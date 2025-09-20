Tại chương trình Hẹn Cuối Tuần, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thẳng thắn chia sẻ về người bạn mới thân - divo Tùng Dương. Anh nói: “Ngày xưa, tôi nghe Tùng Dương hát là chuyển kênh vì đó không phải gu của tôi. Tôi thích những gì nhẹ nhàng, êm dịu, cảm xúc, gần gũi hơn. Nhưng gần đây, Tùng Dương đã có những bước chuyển mình rất thông minh khi vừa lắng nghe khán giả vừa làm mới mình. Từ đó, tôi phát hiện ra nhiều góc cạnh khác của một người ca sĩ mà trước giờ tôi đã hiểu lầm”.

Lời chia sẻ chân thành này khiến công chúng tò mò hơn về Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ từng làm nên thanh xuân của một thế hệ, đồng thời là tác giả đứng sau những dự án âm nhạc gây tiếng vang cùng Tùng Dương.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Từ những bản tình ca lãng mạn đến khát vọng hòa bình và lan tỏa xã hội

Sinh năm 1983 tại TP.HCM, Nguyễn Văn Chung bén duyên âm nhạc từ khá sớm. Đầu thập niên 2000, tên tuổi anh gắn liền với loạt ca khúc như Chiếc Khăn Gió Ấm, Con Đường Mưa, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Mùa Đông Không Lạnh… Những sáng tác này không chỉ tạo hit cho nhiều ca sĩ trẻ mà còn định hình phong cách của anh: giai điệu trong sáng, ca từ giản dị, dễ hát và dễ đi vào lòng người.

Trong giai đoạn nhạc trẻ bùng nổ, Nguyễn Văn Chung được gọi vui là “nhạc sĩ tạo hit”, góp phần làm nên diện mạo nhạc Việt đại chúng thời kỳ đầu internet.

Nếu các bản tình ca là nền móng thì Nhật Ký Của Mẹ chính là dấu ấn giúp Nguyễn Văn Chung bước sang một vị trí khác trong lòng khán giả. Ca khúc xúc động về tình mẫu tử không chỉ gây bão trong nước mà còn được dịch ra nhiều ngôn ngữ, vang lên ở nhiều quốc gia. Nhật Ký Của Mẹ được xem là một trong những ca khúc hay nhất về mẹ trong nhạc Việt đương đại, khẳng định khả năng viết nhạc giàu cảm xúc và tính nhân văn của anh.

Không dừng lại ở tình ca, Nguyễn Văn Chung còn dành nhiều tâm huyết cho mảng nhạc thiếu nhi. Bộ tuyển tập Những Bài Hát Thiếu Nhi của Nguyễn Văn Chung ra mắt liên tục nhiều năm liền, mang đến nguồn ca khúc mới mẻ, gần gũi cho trẻ em Việt trong bối cảnh khan hiếm nhạc phẩm thiếu nhi.

Những năm gần đây, Nguyễn Văn Chung mở rộng đề tài sáng tác với khát vọng viết về con người, đất nước và hòa bình. Đặc biệt, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đạt hơn 6,5 tỷ lượt nghe trên các nền tảng quốc tế – một con số kỷ lục với nhạc Việt – cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ một nhạc sĩ “tình ca”, anh dần khẳng định vị thế mới: dùng âm nhạc làm thông điệp kết nối cộng đồng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương.

Cuộc hội ngộ bất ngờ với Tùng Dương

Trong hành trình đó, sự hợp tác với ca sĩ Tùng Dương năm 2025 trở thành bước ngoặt đặc biệt. Hai nghệ sĩ vốn được xem là ở hai “thế giới” khác nhau: Nguyễn Văn Chung gắn với nhạc đại chúng, còn Tùng Dương nổi tiếng với phong cách thể hiện đỉnh cao, kén chọn. Chính vì vậy, khi họ cùng bắt tay thực hiện MV Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai và Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, công chúng coi đây là “cơn địa chấn” nhỏ của nhạc Việt.

Nguyễn Văn Chung từng lo ngại nhạc của mình khó phù hợp với giọng hát dữ dội, nhiều kỹ thuật của Tùng Dương. Nhưng quá trình làm việc đã chứng minh điều ngược lại: cả hai tìm thấy điểm chung ở khát vọng mang đến một sản phẩm tử tế, giàu cảm xúc và có trách nhiệm xã hội. Tùng Dương góp ý chi tiết từng đoạn: đoạn nào cần “sung” hơn, đoạn nào cần lắng, thậm chí chỉnh cả tông, ca từ… Hai nghệ sĩ trao đổi gần như mỗi ngày, sửa đi sửa lại cho đến khi ca khúc đạt chất lượng cao nhất.

Từ chỗ từng dè dặt khi nghĩ đến việc hợp tác, nay cả hai lại bổ sung cho nhau: một bên sở hữu giai điệu giàu tính đại chúng, một bên có giọng hát nội lực, sáng tạo. Sự kết hợp này giúp lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.