Tối 15/9, nhà sản xuất Anh Trai Say Hi chính thức tung teaser cho MV chủ đề mùa giải mới. Mang tên ALL EYES ON US, sản phẩm này sẽ ra mắt vào ngày 17/9, ngay sau sự kiện công bố tổ chức diễn ra cùng ngày. Đây được xem là bước khởi động hoành tráng, đánh dấu màn trở lại đầy mong chờ của Anh Trai Say Hi 2025.

Teaser MV chủ đề Anh Trai Say Hi mùa 2 - ALL EYES ON US

Teaser MV chỉ kéo dài 20 giây nhưng đủ khiến khán giả bùng nổ bàn tán. Thay vì phô bày giai điệu hay vũ đạo, đoạn clip mở ra khung cảnh một chuyến tàu, nơi 30 Anh Trai mùa 2 xuất hiện chớp nhoáng trong tạo hình cực “ngầu” kiểu racing boy. Ánh sáng trầm tối, màu sắc u ám và nhịp độ gấp gáp khiến người xem liên tưởng đến một thế giới song song. Dù phần lớn gương mặt đều được giấu kỹ, chỉ thoáng qua vài cái tên đình đám như B Ray, Vũ Cát Tường, Vương Bình, Negav,… đã đủ khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Tone màu tối, chuyến tàu bí ẩn

MV chủ đề mùa 2 tiếp tục đi theo hướng “bom tấn hình ảnh” mà vũ trụ Say Hi đã xây dựng từ trước

Điểm đáng chú ý, MV chủ đề mùa 2 tiếp tục đi theo hướng “bom tấn hình ảnh” mà vũ trụ Say Hi đã xây dựng từ trước. Sau thành công vang dội của The Stars (Anh Trai Say Hi mùa 1) và The Real Aura (Em Xinh Say Hi), teaser mới cho thấy nhà sản xuất tiếp tục đầu tư mạnh tay vào phần nhìn. Nhiều fan nhận định chỉ cần qua vài khung hình, MV ALL EYES ON US đã hứa hẹn mang đến trải nghiệm “thế giới” và mãn nhãn hơn hẳn mùa trước.

Sự háo hức càng tăng cao khi người hâm mộ hiểu rõ tình hình “rủng rỉnh” hiện tại của chương trình. Sau mùa 1 bùng nổ với 8 concert cháy vé và doanh thu khủng, NSX Anh Trai Say Hi được cho là đã có đủ tiềm lực để nâng cấp mọi thứ ở mùa 2, từ âm nhạc, hình ảnh đến chiến lược truyền thông. Chính vì vậy, kỳ vọng dành cho MV lần này là rất lớn, nhiều người tin tưởng sản phẩm sẽ tiếp tục nâng tầm thương hiệu Say Hi, khẳng định vị thế là series thực tế âm nhạc hoành tráng bậc nhất hiện nay.

Negav xếp sau, xuất hiện chớp nhoáng mà dân tình vẫn chú ý

Trên mạng xã hội, cộng đồng fan Say Hi liên tục chia sẻ lại teaser kèm loạt bình luận háo hức: “Mới 20 giây mà nổi da gà”, “Visual lần này dark hơn, có cảm giác rất quốc tế”, “Chờ 30 Anh Trai ra mặt chính thức chắc bùng nổ”. Không ít người còn đếm ngược từng ngày đến khi MV lên sóng để xem dàn line-up khủng của mùa 2 sẽ được lộ diện đầy đủ ra sao. Đặc biệt, fan Negav ra sức đẩy bình luận tích cực cho nam rapper giữa thời điểm nhạy cảm.

fFan Negav ra sức đẩy bình luận tích cực cho nam rapper giữa thời điểm nhạy cảm

MV ALL EYES ON US sẽ chính thức công chiếu lúc 20h ngày 17/9, mở màn cho một mùa giải đầy kịch tính.