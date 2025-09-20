RHYDER mang màu sắc mới nhưng thiếu bùng nổ

Tối 18/9, RHYDER chính thức phát hành MV Sau Cơn Suy - sản phẩm mở màn cho dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của mình, đồng thời nhận được đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ. Trước đó, nam nghệ sĩ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh màu trắng cùng dấu vân tay trên mạng xã hội, gửi gắm thông điệp về sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Sau hơn một ngày ra mắt, tới 10h sáng ngày 20/9, MV đã thu về 663 nghìn lượt xem trên YouTube.

RHYDER - MV Sau Cơn Suy

Trong MV, khán giả bắt gặp một RHYDER với diện mạo có phần mới mẻ, trầm lắng và trưởng thành hơn so với trước đây. Toàn bộ nội dung tập trung khắc họa trạng thái cô đơn, trống trải của một người đã mạnh mẽ bước qua những vòng lặp của nỗi buồn dai dẳng - một “cơn suy” tưởng như không có hồi kết mà ai cũng có thể bắt gặp trong đời sống.

Một RHYDER với diện mạo có phần mới mẻ, trầm lắng và trưởng thành hơn so với trước đây

Về phần âm nhạc, Sau Cơn Suy có tiết tấu chậm, với tiếng piano giữ vai trò chủ đạo, kết hợp cùng giọng hát sáng, vang và ấm của RHYDER. Phần cao trào không đi theo hướng bùng nổ, mà thay vào đó được nén lại, tạo cảm giác nghẹn ngào và nhấn mạnh yếu tố cảm xúc hơn là kỹ thuật hay flow. Các đoạn melodic rap được thể hiện rõ ràng, gọn chữ, không nuốt âm, giúp hòa quyện với giai điệu thay vì tách rời. Nhờ vậy, tổng thể ca khúc giữ được sự liền mạch, dễ nghe và dễ đồng cảm.

Với MV Sau Cơn Suy RHYDER cho thấy sự chuyển mình của chính bản thân

Với MV Sau Cơn Suy lần này, bên cạnh việc giới thiệu một dự án âm nhạc mới, RHYDER còn cho thấy sự chuyển mình của chính bản thân. Nếu trước đây, RHYDER vẫn tập trung vào hình ảnh cá tính, trẻ trung năng lượng qua các vai trò trong Anh Trai Say Hi hay Rap Việt thì dự án lần này nam nghệ sĩ lại xuất hiện với hình ảnh trưởng thành và sâu sắc hơn.

RHYDER thể hiện xuất sắc trong Anh Trai Say Hi, nhưng hậu chương trình cần nhiều hơn thế

Ca khúc nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, đặc biệt là về giọng hát ấm áp và giàu cảm xúc - yếu tố giúp RHYDER dễ dàng truyền tải nỗi buồn trong Sau Cơn Suy. Tuy vậy, dù đã tạo ra một sự thay đổi, sản phẩm vẫn chưa để lại dấu ấn thật sự mạnh mẽ để khán giả nhớ đến như một màu sắc riêng biệt. Bài hát dễ nghe, dễ gợi đồng cảm, nhưng chính sự an toàn này lại khiến tổng thể trở nên nhạt nhòa, thiếu một điểm bứt phá để nổi bật giữa thị trường âm nhạc vốn đang ngày càng đông đúc và cạnh tranh.

RHYDER vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và xây dựng màu sắc âm nhạc riêng

Với định hướng phát triển lâu dài, RHYDER vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và xây dựng màu sắc âm nhạc riêng. Sau Cơn Suy cho thấy nỗ lực thay đổi, nhưng chưa đủ ấn tượng để giúp RHYDER tách biệt hoàn toàn khỏi hình ảnh từng gắn với Anh Trai Say Hi hay Rap Việt.

Pháp Kiều quá an toàn

Cùng thời điểm, Pháp Kiều cũng cho ra mắt sản phẩm mới Cho Em Đi, mở đường cho album dự kiến phát hành trong năm nay. Ca khúc nhanh chóng nhận được sự ủng hộ khi nhiều Anh Trai đồng loạt chia sẻ để cổ vũ cho màn trở lại lần này. Hiện tại, ca khúc nhận về 116 nghìn lượt xem trên kênh YouTube chính thức đăng tải, tính tới 10h sáng ngày 20/9.

Pháp Kiều - MV Cho Em Đi

Tên tuổi Pháp Kiều bắt đầu được chú ý khi tham gia Rap Việt mùa 3 (2023) trong đội huấn luyện viên Big Daddy. Sau đó, Pháp Kiều tiếp tục khẳng định sự đa năng qua Anh Trai Say Hi, không chỉ ở rap mà còn thử sức với ca hát, vũ đạo và nhiều thể loại âm nhạc khác, từ ballad đến hiphop.

