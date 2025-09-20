Tối 18/9/2025, Seachains chính thức đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc bằng album đầu tay mang tên 30 The Album. Đây là sản phẩm được ấp ủ suốt 3 năm với 13 track do chính anh viết, hòa âm và sản xuất. Album này khắc họa một Seachains hoàn toàn mới: người đàn ông trưởng thành, sống trọn vẹn cho gia đình và anh em. Trong 30 The Album, Seachains chứng minh năng lực sản xuất, kỹ năng rap xứng danh Quán quân Rap Việt.

Cùng thời điểm phát hành album, Seachains tổ chức listening party Chạy Mà Lắng, một trải nghiệm âm nhạc đặc biệt để fan, anh em đồng nghiệp và giới chuyên môn lắng nghe trọn vẹn sản phẩm. Sự kiện có nhiều nghệ sĩ thân thiết xuất hiện, từ Obito, Lăng LD, Ricky Star, Lil Wuyn,... cho đến chính huấn luyện viên Karik.

Trong suốt buổi tiệc, Seachains trình diễn live toàn bộ 13 ca khúc, đi qua đủ mọi cung bậc từ fastflow rực lửa đến những đoạn rap tự sự đầy cảm xúc. Anh chàng cho thấy sau gần 5 năm im ắng, nội lực và phong độ của một quán quân vẫn không hề thuyên giảm.

Seachains biểu diễn We Don’t Know Everything cùng vợ Linh Đan

Spotlight đêm diễn thuộc về phần trình diễn đặc biệt của Seachains cùng vợ mình, Linh Đan. Cả hai mở màn bằng ca khúc We Don’t Know Everything - một track nằm trong album. Không chỉ ngoại hình trẻ trung, gương mặt sáng sân khấu như hot girl, Linh Đan còn khiến khán giả bất ngờ bởi chất giọng ngọt ngào, đầy cảm xúc. Diện mạo đơn giản nhưng cuốn hút, Linh Đan sánh đôi cùng chồng trong khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp. Hoàn thành màn trình diễn, cặp đôi còn trao nhau nụ hôn. Ánh mắt Linh Đan ánh lên sự tự hào. Sau khi video biểu diễn được đăng lên nhiều nền tảng, khán giả nhận xét nếu Linh Đan muốn theo đuổi âm nhạc, cô hoàn toàn có khả năng.

Hoàn thành màn trình diễn, cặp đôi còn trao nhau nụ hôn

Giọng hát vợ Seachains gây bất ngờ

Để có được khoảnh khắc viên mãn này, Seachains đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Tên thật là Huỳnh Long Hải, sinh năm 1995 tại Cần Thơ, anh từng là thí sinh mạnh của đội Karik ở Rap Việt mùa 2 và bước lên ngôi Quán quân đầy thuyết phục. Giữa thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa, Seachains bất ngờ rút khỏi showbiz để toàn tâm vun đắp cho gia đình.

Seachains và Linh Đan

Seachains và Linh Đan quen nhau khi chơi chung nhóm bạn, tình cảm dần nảy nở. Seachains từng tâm sự anh có thời gian tự ti vì bản thân chưa lo đủ cho người mình yêu, nhưng chính Linh Đan đã trở thành động lực để anh vượt qua. Theo nhiều nguồn tin thân cận, vợ Seachains là tiểu thư của 1 gia đình giàu có. Cả hai tổ chức lễ đính hôn vào tháng 4/2023, đăng ký kết hôn vào tháng 6 cùng năm, và nhanh chóng đón con đầu lòng.

Seachains gọi hôn nhân là “thành tựu lớn nhất”

Với nhiều người, việc rời bỏ sự nghiệp ngay sau khi giành Quán quân Rap Việt là 1 quyết định táo bạo của rapper trẻ như Seachains. Bởi không phải ai cũng có thời cơ tốt để phát triển sau chương trình thực tế hot như vậy. Nhưng Seachains không hối tiếc. Anh chàng gọi hôn nhân là “thành tựu lớn nhất”.



Sau khi sinh con đầu lòng, Seachains bắt tay vào sản xuất album, gọi đó là “đứa con thứ hai”

Sau khi sinh con đầu lòng, Seachains bắt tay vào sản xuất album, gọi đó là “đứa con thứ hai”. Bằng sự hậu thuẫn của Linh Đan, anh toàn tâm sáng tác, sản xuất và trình làng một sản phẩm chỉn chu, đánh dấu sự trưởng thành trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Seachains khẳng định trong buổi ra mắt album mới rằng, vợ chính là nguồn động lực lớn nhất để anh tái xuất. Linh Đan không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn quản lý luôn các công việc nghệ thuật của Seachains.