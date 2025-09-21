Tối 20/9, Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức phát sóng tập đầu tiên, mở màn với phần giới thiệu 30 Anh Trai và vòng thử thách chọn đội. Các nghệ sĩ được chia thành hai liên quân để làm mới ca khúc chủ đề All Eyes On Us, từ đó tạo nên hai phiên bản hoàn toàn khác biệt.

Liên Quân 1 gồm B Ray, BigDaddy, Phúc Du, Thái Ngân, Hustlang Robber, OgeNus, Cody Nam Võ, RIO, Bùi Duy Ngọc, Jaysonlei, Hải Nam, Ryn Lee, Lohan, KHOI VU và Dillan Hoàng Phan, mang đến bản diễn Chill Guys Ngon Zai.

Trong khi đó, Liên Quân 2 với sự góp mặt của Karik, Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav, Sơn.K, Mason Nguyễn, buitruonglinh, CONGB, TEZ, Nhâm Phương Nam, Jey B, GILL, Vương Bình, Đỗ Nam Sơn và Otis lại biến tấu ca khúc thành Độc Nhất Vô Nhị.

Liên quân 1 trình diễn Chii Guys Ngon Zai

Ở Liên quân 1, thế mạnh rap được khai thác triệt để khi đội hình sở hữu loạt rapper nổi bật. BigDaddy, B Ray, Phúc Du, Hustlang Robber giữ nhịp sân khấu với flow chắc, kỹ thuật “xào beat” cuốn hút. Bài diễn giữ nguyên phần khung ca khúc gốc nhưng thêm vào những đoạn lời hài hước, bắt trend mạng xã hội, tạo cảm giác gần gũi. Nhân tố mới Jaysonlei cũng được chú ý nhờ visual sáng cùng khả năng rap chắc tay, khiến sân khấu thêm phần bùng nổ.

"Chiến thần" melody Ogenus

Màn rap đôi gây sốt của cặp thầy trò Rap Việt B Ray - Robber

Jaysonlei là gương mặt trẻ được chú ý từ MV chủ đề

Đội hình tổng của Liên quân 1

Trái ngược, Liên quân 2 chọn hướng đi khác gần như hoàn toàn so với bản gốc, chỉ giữ lại câu “all eyes on me” như dấu ấn chủ đề. Giai điệu được làm mới tươi sáng, tiết tấu xập xình, phù hợp không khí concert.

Liên quân 2 biểu diễn Độc Nhất Vô Nhị

Đây cũng là sân khấu nơi vocal chiếm ưu thế rõ rệt khi Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, buitruonglinh, CONGB hay Vương Bình đều phô diễn khả năng hát. Một số bất ngờ đến từ Sơn.K và CONGB khi khoe khả năng nhảy. Karik không xuất hiện nhiều nhưng phần rap đủ tạo điểm nhấn. Nhờ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ từng trải qua các show sống còn quốc tế, đội hình Liên quân 2 được đánh giá khá đồng đều và giàu năng lượng.

Kinh nghiệm chinh chiến show Kpop cho CONGB bí quyết để nổi bật trong đội hình nhóm

Vũ Cát Tường gây chú ý

Vũ đạo nổi trội của dàn Anh Trai trẻ Liên quân 2

Vũ đạo của các Anh Trai mùa 2 đồng đều, nhiều gương mặt trẻ có kinh nghiệm luyện tập và trình diễn. So với mùa 1, vũ đạo là điểm cộng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể âm nhạc, 2 phần trình diễn Liên quân giai điệu khá “ngang”, thiếu cao trào và chưa đủ cuốn hút. Nhất là bản phối Độc Nhất Vô Nhị của Liên quân 2. Đây vốn đã là vấn đề từ ca khúc gốc khi phần hook ít giai điệu, 2/3 tiết mục dựa vào rap. Chính vì vậy, dù cả hai liên quân đều cố gắng biến tấu, khán giả vẫn cho rằng chưa có bản phối nào thật sự bứt phá. Sân khấu mở màn Anh Trai Say Hi khó thoát “vòng fan” dù chương trình nhận được sự quan tâm rất lớn trước đó.

Sân khấu mở màn Anh Trai Say Hi khó thoát “vòng fan” dù chương trình nhận được sự quan tâm rất lớn trước đó

Kết quả cuối cùng, Liên quân 2 giành chiến thắng với lợi thế sở hữu nhiều ngôi sao đông fan như Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav. Sau vòng này, 30 Anh Trai sẽ bước tiếp vào Live Stage 1 dưới sự dẫn dắt của 3 đội trưởng B Ray, Karik và BigDaddy. Sự trùng hợp khi cả ba đều từng là HLV Rap Việt mùa 3 và 4 khiến cư dân mạng hài hước gọi Anh Trai Say Hi năm nay chẳng khác nào “Rap Việt mở rộng”, tiếp tục tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi ngay sau tập phát sóng đầu tiên.