Sau loạt ngày “thả thính” khiến fan mong ngóng, Pháp Kiều chính thức trở lại đường đua âm nhạc với Cho Em Đi. Ca khúc gây ấn tượng nhờ flow bắt tai, giai điệu dễ nhớ cùng phần ca từ gần gũi, dễ đồng cảm, khiến nhiều khán giả xem đây như một “soundtrack tình yêu” cho các couple trẻ.

Sau loạt ngày “thả thính” khiến fan mong ngóng, Pháp Kiều chính thức trở lại đường đua âm nhạc với Cho Em Đi

Điểm đáng chú ý là Cho Em Đi mang màu sắc tươi sáng, vui nhộn hơn hẳn những sản phẩm trước đây của Pháp Kiều. Nhịp beat nhanh kết hợp cùng cách gieo vần nhẹ nhàng, linh hoạt tạo cảm giác sôi động, tươi mới khác biệt với sự gai góc thường thấy. Bài hát như một soundtrack tình yêu cho các couple trẻ vừa nghe giải trí vừa gợi nên cảm giác đáng yêu, nũng nịu trong tình yêu.

Pháp Kiều đang nỗ lực hết mình, chạy show tất bật sau Say Hi

Nhờ giai điệu bắt tai và ca từ gần gũi, Cho Em Đi nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người nghe, khi vừa dễ hát theo vừa tạo cảm giác “nghe một lần là nhớ”. Đây có thể xem là một bước thử nghiệm thú vị, cho thấy nỗ lực của Pháp Kiều trong việc mở rộng màu sắc âm nhạc, thoát khỏi cá tính gai góc thường thấy để hướng đến những giai điệu gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Cho Em Đi được xem như một bản nhạc được yêu thích trong cộng đồng fan, nhưng chưa trở thành “cú hích” bùng nổ

Ca khúc cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng fan khi liên tục được kêu gọi stream trên các nền tảng nhạc số và đạt hơn 4 triệu lượt nghe trên Stationhead. Tuy vậy, tương tự trường hợp của RHYDER với Sau Cơn Suy, mức độ lan tỏa của ca khúc hiện vẫn chủ yếu giới hạn trong phạm vi fandom, chưa thật sự tạo thành làn sóng đủ lớn để chạm đến nhóm khán giả đại chúng. Ở thời điểm hiện tại, Cho Em Đi được xem như một bản nhạc được yêu thích trong cộng đồng fan, nhưng chưa trở thành “cú hích” bùng nổ để đưa tên tuổi Pháp Kiều vươn xa hơn trên bản đồ Vpop.

Hùng Huỳnh trở lại “không bọt sóng”

Cùng ngay 18/9, Hùng Huỳnh trở lại với sản phẩm Bâng Quơ với 103 nghìn lượt xem trên YouTube sau hơn một ngày ra mắt. MV khai thác bối cảnh thơ mộng, với hình ảnh nam chính là Hùng Huỳnh. Giai điệu ca khúc nhẹ nhàng, ca từ ấm áp, dễ dàng chạm vào cảm xúc của những khán giả đang trải qua tâm trạng bâng khuâng trong tình yêu.

Hùng Huỳnh - MV Bâng Quơ

Như thường lệ, visual sáng của Hùng Huỳnh vẫn là điểm cộng nổi bật trong sản phẩm mới. Trong Bâng Quơ, phần hình ảnh được trau chuốt với bối cảnh lãng mạn, giúp nam ca sĩ dễ dàng ghi điểm ở yếu tố thị giác. Tuy nhiên, chính lần thử sức với ballad lại vô tình làm lộ rõ những hạn chế trong giọng hát. Nhiều khán giả nhận xét giọng Hùng Huỳnh còn nặng âm mũi, phát âm chưa tròn và âm sắc thiếu độ đặc trưng.

Thử sức với ballad lại vô tình làm lộ rõ những hạn chế trong giọng hát Hùng Huỳnh

Trước đó, Hùng Huỳnh cũng từng vướng không ít tranh cãi liên quan đến sản phẩm âm nhạc và hình ảnh cá nhân. MV debut Chẳng Thể Nhắm Mắt gần nhất từng bị tố đạo nhái nhiều chi tiết trong Standing Next To You của Jung Kook (BTS), buộc Hùng Huỳnh phải lên tiếng xin lỗi công khai trên trang cá nhân. Không lâu sau, hình ảnh tạo dáng trong fanmeeting của nam ca sĩ lại tiếp tục gây tranh luận, khi nhiều ý kiến cho rằng dễ gây hiểu nhầm, chưa phù hợp. Thêm vào đó, phong cách biểu diễn trên sân khấu của Hùng Huỳnh cũng nhiều lần thu về những bàn tán trái chiều, với nhận xét “quá đà” trên sân khấu.

