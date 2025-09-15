Trên TikTok, Justin Bieber vừa cập nhật loạt video hát karaoke những ca khúc mới như Go Baby, Things You Do, SWAG... thu về hàng triệu lượt xem. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là hình ảnh giản dị, mộc mạc của một siêu sao toàn cầu. Không sân khấu hoành tráng, không dàn âm thanh chuyên nghiệp, giọng hát mộc 100% của Justin lại gây chú ý nhờ cảm xúc bộc lộ qua từng câu hát. Ở tuổi 31, nam ca sĩ như gỡ bỏ lớp hào quang hào nhoáng của một “hoàng tử nhạc pop” để hiện lên đúng nghĩa một người đàn ông trưởng thành, hát vì cảm xúc.

9 giây hát karaoke bài Go Baby của Justin Bieber thu về hàng triệu view

Điểm gây bàn tán nhất chính là bối cảnh phòng karaoke - nơi Justin thoải mái cầm micro hát hò. Netizen Việt lập tức “soi” ánh đèn, cách bố trí căn phòng chẳng khác gì những quán karaoke quen thuộc ở Việt Nam. Thậm chí nhiều người còn đùa rằng “anh Bơ” đã lặng lẽ về Việt Nam đi hát karaoke dạo. Những clip này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, vừa buồn cười vừa khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của Justin.

Netizen Việt lập tức “soi” ánh đèn, cách bố trí căn phòng nơi Justin hát chẳng khác gì những quán karaoke quen thuộc ở Việt Nam

Thậm chí nhiều người còn đùa rằng “anh Bơ” đã lặng lẽ về Việt Nam đi hát karaoke dạo

Khoảng thời gian này, Justin Bieber có vẻ đang thoải mái tận hưởng cuộc sống, chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường để lấy lại năng lượng sau khi phát hành album SWAG. Sự bình thản này đối lập hoàn toàn với những tin đồn từng phủ kín truyền thông cách đây không lâu. Trước khi ra mắt album, nam ca sĩ bị đồn nợ quản lý cũ Scooter Braun cả gia tài, lại còn hủy tour năm 2022 khiến nhiều nguồn tin cho rằng anh phá sản. Bộ phim tài liệu do TMZ phát hành càng khiến fan lo lắng khi bóc trần những khoảng tối phía sau ánh hào quang của Justin. Nhiều người còn sợ rằng đây sẽ là “dấu chấm hết” cho sự nghiệp của một ngôi sao toàn cầu.\

Justin trở lại đường đua âm nhạc với SWAG, album được đánh giá khá tốt, giúp anh ghi thêm nhiều cột mốc doanh thu và streaming ấn tượng

May mắn là Justin không gục ngã. Anh trở lại đường đua âm nhạc với SWAG, album được đánh giá khá tốt, giúp anh ghi thêm nhiều cột mốc doanh thu và streaming ấn tượng. Chưa dừng lại, Justin tiếp tục “đánh úp” bằng SWAG II, kéo dài dung lượng thành album kép với tổng cộng 44 track - một con số khổng lồ chưa từng có trong sự nghiệp. Dù vậy, dự án hoành tráng này lại gây tranh cãi. Fan khen ngợi sự chịu chơi, nhưng giới phê bình lại đánh giá âm nhạc thiếu đột phá, lê thê. Pitchfork thậm chí còn chấm điểm SWAG II ở mức thấp - 5.2.

Justin Bieber vẫn còn đó, chỉ là theo một phiên bản khác, trưởng thành và tự do hơn

Hát karaoke hay ngồi phòng thu, Justin Bieber vẫn luôn là cái tên khiến công chúng phải nhắc đến. Dù bị gắn mác “flop”, “hết thời” hay thậm chí đồn đoán phá sản, thực tế cho thấy Justin Bieber đang dần lấy lại phong độ. Có thể Justin không còn là chàng hoàng tử nhạc pop ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng với một người đã từng đứng trên đỉnh vinh quang, việc dám trở về với sự mộc mạc, đời thường có lẽ cũng là một cách khẳng định: Justin Bieber vẫn còn đó, chỉ là theo một phiên bản khác, trưởng thành và tự do hơn.