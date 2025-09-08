Sáng 8/9 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải âm nhạc của MTV 2025 (VMAs) đã chính thức diễn ra tại Mỹ, với sự tham dự của Lady Gaga, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, KATSEYE... Sự kiện năm nay, vắng bóng "thỏi nam châm" hút truyền thông là Taylor Swift cũng như 3 thành viên nhóm BLACKPINK là Jennie, Lisa, Jisoo. Dù vậy, VMAs 2025 không thiếu những diễn biến gây chú ý trong suốt thời gian diễn ra. Năm nay, cái tên có màn lộ diện và biểu diễn trên sân khấu bùng nổ nhất là Sabrina Carpenter.

Cô khiến người xem ngỡ ngàng, bất ngờ khi đội nắp cống ngoi lên sâu khấu trình diễn ca khúc Tears. Dù biết đây chỉ là sự dàn dựng của Sabrina Carpenter, song cư dân mạng đều tỏ ra thích thú, khen ngợi sự sáng tạo độc đáo để gây chú ý cho tiết mục của cô. Chẳng những vậy, nữ ca sĩ sinh năm 1999 còn gây choáng khi chuyển trạng thái từ đang ăn mặc kín cổng cao tường sang lột đồ táo bạo dưới cơn mưa nhân tạo ngay trên sân khấu VMAs. Khoảnh khắc đầy ướt át, nóng bỏng mà Sabrina Carpenter đem đến như "thiêu đốt" lễ trao giải âm nhạc. Trước đó, cô đã có màn xuất hiện đầy quyến rũ, gợi cảm với chiếc váy ren xuyên thấu trên thảm đỏ sự kiện.

Tiết mục của Sabrina Carpenter tại lễ trao giải âm nhạc của MTV 2025 (VMAs)

Sabrina Carpenter gây bất ngờ với màn đội nắp cống ngoi lên sân khấu biểu diễn và lột đồ nóng bỏng

Tiết mục biểu diễn táo bạo, ướt át và không thể "cháy" hơn nữa của Sabrina Carpenter là 1 trong những điểm nhấn của sân khấu MTV 2025 (VMAs) năm nay

Nữ ca sĩ sinh năm 1999 đổ bộ thảm đỏ với diện mạo tóc vàng, mắt xanh như búp bê và mặc lễ phục xuyên thấu đầy gợi cảm

Sabrina Carpenter ẵm cả mớ cúp về nhà

Sabrina Carpenter sinh năm 1999, nổi tiếng từ các chương trình truyền hình của Disney. Cô hiện là nữ ca sĩ trẻ đang lên của làng nhạc thế giới. NME đánh giá Sabrina Carpenter thậm chí có thể trở thành ngôi sao nhạc pop số một của năm 2025. Dẫu vậy, “công chúa nhạc pop Gen Z” cũng nhiều lần bị chỉ trích về hình ảnh gợi cảm quá đà.

Nguồn: X, Page Six



