nhân Tâm Kế và chính thức về chung một nhà vào năm 2014. Cặp đôi nhanh chóng đón ái nữ đầu lòng Lucky được cho là "sao y bản chính" từ mẹ.

So với bà xã thì sự nghiệp phim ảnh của Lee Seung Hyun có phần lép vế hơn. Dù vậy, anh vẫn hạnh phúc với gia đình "nam chủ nội, nữ chủ ngoại", sẵn sàng lo liệu nội trợ, ở nhà chăm con để vợ theo đuổi đam mê diễn xuất.

Thích Vy hé lộ, ông xã từng rơi lệ vì chạnh lòng trước những lời chế giễu "ăn bám vợ" nhưng cô khẳng định rằng: "Anh ấy gác lại sự nghiệp là vì tôi, tôi cho rằng đây là thứ tình yêu vĩ đại nhất".

Năm 2022, cặp vợ chồng Hoa – Hàn sinh thêm một bé trai dễ thương và quyết định cho quý tử theo họ cha, ái nữ theo họ mẹ. Họ đã dùng thời gian để chứng minh tình yêu bền chặt của mình, khiến dân tình ngưỡng mộ không thôi.

Không chỉ hạnh phúc về đời tư, trong những năm gần đây, sự nghiệp của Lee Seung Hyun còn có sự khởi sắc rõ rệt khi tham gia show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Người hâm mộ cũng mừng thay cho nam ca sĩ gốc Hàn vì đã chứng minh được năng lực của bản thân sau nhiều năm lui về làm hậu phương cho bà xã.

Nguồn: 163