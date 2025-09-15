Mới đây, cộng đồng fan Kpop không khỏi bùng nổ trước màn trình diễn ca khúc A Whole New World của quân nhân Jaehyun (NCT 127). Được biết, nam idol đã chính thức nhập ngũ từ tháng 11/2024. Dù đã gần một năm trôi qua, nhưng mỗi lần xuất hiện, nhan sắc của đại sứ Prada vẫn khiến người hâm mộ “luỵ tim” như ngày nào.

Jaehyun (NCT 127) trong sự kiện mới đây

Là một trong những visual hàng đầu của hội 97-line Kpop, đồng thời là hot member của NCT 127, Jaehyun vốn đã nổi tiếng với gương mặt điển trai chuẩn nam thần: đường nét sắc sảo nhưng vẫn mềm mại, đôi mắt sâu, làn da sáng mịn và nụ cười má lúm ngọt ngào khiến bao người say đắm. Visual của anh luôn toát lên vẻ lịch lãm, vừa có nét lãng tử, vừa mang sự nam tính trưởng thành.

Jaehyun biểu diễn A Whole New World

Bước vào quân ngũ, Jaehyun càng khẳng định sự khác biệt của mình. Mái tóc ngắn gọn gàng, đường nét góc cạnh rõ ràng hơn cùng thần thái điềm đạm, mạnh mẽ giúp hình tượng của anh thêm phần rắn rỏi. Trong lần xuất hiện mới đây, Jaehyun gây bất ngờ khi lộ diện với gương mặt đầy sức sống, khoẻ khoắn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và bộ quân phục đỏ nổi bật. Hình ảnh ấy khiến netizen không ngừng liên tưởng anh chàng với một “hoàng tử Disney bước ra đời thực”, đẹp đến mức khiến không chỉ fan mà ngay cả người qua đường cũng phải trầm trồ, xuýt xoa.

Fan trầm trồ Jaehyun là “quân nhân đẹp nhất Hàn Quốc”. Không chỉ nhan sắc, mà giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc và ngọt ngào của Jaehyun trong A Whole New World cũng khiến trái tim fan thổn thức.

Fan trầm trồ Jaehyun là “quân nhân đẹp nhất Hàn Quốc”

Visual như hoàng tử Disney

Trong khuôn khổ Lễ hội Quân đội 2025 - Sự kiện mở cửa Học viện Quân sự Hàn Quốc, do Học viện Quân sự Hàn Quốc tổ chức, nam idol đã tham gia trình diễn cùng ban nhạc quân đội, trong đó ca khúc A Whole New World nhận về đông đảo sự chú ý. Đây là chương trình văn hoá - nghệ thuật dành cho cả quân nhân và công chúng, bao gồm các tiết mục của ban nhạc quân đội, đội kèn, diễu hành, võ thuật và các hoạt động trải nghiệm.

Theo kế hoạch, Jaehyun nhập ngũ với tư cách quân nhân tại ngũ từ ngày 4/11/2024. Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện cơ bản, anh sẽ tiếp tục phục vụ với vai trò nhạc sĩ quân đội, dự kiến xuất ngũ vào ngày 3/5/2026. Trong vai trò này, Jaehyun không chỉ tham gia vào tập luyện âm nhạc, biểu diễn các ca khúc, mà còn có thể góp mặt trong các chương trình biểu diễn chính thức của quân đội như các sự kiện giao lưu văn hoá, lễ kỷ niệm hoặc các buổi hoà nhạc dành cho quân nhân. Jaehyun là thành viên thứ 2 của NCT tham gia vào ban nhạc quân đội, sau Taeyong, hiện đang là thành viên của ban nhạc quân đội Hải quân.

Nhan sắc nam tính đỉnh cao của Jaehyun trong quân ngũ

Dù đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, nhưng mỗi lần Jaehyun xuất hiện vẫn thu hút sự chú ý nhờ visual điển trai, thần thái cuốn hút. Với phong độ ổn định, người hâm mộ có thể kỳ vọng ngày Jaehyun trở lại sân khấu sau khi xuất ngũ sẽ là một màn comeback ấn tượng.