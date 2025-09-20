Vừa qua, bộ phim Tử Chiến Trên Không chính thức ra rạp, nối tiếp làn sóng doanh thu từ Mưa Đỏ và hứa hẹn gây bão phòng vé trong thời gian tới. Được đánh giá là phim hành động Việt Nam hay nhất hiện tại, Tử Chiến Trên Không khiến khán giả tò mò, bàn luận, kéo theo sức nóng cho loạt tên tuổi tham gia diễn xuất. Bên cạnh bảo chứng phòng vé Thái Hoà, Kaity Nguyễn thì một cái tên khác gây chú ý không kém chính là Trâm Anh - thủ vai cô tiếp viên trưởng Nhàn gan dạ. Diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình sáng màn ảnh giúp Trâm Anh nhận được nhiều lời khen, khán giả tin rằng sau dự án này cô sẽ có bước chuyển mình rõ rệt.

Vai diễn tiếp viên của Trâm Anh trong Tử Chiến Trên Không

Sinh năm 1995, Trâm Anh vốn không phải gương mặt xa lạ. Cô từng tham gia The Face Vietnam 2018, về đội HLV Minh Hằng và xuất sắc giành ngôi Á quân. Sau chương trình, Trâm Anh theo đuổi công việc người mẫu ảnh, gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng và góp mặt tại các sự kiện thời trang. Vài năm sau, Trâm Anh bất ngờ rẽ hướng sang diễn xuất.

Minh Hằng đến sự kiện ra mắt phim ủng hộ học trò Trâm Anh

Ban đầu, Trâm Anh xuất hiện trong những web-drama như Kẻ Săn Tin, Trói Buộc Yêu Thương,... Bước ngoặt đến vào năm 2021 khi cô đảm nhận vai Trinh trong Cây Táo Nở Hoa - nhân vật “tiểu tam” bị ghét nhất màn ảnh. Dù gây tranh cãi, nhưng vai diễn này lại trở thành dấu ấn giúp Trâm Anh được nhớ tới.

Hậu trường Ái Phương và Trâm Anh ở Trời Sinh Một Cặp

Ái Phương tận tình hướng dẫn Trâm Anh

Ngoài thời trang và diễn xuất, ít ai biết Trâm Anh từng có thời gian thử sức ở lĩnh vực ca hát. Năm 2022, Trâm Anh tham gia gameshow Trời Sinh Một Cặp, bắt cặp cùng ca sĩ Ái Phương. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của đàn chị, Trâm Anh giữ được sự tự tin trên sân khấu, thể hiện trọn vẹn nhiều ca khúc.

Trâm Anh từng khoe giọng hát mộc trong một buổi diễn live của HLV Minh Hằng

Tình cô trò giữa Trâm Anh và Minh Hằng được nhiều fan yêu quý

Trâm Anh cũng từng khoe giọng hát mộc trong một buổi diễn live của HLV Minh Hằng. Video hai cô trò của The Face 2018 hát cùng nhau đến na vẫn được fan truyền tay nhau. Nhưng so với Minh Hằng là ca sĩ chuyên nghiệp, giọng hát của Trâm Anh không quá xuất sắc, chỉ dừng ở mức hát đúng nốt, đúng lời.



Trâm Anh khoe vocal ở Trời Sinh Một Cặp năm 2022

Giọng hát Trâm Anh chưa đủ để làm ca sĩ chuyên nghiệp

Đó cũng là lý do tại sao cô không theo con đường ca hát mà chỉ thử sức như một lĩnh vực mới, lấy trải nghiệm. Việc Trâm Anh tập tành ca hát, đi gameshow cho thấy một thời gian nữ nghệ sĩ loay hoay với sự nghiệp, phải chớp lấy mọi cơ hội được đến gần hơn với công chúng. Dù không phải giọng ca thực lực, nhưng Trâm Anh cũng chiếm được cảm tình của nhiều khán giả thời điểm tham gia Trời Sinh Một Cặp.

Có lẽ, sau này khi cô nhiều kinh nghiệm hơn và trở lại với âm nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức một giọng hát khác. Nhất là với vai diễn mới, sau gần 10 năm miệt mài với nghề, Trâm Anh cuối cùng cũng có được cơ hội xứng đáng để tỏa sáng.

Nhan sắc mặn mà của Trâm Anh