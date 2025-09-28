Đức Phúc tiết lộ ekip Việt Nam là "nỗi ám ảnh" của BTC Intervision 2025

Sau chiến thắng với ngôi vị Quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Đức Phúc đang là nam nghệ sĩ được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại. Chỉ vừa đáp cánh tại sân bay Nội Bài không lâu, vào chiều ngày 27/9, Đức Phúc đã tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu báo chí sau khi giành Quán quân tại Intervison 2025. Bên cạnh những chia sẻ xoay quanh màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương, nam ca sĩ cũng tiết lộ những chi tiết chưa từng được công bố trên truyền thông.

Đức Phúc trong buổi giao lưu gặp gỡ báo chí sau khi giành ngôi vị Quán quân tại Intervision 2025

Cụ thể, Đức Phúc cho biết quy chế mà BTC Intervision 2025 đưa ra với các thí sinh đó chính là mỗi phần trình diễn không được dưới 2 phút, không được quá 3 phút và đặc biệt, chỉ được xuất hiện trên sân khấu tối đa 6 người bao gồm nghệ sĩ.

Điều này khiến cho Đức Phúc cũng như ekip không khỏi "đau đầu" vì chỉ có 4 vũ công và không thể mang đến sự hoành tráng cho toàn bộ tiết mục. Chính vì vậy, Đức Phúc đã đưa ra ý tưởng "lách luật" đó chính là "nhân" số vũ công xuất hiện trên màn hình LED từ 4 lên con số 40-50 người. Đây cũng là một trong những chi tiết gây bất ngờ cho khán giả và tạo nên khoảnh khắc bùng nổ cho màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương.

Để "lách luật" với quy chế giới hạn nghệ sĩ trên sân khấu, Đức Phúc đã "nhân" số lượng vũ công trên màn hình LED lên tới 50 người

Không chỉ có màn "lách luật" không ai cãi được trong chương trình, Đức Phúc không quên tiết lộ việc BTC Intervision "ám ảnh" với ekip Việt Nam: "Team của Phúc có rất nhiều buổi họp online với nhau. Nhưng nhìn cách của BTC thì team của Đức Phúc mới nói với nhau rằng chắc họ ám ảnh và mệt với mình lắm đấy. Vì mỗi quốc gia chỉ được họp với nhau 2 lần, mỗi lần 2 tiếng. Nhưng riêng team Việt Nam họp 8 lần và mỗi lần 2 tiếng là không đủ. Chưa một lần nào kết thúc được trong 2 tiếng đó cả. Nguyên nhân là vì mình đòi hỏi yêu cầu quá nhiều và quá chi tiết".

Clip Đức Phúc chia sẻ về việc BTC Intervision 2025 "ám ảnh" với ekip Việt Nam

Màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương được Đức Phúc đêm lên sân khấu Intervision 2025 được sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, phối khí DuongK, phần viết lời rap Phúc Du, lời tiếng Anh Orange và "trùm cuối" với câu hát tiếng Nga được viết bởi nhạc sĩ Huy Tuấn. Ca khúc dựa trên cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Với tổng cộng 422 điểm, bỏ xa Á quân đến từ Kyrgyzstan (373 điểm), Đức Phúc không chỉ mang về chiếc cúp pha lê danh giá mà còn nhận phần thưởng trị giá 30 triệu ruble (xấp xỉ 360.000 USD, gần 9 tỷ đồng). Kết quả này được dựa theo cách tính toán được đảm bảo chặt chẽ, không một giám khảo nào có thể thực hiện hành vi thiên vị. Điều này nói lên, chiến thắng của Đức Phúc đã tuyệt đối thuyết phục, đồng thời thể hiện bản sắc dân tộc đã chạm tới cảm xúc của đông đảo người xem.

Một số hình ảnh khác trong buổi họp báo: