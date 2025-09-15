Mới đây, MisThy khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chủ động lên tiếng xin lỗi công khai. Nguyên nhân là vì cô vô tình thả tim một bài viết có nội dung anti Negav trên Threads. Dù fan chưa kịp phát hiện, MisThy đã nhanh chóng giải thích và rối rít gửi lời xin lỗi.

Trên trang cá nhân, nữ streamer viết: “Trời ơi thật sự xin lỗi tất cả mọi người về cái việc trượt tay của mình, cái Threads này mình bỏ like liền sau đó mà nó cứ lưu lại mãi, xin lỗi tất cả ai liên quan nếu cái like đó của mình làm ảnh hưởng. Thật sự không có ai dốt nát mà đi công khai like 1 cái gì đó toxic đâu!! Xin lỗi thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều. Do mình hay lướt thread bằng tay trái mà nó ngay cái nút tim. Do em bất cẩn em xin dập đầu xin lỗi 10001 lần”.

MisThy khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chủ động lên tiếng xin lỗi công khai Negav

Không chỉ dừng lại ở lời xin lỗi công khai, MisThy còn cho biết cô đã nhắn tin trực tiếp cho Negav để giải thích và mong sự việc khép lại, tránh gây thêm hiểu lầm không đáng có.

Negav vẫn đang là cái tên gây nhiều tranh cãi

Thời điểm này, Negav vẫn đang là cái tên gây nhiều tranh cãi sau loạt ồn ào liên quan đến nhãn hàng. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội, nam rapper liên tục vắng mặt tại nhiều sự kiện âm nhạc lớn nhỏ. Gần nhất, anh không xuất hiện ở concert Em Xinh Say Hi dù từng được công bố là nghệ sĩ khách mời.

Trước đó, Negav bị loại khỏi một đại nhạc hội tại Gia Lai và cũng phải rút khỏi line-up của Autumn Fest ở Hải Phòng. Sự nghiệp của nam rapper rơi vào giai đoạn chông chênh. Tuy nhiên, Negav vẫn tham gia ghi hình Anh Trai Say Hi mùa 2, dự kiến lên sóng tập đầu tiên ngày 20/9, khiến khán giả tò mò về cách anh thể hiện trong lần trở lại này.

MisThy vốn được biết đến là một trong những streamer, YouTuber nổi tiếng hàng đầu, sau đó gây chú ý khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2

Về phần MisThy, cô vốn được biết đến là một trong những streamer, YouTuber nổi tiếng hàng đầu, sau đó gây chú ý khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2. Từ sau chương trình, MisThy mở rộng hoạt động trong showbiz, thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Chính vì vậy, mọi động thái trên mạng xã hội của cô đều thu hút sự quan tâm đặc biệt. Để tránh ồn ào không đáng có, MisThy đã chọn cách lên tiếng nhanh chóng vì sự cố trượt tay, thể hiện sự cẩn trọng của mình trong thời điểm nhạy cảm liên quan đến Negav.