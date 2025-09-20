Không thể nhận ra đây là BigDaddy, Emily cũng đành bó tay

Ngày 17/9 vừa qua, buổi họp báo ra mắt Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chính thức diễn ra, khởi động cho một hành trình của 30 nghệ sĩ. Nối tiếp thành công từ Anh Trai mùa 1 và Em Xinh, Anh Trai Say Hi mùa 2 được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, bứt phá và khuấy động thị trường giải trí - gameshow Việt giai đoạn cuối năm 2025. Tối cùng ngày, MV chủ đề mang tên All Eyes On Us được tung ra, rinh luôn Top 1 Trending sau gần 24 giờ - chứng minh cho sức hút khó cưỡng từ Vũ trụ Say Hi.

All Eyes On Us - Anh Trai Say Hi mùa 2

Theo đúng kế hoạch, tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20h ngày 20/9. NSX quyết định nhá hàng một chút content cho con dân chuẩn bị tâm thế, bằng một vài đoạn video ngắn cắt từ tập mở màn. Bên cạnh những cái gương mặt mới toanh gây tò mò thì dàn anh đại Vpop cũng nhận về sự chú ý lớn từ người hâm mộ - một trong số đó phải kể đến BigDaddy.

Qua vài khoảnh khắc được cam lia tới, BigDaddy xuất hiện với vẻ ngoài hầm hố và “choai choai”: đầu tẩy 2 màu bạch kim lẫn xanh dương, tóc dựng từng layer một như cơn sóng, trang phục Hip-hop cool ngầu. Da dẻ “bố bự” cũng trộm vía được tút tát trắng hồng, tươi tắn hơn. Đáng nói nhất là nam rapper phô diễn biểu cảm hài hước, nhí nhố giữa đàn em gen Z, gen Alpha.

BigDaddy nhiệt tình giao lưu, biểu cảm nhí nhố gây cười

"Bố bự" tươi roi rói bên cạnh các đàn em nhỏ tuổi

Đến bà xã Emily cũng phải đăng bài tâm sự lên Threads cá nhân, giãi bày đã cố gắng ngăn cản chồng mình lựa chọn kiểu tóc độc lạ này nhưng không thành. Quỳnh Anh Shyn thì ngược lại, bình luận: “chim ưng”. Đối với một fashionista “bách biến” với phong cách maximalism như Quỳnh Anh Shyn thì tạo hình mới của BigDaddy quá chuẩn gu cô nàng rồi.

Emily thì bó tay nhưng Quỳnh Anh Shyn lại rất "chim ưng"

Netizen không khỏi khoái chí trước màn lột xác visual của “bố bự”, khen ngợi anh chàng dù có theo style đơn giản thường ngày hay chất chất thì vẫn “over hợp”. Không ít ý kiến công nhận BigDaddy sẵn sàng thay đổi và thích nghi để phù hợp với tính đại chúng, trendy trong Anh Trai Say Hi. Là một rapper có thâm niên trong nghề lâu năm, người hâm mộ không khỏi chờ đợi vào phần thể hiện của BigDaddy qua những Live Stage sắp tới.