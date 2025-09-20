Chiều 19/9, Lễ công bố chính thức nghệ sĩ quốc tế - Ban nhạc Secret Garden sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động trong nghề của bộ đôi song tấu huyền thoại. Sự xuất hiện của Secret Garden đánh dấu lần thứ 3 Good Morning Vietnam được thực hiện, sau thành công của đêm nhạc Kenny G Live In Vietnam (11/2023) và Bond Live In Vietnam (10/2024).

Được ấp ủ và triển khai bởi Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam, Good Morning Vietnam là dự án âm nhạc quốc tế mang nhiều ý nghĩa khi không chỉ đưa âm nhạc đỉnh cao của quốc tế đến Việt Nam mà còn thông qua đó để quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam. Ở 2 mùa sự kiện trước, Kenny G và Bond đều đã quay MV đặc biệt tại Việt Nam, lần lượt là Going Home và Victory . Do vậy, người hâm mộ kỳ vọng song tấu Secret Garden sẽ mang đến một sản phẩm âm nhạc lan tỏa những di sản văn hoá - xã hội Việt Nam ra thế giới. Đặc biệt, toàn bộ lợi nhuận thu về từ việc bán vé sẽ dành hết cho các hoạt động thiện nguyện.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam - người đứng đằng sau nhiều tác phẩm điện ảnh và ca nhạc - khẳng định, Secret Garden sẽ có một trong số sân khấu đỉnh nhất sự nghiệp 30 năm làm nghệ thuật. Với đặc thù là chơi nhạc, hạn chế di chuyển, show Secret Garden Live In Vietnam được kỳ vọng sẽ tạo ra một không gian âm nhạc xứng tầm quốc tế.

Đối với các tín đồ nhạc giao hưởng cổ điển, Secret Garden không còn là cái tên quá xa lạ và chắc chắn, đêm nhạc sắp tới sẽ là cơ hội vàng để họ có dịp thưởng thức tuyển tập nhạc mang tính biểu tượng, có sức ảnh hưởng toàn cầu. Chương trình hứa hẹn sẽ tiếp cận đến nhiều tệp khán giả trẻ trung hơn, góp phần quảng bá và phát huy những giá trị đẹp đẽ của một giai đoạn âm nhạc hoàng kim.

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi tiếp tục hành trình của dự án âm nhạc vì cộng đồng Good Morning Vietnam năm 2025 với sự kiện đặc biệt Secret Garden Live in Vietnam. Lần đầu tiên, bộ đôi huyền thoại Secret Garden sẽ mang những giai điệu thính phòng giao thoa đầy cảm xúc đến khán giả Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của họ".

Secret Garden là bộ đôi nhạc sĩ - nghệ sĩ đến từ Ireland và Na Uy, gồm Rolf Løvland (piano, nhà soạn nhạc) và Fionnuala Sherry (violin). Song tấu trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi giành chiến thắng cuộc thi Eurovision 1995 với ca khúc Nocturne - một tác phẩm gần như không lời nhưng giàu chiều sâu, trữ tình. Thành công này nhanh chóng đưa Secret Garden trở thành đại diện tiêu biểu cho dòng nhạc cổ điển giao thoa (classical crossover).

Album đầu tay Songs From A Secret Garden (1996) tiếp nối thành công, đạt chứng nhận bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đồng thời trụ trên bảng xếp hạng Billboard New Age suốt 101 tuần. Nhiều bản nhạc trong album còn vượt khỏi phạm vi nhạc truyền thống, hoà mình vào văn hóa đại chúng, như Adagio từng xuất hiện trong bộ phim 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ. Năm 2025, album được tái bản remaster kỷ niệm 30 năm, một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của Secret Garden.

Trong khi đó, ca khúc You Raise Me Up (nhạc: Rolf Løvland, lời: Brendan Graham) đã trở thành bản nhạc “gối đầu giường” của bao thế hệ, được hơn 100 nghệ sĩ thu âm lại, từ Josh Groban đến Westlife. Phiên bản phối lại của Westlife dẫn đầu BXH UK Singles Chart năm 2005, đưa một giai điệu khởi thính phòng trở thành hiện tượng âm nhạc mainstream, đồng thời minh chứng khả năng kết nối mạnh mẽ giữa âm nhạc cổ điển và pop hiện đại. Tới nay, bộ đôi đã bán được hơn 5 triệu bản album và hơn 3 tỷ lượt stream - một con số vô cùng ấn tượng.

Tại đêm diễn trong chương trình Good Morning Vietnam , Secret Garden dự kiến mang tới kho tàng âm nhạc làm nên tên tuổi họ, tôn vinh mạch kể chuyện bằng âm thanh: từ những giai điệu “không lời” giàu hình ảnh đến những bản ca lai giữa cổ điển và dân gian Bắc Âu - Celtic, phù hợp với không gian thưởng thức tinh tế của khán giả Việt trong những ngày mùa thu Hà Nội. Theo đúng kế hoạch, Secret Garden Live In Vietnam diễn ra vào 19h30 ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình.