Sau thành công của Mưa Đỏ, các diễn viên trong phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng, trong đó Hứa Vĩ Văn với vai bác sĩ quân y – Thiếu tá Lê cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Bên cạnh diễn xuất chuyên nghiệp, anh còn “ghi điểm” trong mắt khán giả nhờ phong thái điềm đạm, lịch lãm.

Bác sĩ Lê của Mưa Đỏ - Hứa Vĩ Văn

Ngoài những buổi cinetour, Hứa Vĩ Văn thường xuất hiện trong các buổi livestream cá nhân để cùng chia sẻ và trò chuyện, nhờ đó khán giả có cơ hội khám phá thêm nhiều điều thú vị về nam diễn viên. Với cách trò chuyện thân thiện và gần gũi, không ít người xem mong chờ Hứa Vĩ Văn cùng dàn diễn viên Mưa Đỏ góp mặt trong chương trình thực tế “ăn khách” Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa mới.

Hứa Vĩ Văn kể về việc được Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mời tham gia (video: hnimtothechou)

Trong một buổi livestream gần đây, Hứa Vĩ Văn tiết lộ anh từng nhận lời mời tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thời điểm này trùng với lúc nam diễn viên vừa bắt đầu quay bộ phim Mưa Đỏ. Dù đã phản hồi lại lời mời, anh không nhận được bất kỳ thông tin hay xác nhận tiếp theo từ ê-kíp sản xuất, nên quyết định tập trung hoàn toàn cho dự án điện ảnh nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng vai diễn. Thông tin này khiến fan vô cùng tiếc nuối, bởi nếu có thể thì Hứa Vĩ Văn đã là 1 phần trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Gai Con đùa rằng, một lần "seen" tin nhắn mà hối tiếc cả năm.

Bên cạnh đó, Hứa Vĩ Văn cũng bày tỏ sự quan tâm đến chương trình và dành lời khen đặc biệt cho NSND Tự Long vì sự duyên dáng và hài hước. Ngay khi thông tin này được chia sẻ, khán giả lập tức bày tỏ sự háo hức. Nhiều người liên tục kêu gọi phía BTC phản hồi, đồng thời mong ngóng sự tham gia của nam diễn viên. Thậm chí, một số fan còn đùa rằng nếu Đăng Khôi mùa trước được xem là “ông cố nội visual”, thì Hứa Vĩ Văn sẽ là “ông cố ngoại visual” của chương trình trong mùa 2, thể hiện sự yêu mến và kỳ vọng đặc biệt dành cho anh.

Hứa Vĩ Văn vẫn gây ấn tượng với phong thái trưởng thành, lịch lãm cùng ngoại hình “không tuổi”

Dù đã bước sang tuổi U50, Hứa Vĩ Văn vẫn gây ấn tượng với phong thái trưởng thành, lịch lãm cùng ngoại hình “không tuổi”. Sức hút của nam diễn viên được đánh giá hoàn toàn phù hợp với tinh thần và màu sắc mà Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hướng đến, đồng thời khiến khán giả háo hức được khám phá những khía cạnh độc đáo khác của anh.

Fan Chông Gai mong sẽ được nhìn thấy Hứa Vĩ Văn ở chương trình

Tới thời điểm hiện tại, dù chưa có bất kỳ động tĩnh hay hint chính thức nào về việc Hứa Vĩ Văn hay các nghệ sĩ khác sẽ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, nhưng sức nóng từ chương trình vẫn không hề giảm sau gần một năm khép lại trên sóng truyền hình. Nhiều khán giả liên tục đưa ra dự đoán, chia sẻ danh sách những Anh Tài mong muốn xuất hiện và bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội.

Hứa Vĩ Văn là nam thần "bảo chứng" nhiều phim ăn khách của điện ảnh Việt

Được mệnh danh là một trong những “nam thần” đình đám của màn ảnh Việt, nam diễn viên sinh năm 1979 và bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Ít ai biết rằng, Hứa Vĩ Văn cũng từng là thành viên nhóm nhạc GMC vào đầu thập niên 2000, trước khi phát hành album solo. Sau đó, anh chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình lẫn điện ảnh, với hàng loạt bộ phim nổi bật như Mặt Nạ Thiên Thần, Hồ Sơ Lửa, Đam Mê, Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, Tiệc Trăng Máu, Em và Trịnh, Đất rừng phương Nam... Hứa Vĩ Văn cũng ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2012 (Đam mê) và Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại HTV Awards 2015.