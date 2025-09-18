Vũ trụ "Say Hi" mở rộng: DatVietVAC tiếp tục đưa văn hóa Việt Nam (V-Culture) ra thế giới

Theo định hướng này, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) tiếp tục kiến thiết vũ trụ giải trí của người Việt thông qua chuỗi thành công Anh Trai "Say Hi" 2024, Em Xinh "Say Hi" và sắp tới là Anh Trai "Say Hi" 2025. Đây là minh chứng cho năng lực, khát khao của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong hành trình xuyên biên giới.

Vũ trụ "Say Hi" và tầm nhìn của người kiến tạo

Hơn 3 thập kỷ qua, DatVietVAC đang là Tổ hợp sinh thái công nghệ truyền thông giải trí tiên phong dẫn dắt ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đại hành trình 30 năm chinh phục sứ mệnh thay đổi cách nhìn về truyền thông và giải trí Việt Nam của DatVietVAC là nguồn cảm hứng cho sự ra đời của chương trình truyền hình âm nhạc thực tế Anh Trai "Say Hi".

Anh Trai "Say Hi" 2024 đã tạo nên những màn trình diễn bùng nổ, trở thành hiện tượng văn hóa âm nhạc đại chúng trong năm với hơn 20 tỷ lượt xem và nghe trên toàn cầu. Chương trình từng bước xây dựng nên V-Culture, thành công kéo lượng lớn khán giả vốn là fan Kpop, Cpop, Tpop… ủng hộ sản phẩm văn hóa sáng tạo Việt Nam.

Từ một format 100% Original Vietnam, chương trình đã tạo nên chuỗi concert âm nhạc thành công nhất giai đoạn 2024 – 2025 với 8 đêm diễn tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Las Vegas (Hoa Kỳ).

Tiếp nối hiệu ứng mạnh mẽ đó, Em Xinh "Say Hi" ra đời, tiếp tục ghi nhận thành công bùng nổ với hơn 22 tỷ lượt xem và nghe trên toàn cầu. Các ca khúc của chương trình thống trị hàng loạt các BXH âm nhạc Việt Nam trong suốt nhiều tuần liên tiếp. Sau concert 1 bùng nổ tại Vạn Phúc City, chương trình khiến khán giả vỡ òa khi công bố sẽ tổ chức đêm 2 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Kiên định với tầm nhìn chiến lược dài hạn và mục tiêu đóng góp bền vững cho công nghiệp văn hóa quốc gia, DatVietVAC tiếp tục tạo nên mảnh ghép tiếp theo của Vũ trụ "Say Hi"- Anh Trai "Say Hi" 2025.

Giới thiệu thế hệ nghệ sĩ toàn cầu mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam

Với format độc đáo, Anh Trai "Say Hi" và Em Xinh "Say Hi" trở thành những chương trình âm nhạc thực tế hiếm hoi tại Việt Nam đặt ra yêu cầu nghiêm túc về sáng tạo trong âm nhạc. Các nghệ sĩ được thử thách không ngừng, từ ca hát, sáng tác đến biểu diễn nhóm – hình thành đội hình nhóm nhạc toàn năng có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chỉ trong vài tháng phát sóng, hàng loạt gương mặt mới trở thành hiện tượng âm nhạc, gia tăng tương tác, mở rộng tầm ảnh hưởng.

Các chương trình của DatVietVAC còn là "passport nghệ thuật" mở ra cánh cửa hợp tác với các nền công nghiệp sáng tạo trên thế giới.

Khi Anh Trai "Say Hi" đến với Las Vegas, lần đầu tiên, 26 nghệ sĩ trẻ Việt Nam cùng đứng chung một sân khấu đẳng cấp quốc tế – nơi từng chứng kiến những concert của các ngôi sao toàn cầu. Với họ, đây không chỉ là một chuyến lưu diễn, mà là hành trình chạm tay vào giấc mơ lớn: được hát bằng chính tiếng mẹ đẻ, kể câu chuyện của người Việt, ngay tại trung tâm giải trí của thế giới.

Anh Trai "Say Hi" 2025 được kỳ vọng tiếp tục đưa văn hóa âm nhạc Việt Nam ra thế giới

Tại buổi lễ ra mắt Anh Trai "Say Hi" 2025, ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng vụ địa Phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có những chia sẻ: "Anh Trai "Say Hi" là một chương trình thuần Việt 100% do DatVietVAC sáng tạo và thực hiện, đã tạo ra sức lan tỏa rất lớn. Chương trình không chỉ đạt được những thành tích ấn tượng trong nước mà còn thành công trong việc xuất khẩu công nghiệp văn hóa ra nước ngoài.

Chúng ta có quyền tự hào khi Anh Trai "Say Hi" đã trở thành một thương hiệu âm nhạc mang tầm vóc quốc gia, một niềm cảm hứng sáng tạo, và một biểu tượng của niềm tự hào Việt Nam. Anh Trai "Say Hi" 2025 không chỉ là sự tiếp nối mà còn là cơ hội để thương hiệu Anh Trai "Say Hi" khẳng định bản lĩnh, sức bền và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới."

Trong thư chúc mừng nhân dịp Anh Trai "Say Hi" 2025 ra mắt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tiếp tục gửi gắm những kỳ vọng mới dành cho DatVietVAC và chương trình: "Ra đời từ ý tưởng độc đáo và tinh tế, Anh Trai "Say Hi" là một chương trình truyền hình thực tế mang tính kết nối xã hội, nhân văn và hiện đại. Chương trình không đơn thuần là giải trí, mà là cầu nối cảm xúc giữa những người trẻ với cộng đồng, giữa khán giả và các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống: sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tử tế.

Đặc biệt, hiện nay ngành công nghiệp văn hóa đang được Đảng và Nhà nước xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn trong thời kỳ phát triển mới, sự thành công của các chương trình như Anh Trai "Say Hi" chính là minh chứng rõ nét cho năng lực sáng tạo nội dung của các doanh nghiệp văn hóa tư nhân. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy hệ sinh thái truyền thông - giải trí trong nước phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Tôi tin tưởng rằng Anh Trai "Say Hi" 2025 sẽ tiếp tục gặt hái thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đời sống văn hóa tinh thần và ngành công nghiệp văn hóa nước nhà".

Được biết, với tài năng và nỗ lực đã được ghi nhận, các nghệ sĩ của Vũ trụ "Say Hi" liên tục vinh dự góp mặt tại những sự kiện văn hóa - nghệ thuật trọng điểm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đồng thời, được tin tưởng giao trọng trách đại diện Việt Nam trên các sân chơi âm nhạc quốc tế, như Anh Trai Đức Phúc đang là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision tại Nga vào cuối tháng 9 này.

Những ghi nhận và định hướng từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho Anh Trai "Say Hi" 2025 thể hiện sự quan tâm của các cơ quan quản lý, gắn liền với chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ trong việc xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa. Đây cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng đóng góp giá trị tích cực cho công nghiệp văn hóa Việt Nam của DatVietVAC.

Anh Trai "Say Hi" 2025 sẽ chính thức phát sóng lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 20/09 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.