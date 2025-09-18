JSOL vướng ồn ào đạo nhái

Ngày 16/9, JSOL chính thức phát hành mini album OE OE cùng MV Tính Lười, đánh dấu màn tái xuất sau Anh Trai Say Hi. Nam ca sĩ trình làng một sản phẩm âm nhạc được đầu tư quy mô cả về concept lẫn hình ảnh, với tham vọng khẳng định tên tuổi sau 8 năm ca hát. Mini album gồm 6 ca khúc. Trong đó, hình ảnh loài mèo - biệt danh “mèo hồng” mà fan dành tặng JSOL được khai thác xuyên suốt.

Tính Lười - JSOL ft. HURRYKNG

MV Tính Lười - sản phẩm trọng điểm trong lần trở lại có sự góp mặt của rapper HURRYKNG và hot girl CiiN trong vai nữ chính. Ê-kíp đã chọn Singapore làm bối cảnh, đưa vào nhiều địa danh nổi tiếng như Esplanade, East Coast Park hay Clarke Quay. Nội dung MV khắc họa một chuyện tình trẻ trung, hiện đại, đồng thời khai thác cách chơi chữ giữa “tính lười” và “lưới tình” để truyền tải thông điệp về sự “lười biếng dễ chịu” khi rơi vào tình yêu. Bài hát có màu sắc trẻ trung, sôi động, thông điệp “thả thính” đáng yêu do Khắc Hưng chấp bút.

3D - Jung Kook (phiên bản performance)

Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, Tính Lười đã vướng tranh cãi đạo nhạc. Cư dân mạng, đặc biệt là cộng đồng fan BTS, chỉ ra phần beat của ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác và phối khí có nhiều điểm tương đồng với phần instrumental trong video performance 3D của Jung Kook. Không chỉ vậy, một số phân cảnh trong MV cũng bị so sánh với video 65 triệu view của em út BTS.

Một số phân cảnh trong MV JSOL cũng bị so sánh với video 65 triệu view của em út BTS

Dù nhiều ý kiến phản bác đây chỉ là sự tương đồng về thể loại và cách sử dụng nhạc cụ, nhưng làn sóng chỉ trích dành cho JSOL vẫn gay gắt. Tranh cãi càng đi xa khi JSOL là Anh Trai thứ hai vướng nghi vấn đạo nhái Jung Kook. Trước đó, Hùng Huỳnh từng hứng chịu “bão” chỉ trích vì MV Chẳng Thể Nhắm Mắt bị cho là giống với Standing Next To You. Dù hai vụ việc không liên quan trực tiếp, nhưng cùng nằm trong “vũ trụ Anh Trai Say Hi” khiến cộng đồng ARMY càng có lý do chỉ trích, tạo ra sức ép lớn cho JSOL.

JSOL vướng cáo buộc đạo nhạc, netizen tranh cãi:

Động thái của công ty quản lý - nhạc sĩ Khắc Hưng phủ nhận, đính kèm video giải thích

Trước nghi vấn đạo nhạc, chúng tôi đã liên hệ với ê-kíp JSOL để làm rõ tình hình. Công ty quản lý DreamS cho biết, về phần chuyên môn thì nhạc sĩ Khắc Hưng sẽ lên tiếng làm rõ.

Khắc Hưng hợp tác với JSOL trong loạt ca khúc

Sau thời gian liên hệ trực tiếp với Khắc Hưng, chúng tôi đã nhận được phản hồi cụ thể về cáo buộc đạo nhạc kể trên. Theo đó, Khắc Hưng phủ nhận đạo nhạc, đồng thời đưa ra video so sánh cùng bài viết chi tiết giải thích kỹ các vấn đề chuyên môn và lý do có sự tương đồng giữa 2 bản phối Tính Lười - 3D (bản performance).

Khắc Hưng phủ nhận đạo nhạc, đồng thời đưa ra video so sánh cùng bài viết chi tiết giải thích kỹ các vấn đề chuyên môn

Bản phân tích của Khắc Hưng chỉ ra rằng Tính Lười và 3D có nhiều khác biệt rõ rệt về vòng hòa thanh, groove của phần drums, bassline, nhạc cụ chủ đạo, giai điệu và ca từ. Dù cả hai trùng tempo, cùng mang vibe funk/hiphop và sử dụng cấu trúc pop cơ bản, nhưng những yếu tố này vốn rất phổ biến trong nhiều ca khúc. Tính Lười được xây dựng với funky guitar, synthesizers, không khí sôi động, gấp gáp và nghịch ngợm; trong khi 3D tạo cảm giác sexy, bay bổng, chill nhờ E. Piano và bassline tối giản. Từ đó, kết luận đưa ra là hai bài hát không đủ mức độ giống nhau để coi Tính Lười đạo nhạc 3D.

Khắc Hưng đính kèm video giải thích

Nguyên văn giải thích của Khắc Hưng: 1. Vòng hòa thanh khác nhau: - "Tính Lười": Bbm | Fm | C7 | Fm - "3D": C7 | Fm | C7 | Fm Việc vòng hòa thanh khác nhau hay giống nhau thực ra không chứng minh được nhiều điều, vì có đến hàng triệu bài hát dùng chung một vòng hòa thanh. 2. Groove của phần Drums là hoàn toàn khác nhau Groove là xương sống của bài hát, nếu như đã hoàn toàn khác nhau, thì chắc chắn hai bài hát sẽ khác nhau 3. Bassline khác nhau Bass là một nhạc cụ cũng định hình cho bài hát giống như Drums, và vì Drums đã khác, Bass cũng khác, nên suy ra hai bài hoàn toàn khác nhau. 4. Nhạc cụ chủ đạo khác nhau Xuyên suốt "Tính Lười" chủ đạo là phần Drums, Bass, và Funky Guitar cộng với Synthesizers dùng dày đặc, và tạo ra những không gian âm nhạc cũng như hiệu quả âm thanh hoàn toàn khác nhau so với ý đồ của bài "3D". 5. Melody và lyrics hoàn toàn khác nhau, không hề trùng lặp chút nào 6. VÌ SAO GIỐNG NHAU: - Trùng tempo: 108bpm - Trùng vibe funk/hiphop - Bố cục giống nhau, và là một bố cục rất cơ bản của nhạc pop: Verse 1 - Pre-chorus 1 - Chorus - Hook - Verse 2 - Pre-chorus 2 - Chorus - Hook - Bridge (Rap verse) - Chorus - Hook. Nên phần bố cục này không chứng minh được gì. 7. TỔNG KẾT: Hai bài hát khác hoàn toàn nhau về groove trong phần xương sống của bài hát, mà xương sống là định hình hoàn toàn về bài, và điều đó được thể hiện quả Drums và Bass. Trong "Tính lười", việc sử dụng Funk Guitar và Synthesizers mang lại hiệu quả để bài hát trở nên busy, gấp gáp, nghịch ngợm, trong khi "3D" sử dụng những khoảng trống, bassline đánh nốt đơn, E. Piano là nhạc cụ xuyên suốt, sẽ khiến mọi người cảm thấy sexy, bay bổng, chill. KẾT LUẬN: Hai ca khúc "Tính Lười" và "3D" không đủ sự giống nhau để nói "Tính Lười" đạo nhạc "3D", nên "Tính Lười" hoàn toàn không đạo nhạc "3D".



