Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng vẫn chưa hết lụy concert Em Xinh Say Hi khi dư âm đêm nhạc vẫn phủ sóng mạnh mẽ nhiều nền tảng số. Với sức nóng từ gameshow, đại nhạc hội quy tụ 30 nghệ sĩ nữ Vpop đã mang đến nhiều sân khấu và trải nghiệm xem concert mãn nhãn mãn nhĩ. Sau 2 ngày, chương trình để lại nhiều điều đáng nói.

Bên cạnh loạt tiết mục đặc sắc, dân tình còn đặc biệt quan tâm tới những mảng miếng - nguồn content dồi dào đối với người hâm mộ. Một trong những khoảnh khắc viral nhất là phần công bố giải thưởng phụ Best OTP (Cặp đôi được yêu thích nhất). Không chỉ Bích Phương - Tăng Duy Tân hay Quỳnh Anh Shyn - Anh Cờ Ring mà bộ đôi LyHan - Han Sara cũng gây bất ngờ không kém. Ấy thế mà, sáng 15/9, dân tình phát hiện LyHan đã hủy follow Han Sara trên Instagram.

LyHan đã hủy follow Han Sara trên Instagram

Được biết, khi màn hình LED đẩy thuyền, Han Sara đã có biểu cảm sượng trân, gần như né tránh đứng cạnh và tương tác với LyHan. Được Trấn Thành hỏi: “Tại sao em cứ để LyHan ôm mãi thế”, Han Sara gượng gạo lặp lại câu hỏi, tỏ ý không nghe rõ. LyHan thì ngượng ngùng ôm Miu Lê bên cạnh. Qua một đoạn video ghi lại, nữ ca sĩ gốc Hàn còn với khoác tay Lamoon kéo về chọn đôi nhưng Lamoon đã thành OTP với Phương Mỹ Chi và Pháo nên thành ra Han Sara đứng chỏng chơ một mình tách biệt.

Khoảnh khắc đôi OTP sượng trân, né nhau trên sân khấu

Han Sara chủ động ghép đôi với Lamoon nhưng không thành

Theo người dùng Threads, công ty quản lý yêu cầu Han Sara hạn chế tiếp xúc và tương tác với LyHan, với lý do để tránh bị toxic lây, duy trì hình ảnh đẹp trước công chúng. Vì thế, cô nàng đành phải tuân theo, dẫn đến tình huống khó xử trên sân khấu concert Em Xinh. Netizen tin rằng, vì hành động không rõ ràng và cảm thấy tổn thương nên LyHan đã hủy theo dõi cô em gái. Có người lại cho rằng LyHan làm như vậy chỉ để bảo vệ Han Sara.

Cả 2 vốn có mối quan hệ thân thiết

Dù vậy, LyHan vẫn theo dõi Han Sara trên Threads City, và nữ ca sĩ gốc Hàn chưa có động thái hủy theo dõi đồng nghiệp trên bất kỳ nền tảng MXH nào. Trước cơn bão tranh luận, quản lý Han Sara - Quỳnh Nguyễn “vạ lây” drama. Một bạn fan đã nhắn tin riêng cho Quỳnh Nguyễn để chì chiết, chỉ trích cô đã tạo áp lực lên Han Sara. Người này khẳng định cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ nên được tôn trọng, rằng quản lý không có nghĩa vụ tác động lên nó.

LyHan vẫn follow cô em ở trên Threads

Han Sara chưa có động thái đáp trả

Quỳnh Nguyễn chụp lại màn hình “tâm thư nhỏ” của bạn fan, đính kèm dòng trạng thái: “Mặt cũng xinh xinh nhưng hơi đanh đá 1 chút. Em gái ơi, công ty không có cấm đoán gì ai chơi với ai hết. Bớt mắng nhau lại, cười tươi và yêu thương nhau nào”. Dù đã lên tiếng đính chính rằng công ty không hề nhúng tay vào tình bạn giữa Han Sara và LyHan nhưng điều này không đủ để làm dân tình nguôi ngoai. Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một cách để trấn an FC 2 nhà bởi không có lý gì Han Sara né Lyhan như “né tà” đến vậy.

Câu trả lời của quản lý Han Sara dành bạn fan

Hiện, câu chuyện LyHan hủy follow và bí ẩn đằng sau mối quan hệ giữa cô và Han Sara vẫn đang thu hút lượng tương tác và độ thảo luận lớn trên MXH.