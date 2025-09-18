Chiều tối ngày 17/9, buổi họp báo ra mắt chương trình thực tế Anh Trai Say Hi mùa 2 đã diễn ra tại TP.HCM. Tiếp nối sức nóng từ mùa giải đầu tiên, sự kiện lần này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Sau chuyến bus tour vòng quanh thành phố, 30 Anh Trai đã trở về và chuẩn bị cho event chính.

Buổi họp báo ra mắt chương trình thực tế Anh Trai Say Hi mùa 2 đã diễn ra tại TP.HCM

Có mặt tại đây là sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời, đồng nghiệp và các đơn đi truyền thông, báo chí. Đặc biệt, tới góp vui là hội Em Xinh - Anh Trai mùa 1 như Hoàng Duyên, MaiQuinn, Ngô Lan Hương, RHYDER, Hùng Huỳnh, Pháp Kiều… giúp bầu không khí trở nên nóng hơn nữa. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn vào Robber - một trong những thí sinh gây tò mò nhất gameshow.

Robber gây bất ngờ với diện mạo khác lạ

Không còn vẻ ngoài gai góc, bụi bặm thường thấy, Quán quân Rap Việt mùa 4 nay “thay đầu” với kiểu tóc dài, “đảo ngói” màu bạch kim. Nam rapper diện lên mình bộ trang phục all-black, với jacket lông vũ và nhấn nhá kính râm thời thượng. Tổng thể, đây là look khá cool ngầu và vẫn giữ được chất swag vốn có của Robber.

Anh chàng lột xác với tóc dài lãng tử, nhuộm màu bạch kim

Bên cạnh đó, gương mặt Robber qua cam thường được nhận xét là mịn màng, da dẻ “trộm vía”. Dĩ nhiên, như các Anh Trai khác, nam rapper hẳn đã được “tút tát” chút makeup để lên hình nịnh mắt hơn. Lớp trang điểm của Robber tự nhiên, không bị dày nền cộm phấn, khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm.

Netizen không khỏi thích thú trước tạo hình mới của Robber, thán phục anh chàng chịu khó thay đổi để thích nghi với môi trường trẻ trung như Anh Trai Say Hi. Một số ý kiến cho rằng, anh chàng trông y hệt đầu bếp Sanji - nhân vật biểu tượng trong anime huyền thoại One Piece (Đảo Hải Tặc).