Tối 17/9, All Eyes On Us - MV chủ đề cho Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chính thức ra lò - mở màn cho một hành trình bứt phá của 30 nam nghệ sĩ. Trước sức nóng vẫn chưa hạ nhiệt của mùa đầu tiên cũng như Em Xinh, All Eyes On Us được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ chốt để khởi động một mùa giải bùng nổ, góp phần xây dựng Vũ trụ Say Hi thêm lớn mạnh.

Sau gần 24h ra mắt, MV đã xuất sắc giật trọn Top 1 Trending bảng chung, đồng thời đang leo rank nhanh chóng trên tab âm nhạc ở vị trí thứ 5. Hiện tại, ca khúc đã thu về hơn 1,1 triệu view - một con số ổn áp, thậm chí có phần lấn lướt The Stars (mùa 1) và The Real Aura (Em Xinh). Đây cũng là một tín hiệu khá tích cực trước khi gameshow phát sóng vào 20h ngày 20/9 tới.

All Eyes On Us mở ra một không gian mang cảm hứng futuristic, thể hiện rõ nhất ở tạo hình các nghệ sĩ với loạt trang phục bạc, ánh kim pha neon, chất liệu da và metallic - giúp vẻ ngoài trở nên hầm hố, gai góc. MV có visual đẹp mắt, trendy nhưng có lẽ vì lạm dụng kỹ thuật chuyển cảnh và hiệu ứng chồng lớp lên nhau nên tạo cảm giác rối rắm, người xem khó theo kịp nghệ sĩ.

ALL EYES ON US - Anh Trai Say Hi 2025

Kỹ thuật chuyển cảnh và hiệu ứng phức tạp khiến người xem khó bắt kịp nhịp MV và các nghệ sĩ

Về mặt âm nhạc, ca khúc kết hợp chất liệu EDM, Hip-hop, Dance Pop, Rap và Trap, tạo thành một bữa tiệc âm nhạc đa sắc thái. Hook ngắn, dễ nhớ cùng những đoạn drop sôi động đủ để khán giả phải lắc lư theo từng con beat. Tuy nhiên, All Eyes On Us lại nghiêng hẳn về rap nhiều hơn, thiếu đất cho vocal - dù đội hình mùa 2 thật sự vắng bóng hẳn những gương mặt gánh khoản hát hò.

All Eyes On Us mang đến cảm giác như một bản cypher mở rộng, được thể hiện bởi quân đoàn Rap Việt All-star. Loạt “anh lớn” kỳ cựu của làng Hip-hop Việt như BigDaddy, B Ray, Karik hay Phúc Du vẫn gây ấn tượng với phong cách đi flow, nhả chữ riêng biệt, có nhiều cơ hội để phát huy sở trường. Vũ Cát Tường và Ngô Kiến Huy cũng được ưu ái chia line nổi bật, thu hút sự chú ý của người xem.

Các nghệ sĩ lớn vẫn có giây phút tỏa sáng, trong khi một vài gương mặt trẻ gần như mất tăm

Nhìn chung, bản nhạc vẫn mang tính đại chúng nhất định, cấu trúc và phối khí nhắm đến tệp khán giả trẻ. Dù vậy, giai điệu cũng như cách trình bày chưa đủ “wow”, đủ “thấm”, khi các nghệ sĩ tập trung vào việc khơi dậy khí thế “Chúng tôi không đến để khởi động - chúng tôi đến để bùng nổ”, khẳng định cá tính của riêng mình.

Ngoài ra, vấn đề thời lượng khoe giọng cũng như lên hình vẫn còn gây tranh cãi. Không ít thí sinh gần như tàng hình giữa loạt khung hình đan xen nhau liên tục. Đặc biệt là CongB - nam ca sĩ trẻ sở hữu độ nhận diện khá cao và quen mặt với cộng đồng fan trẻ - lại ít được xuất hiện trong MV. Tuy vậy, với thời lượng 6 phút, việc cân bằng tài nguyên cho 30 người là điều không dễ. Một bộ phận netizen cho rằng khán giả nên nhẹ nhàng với MV chủ đề, coi như đây là “bản nháp” làm ấm mùa giải - quan trọng là các nghệ sĩ sẽ tỏa sáng như nào khi chính thức vào cuộc chơi.