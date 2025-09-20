Mới đây, Anh Trai Say Hi mùa 2 tung đoạn cut battle rap dự kiến xuất hiện trong tập mở màn vào tối 20/7. Ngay lập tức, đoạn clip đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Đúng như kỳ vọng, với sự góp mặt đông đảo của dàn rapper tên tuổi, Liên Quân Battle Rap nhanh chóng trở thành phần thi được khán giả háo hức mong chờ nhất ngay từ khi chương trình còn chưa chính thức lên sóng.

Màn battle rap của Phúc Du gây bão

Trong đoạn cut, khán giả phần nào được “giải tỏa cơn khát” về sự xuất hiện của dàn Anh Trai mùa 2. Bên cạnh những màn diss cực căng, điểm nhấn khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất chính là cú rap diss của Phúc Du nhắm tới Tez: “Ở đây main event, các fen đừng có chen vào như là quảng cáo. Ở đây có một, hai… à mười ông Tez thì tất cả đều không có khả năng phản pháo”. Câu rap này gợi lại chuyện tình từng gây sốt một thời của hai rapper Tez và Pháo. Dù cặp đôi đã chia tay được một thời gian, cả hai vẫn chiếm trọn cảm tình từ người hâm mộ nhờ sự tử tế với nhau.

Phúc Du xuất chiêu, "đụng" cả Tez đội đối thủ và Em Xinh Pháo

Ngay sau khi đoạn cut được đăng tải, không chỉ cộng đồng khán giả bùng nổ bàn luận mà cả Tez và Pháo cũng nhanh chóng có động thái phản hồi. Trong khi Pháo để lại lời nhắn mang tính “cảnh cáo” cho đàn anh, thì nam rapper lại giải thích hài hước: “Khúc đó anh mất trí nhớ tạm thời lun, giờ xem lại mới nhớ nè. Lỗi anh tồi quá”. Đáng chú ý, Pháo cũng nhanh chóng “bắt nhịp” khi đáp lại bằng một lời hẹn cho một “kèo” đầy ẩn ý, càng khiến cộng đồng mạng tò mò liệu có phải cô đang úp mở về một màn đáp trả với đàn anh.

Pháo và Tez "réo tên" Phúc Du sau màn battle rap

Nhiều khán giả nhận xét, riêng ở khoản battle rap thì khó ai có thể vượt qua Phúc Du, không chỉ "cân" 29 Anh Trai mà còn đứng đầu làng rap. Thậm chí, MC Trấn Thành cũng phải “ngả mũ” trước khả năng chơi chữ và gieo vần của nam rapper. Vốn được mệnh danh là “ông hoàng chơi chữ, đi vần” của rap Việt, nên việc đối đáp cùng các Anh Trai tại Liên Quân dường như không làm khó được nam rapper. Bên cạnh Phúc Du, những cái tên như B Ray, BigDaddy, Karik, Hustlang Robber, Tez, Gill… cũng gây sốt với loạt punchline cực căng. Thậm chí, Ngô Kiến Huy cũng không đứng ngoài “cuộc chơi”, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho tập mở màn của Anh Trai Say Hi.

Chỉ sau một đêm, đoạn cut battle rap vừa đăng tải đã nhanh chóng cán mốc hơn 512 nghìn lượt xem trên kênh YouTube chính thức, đồng thời được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này không chỉ tăng độ thảo luận mà còn khẳng định sức hút bùng nổ của chương trình trong mùa mới.

Hiệu ứng lan tỏa này cũng cho thấy sự kỳ vọng lớn từ khán giả dành cho dàn Anh Trai mùa 2. Nhiều người hâm mộ còn bày tỏ dự đoán rằng mùa 2 sẽ tạo ra những khoảnh khắc “viral” không kém mùa đầu, thậm chí còn có thể bùng nổ hơn nhờ vào sự góp mặt của loạt tên tuổi đình đám.

Chính vì vậy, tập phát sóng chính thức vào tối nay không chỉ đơn thuần là màn chào sân mà còn được coi như “phát súng mở màn” cho chương trình Anh Trai Say Hi đầy bùng nổ. Khán giả đang vô cùng háo hức chờ đợi những màn đối đáp rap căng thẳng, các khoảnh khắc bất ngờ cùng sự xuất hiện của những “ẩn số” hứa hẹn sẽ bùng nổ trong suốt hành trình mùa 2.