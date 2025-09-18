JustaTee nói về ca khúc chủ đề Anh Trai Say Hi mùa 2: Chỉ cần nội dung mùa sau không giống mùa trước

20 giờ tối 17/9, MV chủ đề Anh Trai Say Hi mùa 2 - All Eyes On Us chính thức ra mắt. Chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc đã nhanh chóng trở thành thu hút của đông đảo cộng đồng fan. All Eyes On Us không chỉ là một màn chào sân cho mùa mới, mà còn là mảnh ghép tiếp nối mạch câu chuyện từ The Stars (Theme Song Anh Trai Say Hi 2024) và The Real Aura (Theme Song Em Xinh Say Hi 2025).

All Eyes On Us - MV chủ đề Anh Trai Say Hi mùa 2

All Eyes On Us được giám đốc âm nhạc JustaTee "cầm trịch". JustaTee đã mang đến một bản phối đa sắc với sự kết hợp giữa EDM, HipHop, Dance Pop, Rap và Trap, được xây dựng trên cấu trúc nhiều lớp, liên tục đẩy cao trào. Hook ngắn gọn, dễ nhớ cùng những cú EDM drop bùng nổ khiến bài hát vừa bắt tai, vừa đủ sức cuốn người nghe ngay từ đầu.

JustaTee xuất hiện ấn tượng trong MV chủ đề Anh Trai Say Hi mùa 2

All Eyes On Us được thực hiện bởi đạo diễn Phương Vũ, đạo diễn Nguyễn Hải Nguyên (CaNon) cùng ekip AntiAntiArt (AAA) - một trong những tên tuổi sáng tạo đình đám trong giới nghệ thuật Việt Nam. MV mở đầu bằng cú chuyển cảnh tinh tế nối liền từ The Stars đến hiện tại, cho thấy vũ trụ Say Hi luôn liền mạch và không ngừng phát triển.

All Eyes On Us gần như trở thành "sân chơi" của các rapper

Với số lượng đông đảo các Anh Trai xuất thân từ rap, All Eyes On Us gần như trở thành "sân chơi" riêng của thể loại này. Phần rap chiếm tới 2/3 tổng thời lượng, khiến ca khúc mang dáng dấp của một bản cypher dài hơi, dồn dập và bùng nổ. Từng đoạn rap được sắp đặt liên tiếp, tạo cảm giác như một cuộc "đấu flow" ngầm, nơi mỗi rapper phô diễn cá tính riêng bằng punchline mạnh mẽ, nhịp điệu biến hóa và màu sắc rap đa dạng.

Xen kẽ trong rap là những đoạn vocal của Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Vương Bình, Ryn Lee... Tuy vậy, spotlight vẫn gần như hướng về rap, khiến các gương mặt mới ít nhiều bị hạn chế đất diễn.

JustaTee chia sẻ về quá trình thực hiện theme song cho Anh Trai Say Hi mùa 2

Khi chia sẻ về quá trình thực hiện theme song cho Anh Trai Say Hi mùa 2, giám đốc âm nhạc JustaTee cho rằng việc sáng tác ca khúc không cần phải "quan trọng hoá" quá mức: "Đó là bài hát thôi, đại diện cho từng mùa thì chỉ đơn giản là các mùa sau không được giống nội dung mùa trước rồi. Đó là điều đầu tiên và điều thứ hai phải tìm được cái chung cho từng đấy con người mà nó không chỉ là tinh thần, ý thức, hành động hay là một định nghĩa mà mang được ra thực tế".

Đồng thời, JustaTee cũng nhấn mạnh rằng ở mùa 1, yếu tố đoàn kết đã được khai thác rất mạnh mẽ. Sang mùa 2, anh không còn bận tâm về điều đó nữa, bởi sự gắn kết giữa các thành viên và ekip đã trở thành một "tự ý thức" trong vũ trụ Say Hi. Ngay khi bước vào chương trình, các Anh Trai đều mang trong mình tinh thần chung ấy và tự nhiên kết nối với nhau, như một phần tất yếu của vũ trụ Say Hi.

JustaTee cũng nhấn mạnh rằng ở mùa 1, yếu tố đoàn kết đã được khai thác rất mạnh mẽ nên sang mùa 2, anh không còn bận tâm về điều đó nữa

Dù chưa chính thức lên sóng, nhưng ngay từ MV chủ đề, nhà sản xuất đã khẳng định định hướng khác biệt và giàu tính sáng tạo của chương trình. 30 Anh Trai xuất hiện với tài năng nổi bật và phong cách đa dạng. Đi cùng với đó là sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh, âm nhạc và dàn dựng, Anh Trai Say Hi mùa 2 hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong làn sóng âm nhạc - giải trí trong thời gian tới.