Lần này trở lại với ballad, sản phẩm của Hùng Huỳnh gần như “không bọt sóng” trên thị trường

Lần này trở lại với ballad, sản phẩm của Hùng Huỳnh gần như “không bọt sóng” trên thị trường, khó thoát vòng fan. Khán giả nhận định nếu thực sự mong muốn phát triển lâu dài, Hùng Huỳnh cần nỗ lực hơn rất nhiều, từ việc xác định màu sắc âm nhạc phù hợp đến đầu tư toàn diện vào kỹ năng biểu diễn: giọng hát, vũ đạo và xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp. Đặc biệt trong một thị trường khắc nghiệp và đầy rẫy những cái tên nổi bật như dòng nhạc ballad thì với giọng hát và sản phẩm âm nhạc như hiện tại của nam ca sĩ hoàn toàn không có sức cạnh tranh.

JSOL vẫn loay hoay

Cũng giống như các Anh Trai khác, thì chỉ trước đó hai ngày (16/9), JSOL tái xuất với mini album OE OE và MV Tính Lười, đánh dấu bước trở lại sau Anh Trai Say Hi. Nam ca sĩ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cả về concept lẫn hình ảnh, với tham vọng khẳng định vị thế sau 8 năm ca hát. Mini album gồm 6 ca khúc, trong đó hình ảnh loài mèo - biệt danh “mèo hồng” gắn liền với JSOL được khai thác xuyên suốt.

Tính Lười - JSOL ft. HURRYKNG

MV Tính Lười kể câu chuyện tình trẻ trung, hiện đại, đồng thời chơi chữ giữa “tính lười” và “lưới tình” để truyền tải cảm giác “lười biếng dễ chịu” khi chìm trong tình yêu. Bài hát mang màu sắc sôi động, tinh nghịch, cùng thông điệp “thả thính” đáng yêu do Khắc Hưng sáng tác. MV hiện đã có hơn 1 triệu lượt xem cho tới 10 giờ sáng ngày 20/9.



Tính Lười vướng phải tranh cãi đạo nhạc Jung Kook

Tuy nhiên, ngay khi vừa ra mắt, Tính Lười vướng phải tranh cãi đạo nhạc. Điều đáng chú ý là nhân vật liên quan lần này tiếp tục là Jung Kook - thành viên nhóm nhạc toàn cầu BTS. Cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ của BTS chỉ ra phần beat phối khí trong ca khúc có nhiều điểm tương đồng với bản instrumental trong video performance 3D của Jung Kook.

Sau đó, nhạc sĩ Khắc Hưng cũng đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn đạo nhạc, đồng thời đưa ra video so sánh cùng bài viết chỉ ra các chi tiết khác biệt và giải thích các vấn đề chuyên môn và lý do có sự tương đồng giữa hai bản phối. Ồn ào được dẹp yên, nhưng đây cũng là topic hot nhất khi nhắc đến màn comeback của Anh Trai tóc hồng.

E.P của JSOL

Đã 8 năm kể từ khi ra mắt, JSOL vẫn đang loay hoay tìm hướng đi và màu sắc âm nhạc cá nhân của mình. Sau Anh Trai Say Hi, người hâm mộ kỳ vọng nam ca sĩ sẽ có một cú lội ngược dòng đột phá. Thế nhưng sản phẩm âm nhạc hậu chương trình vẫn chưa tạo được sự khác biệt, E.P với giai điệu cơ bản, quen thuộc và thông điệp tình yêu “hường phấn” thiếu điểm nhấn, khiến ca khúc trôi nhẹ và khó để lại ấn tượng sâu với khán giả.



JSOL vẫn đang loay hoay tìm hướng đi và màu sắc âm nhạc cá nhân của mình

Trong số các Anh Trai bước ra từ chương trình, hiện chỉ có HIEUTHUHAI và Dương Domic ra nhạc hot, thực sự bật ra khỏi cái bóng Anh Trai Say Hi. Dương Domic có hit quốc dân Mất Kết Nối, xô đổ nhiều kỷ lục streaming đầu năm nay. Còn HIEUTHUHAI hot nhất MXH với trend chế bài TRÌNH và Nước Mắt Cá Sấu, tuy tồn tại nhiều tranh luận nhưng không thể phủ nhận được độ hot. Khả năng tạo dấu ấn cá nhân, phong cách âm nhạc đặc trưng và sự nhất quán trong hình ảnh giúp cả HIEUTHUHAI lẫn Dương Domic không bị hòa lẫn giữa đám đông.

Hiện chỉ có HIEUTHUHAI và Dương Domic ra nhạc hot, thực sự bật ra khỏi cái bóng Anh Trai Say Hi

Điều này phần nào phản ánh thách thức chung mà nhiều Anh Trai bước ra từ chương trình đang phải đối diện: định hướng lại màu sắc âm nhạc cá nhân và tìm ra hướng đi dài hơi cho sự nghiệp sau ánh hào quang của chương trình. Nếu như “sân chơi” Anh Trai Say Hi mang lại bước đệm mạnh mẽ về danh tiếng, thì giai đoạn hậu chương trình mới thực sự là “bài test” khó khăn, khi các Anh Trai phải chứng minh năng lực sáng tạo, duy trì sức hút và tạo dấu ấn khác biệt trong thị trường nhạc Việt vốn đã dày đặc cái tên mới lẫn cũ.