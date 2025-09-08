Rosé (BLACKPINK) khóc trong giây phút lịch sử

Tối 7/9 (giờ địa phương), Lễ trao giải Video âm nhạc MTV năm 2025 (2025 MTV Video Music Awards - MTV VMAs 2025) diễn ra tại nhà đa năng UBS Arena ở New York, Mỹ.

Sự kiện đánh dấu bước tiến vượt bậc của Rosé trong sự nghiệp ca hát quốc tế của mình. Đó là trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên trong lịch sử chiến thắng hạng mục Bài hát của năm tại MTV VMAs 2025, với bản hit APT. hợp tác cùng Bruno Mars.

Rosé xúc động trên sân khấu MTV VMAs 2025. Ảnh: Getty Images.

Theo Eonline, giọng ca chính BLACKPINK đã bật khóc khi lên sân khấu nhận giải. Cô cũng có bài phát biểu đầy cảm xúc, chứa đựng thông điệp không bỏ cuộc trong hành trình chinh phục giấc mơ.

“Như bác sĩ trị liệu vẫn nhắc tôi làm mỗi ngày, tôi muốn cảm ơn chính mình vì không từ bỏ ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Hãy luôn nhớ: Bạn có chính mình. Có người hỏi tôi rằng nỗi sợ lớn nhất trong đời tôi là gì và tôi thực sự sốc với câu trả lời của chính mình. Tôi không hề biết rằng hành trình này lại mang tính cá nhân sâu sắc đến vậy. Tôi trả lời bản thân sợ rằng đâu đó trên hành trình theo đuổi ước mơ, tôi có thể gặp bức tường chắn và có lẽ sẽ khiến cô bé 16 tuổi của tôi thất vọng - người lớn lên luôn thấy mình lạc lõng giữa xã hội, nhưng vẫn ước một ngày nào đó cũng có thể là chính mình và theo đuổi ước mơ như bất kỳ ai tôi từng thấy trên truyền hình", người đẹp sinh năm 1997 chia sẻ.

Bên cạnh đó, Rosé gửi lời cảm ơn đến người cộng sự làm nên thành công của APT. : "Bruno, thần tượng tuyệt đối và người thầy phi thường của tôi. Em yêu anh rất nhiều. Em hy vọng anh tự hào. Em không thể tin được điều này... Cảm ơn anh nhiều vì tin tưởng và cùng em xây dựng thế giới này. Em thật sự mãi mãi biết ơn anh và tình bạn của chúng ta".

Rosé cảm ơn chính mình vì không bỏ cuộc kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào năm 16 tuổi. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, nữ ca sĩ nhận được tổng cộng 8 đề cử - xếp thứ 5 trong danh sách nghệ sĩ nhận nhiều đề cử nhất lễ trao giải năm nay. Hầu hết đề cử có được nhờ APT. , bao gồm: Video của năm, Bài hát của năm, Ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất, Màn hợp tác xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (dành cho Bruno Mars và Daniel Ramos), Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất (Elizabet Puksto) và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất (Maksymilian Rafal Ojster). Rosé cũng được đề cử ở hạng mục Kpop xuất sắc nhất cho MV Toxic Till the End .

Không chỉ giành giải quan trọng, Rosé cũng tỏa sáng khi xuất hiện trong chiếc váy quây đính sequin lấp lánh, với phần chân rua rua, kết hợp với giày cao gót mũi nhọn màu trắng.

Điều khiến truyền thông quốc tế tiếc nuối là người đẹp gốc Hàn Quốc không có tiết mục biểu diễn tại sự kiện.

Rosé sáng bừng trong chiếc váy đính sequin lấp lánh. Ảnh: Getty Images.

Nữ ca sĩ Kpop có khoảnh khắc thân thiết với rapper Sexyy Red. Ảnh: Getty Images.