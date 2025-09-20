Câu trả lời cho tình bạn giữa Selena Gomez và Demi Lovato sau 11 năm cạch mặt

Đối với những tín đồ showbiz thế giới cuối thập niên 2000 - đầu 2010, không ai là không biết tình bạn giữa Selena Gomez và Demi Lovato từng rình rang như nào. Đều xuất phát điểm từ Nhà Chuột, cả 2 cùng trưởng thành qua thời niên thiếu và lên hàng ngũ công chúa Disney. Cứ ngỡ mối quan hệ sẽ keo sơn bền chặt, 2 sao nữ bất ngờ “cạch mặt” từ năm 2014. Suốt một khoảng thời gian dài, Selena và Demi mất liên lạc, không còn đề cập đến nhau nữa.

Tình bạn giữa Selena Gomez và Demi Lovato từng rất được ngưỡng mộ

Cũng chính vì thế, mọi mẩu chuyện hay tin đồn, dù nhỏ nhất, liên quan đến 2 cô gái đều được dân tình bàn tán tưng bừng. Mới đây, người hâm mộ đã có thể thắp lên ngọn lửa hy vọng về một ngày, Demi và Selena sẽ tái hợp. Cụ thể, tham gia với tư cách khách mời trong talkshow ăn khách Watch What Happens Live của Andy Cohen, Demi đã có chia sẻ thú vị trực diện đến cô bạn thân cũ Selena.

Demi có chia sẻ ngắn về Selena gần đây

Demi không tiếc lời bày tỏ sự trân trọng về lựa chọn và hành trình mà Selena đã trải qua. “Tôi có nghe lại vài đoạn Selena bật mí trên podcast vừa rồi, thực sự rất là ngọt ngào. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho cô ấy. Selena đã đính hôn rồi, và tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với cô ấy”.

Nữ ca sĩ cũng dành lời khen cho album mới của Selena mang tên I Said I Love You First , sản phẩm cô thực hiện cùng vị hôn phu Benny Blanco. “Tôi đã nghe toàn bộ album rồi, một dự án rất tuyệt vời. Tôi thích tất các track nhưng có lẽ, Bluest Flame là ca khúc tôi 'chim ưng' nhất”.

"Tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với cô ấy”

Nói qua một chút về I Said I Love You First , Selena đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp khi thực hiện dự án âm nhạc này cùng vị hôn phu Benny Blanco. Album mang màu sắc pop chủ đạo, xen kẽ R&B và một chút Latin, vừa ngọt ngào vừa trầm lắng, thể hiện rõ hình ảnh trưởng thành và hạnh phúc mới của Selena. Xuyên suốt hơn 10 track, cặp đôi đem đến những cung bậc âm nhạc mùi mẫn, tình tứ được miêu tả như “những rung động trên bãi biển Nam Mỹ, dưới cái nắng hè oi ả và ướt át”.

I Said I Love You First được miêu tả là “những rung động trên bãi biển Nam Mỹ, dưới cái nắng hè oi ả và ướt át”

Trong số các ca khúc nổi bật, Bluest Flame gây ấn tượng mạnh nhờ giai điệu da diết, thể hiện cảm xúc sâu sắc trong tình yêu. Call Me When You Break Up lại mang chút tinh nghịch, pha lẫn sự châm biếm nhẹ nhàng, cho thấy sự đa dạng trong cách Selena khai thác chủ đề tình cảm. Bản song ngữ Ojos Tristes mang màu sắc Latin quyến rũ, giúp giọng hát mềm mại của cô trở nên khác biệt hơn. Tuy một vài track chưa quá bứt phá, album vẫn là minh chứng cho giai đoạn nghệ thuật mới của Selena Gomez: giản dị, chân thành và thử nghiệm.

Selena Gomez, Benny Blanco - Ojos Tristes (with The Marias)

Trước đó không lâu, xuất hiện trong buổi podcast Therapuss ngày 10/7 của Jake Shane, Selena đã bày tỏ niềm vui thú khi thấy các đồng nghiệp Disney ngày nào đều gặt hái thành công trong cuộc sống. Cô cảm thán: “Từ Jonas Brothers đến Miley Cyrus và Demi Lovato, thật tuyệt khi thấy mọi người đều đang tỏa sáng theo cách riêng”.

Selena và Demi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2001 trên phim trường Barney & Friends. Khi đó, cả hai mới chỉ 7 tuổi, nhanh chóng kết thân và giữ tình bạn suốt thời thơ ấu. Đến khi bước vào tuổi teen, họ cùng gia nhập Disney Channel, trở thành những gương mặt đình đám trong thế hệ ngôi sao trẻ. Selena nổi tiếng với Wizards of Waverly Place , trong khi Demi gây chú ý với Camp Rock . Năm 2009, cả hai còn đóng chung trong Princess Protection Program , bộ phim được xem như “dấu ấn tình bạn” của họ. Ở thời điểm đó, Selena và Demi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ, trong các buổi phỏng vấn và không ngần ngại gọi nhau là chị em.

Selena và Demi từng là 2 công chúa Disney đình đám một thời, vô cùng thân thiết với nhau

Tuy nhiên, sau giai đoạn đỉnh cao chung ở Disney, mối quan hệ của họ bắt đầu thay đổi. Selena dần thân thiết hơn với Taylor Swift, trong khi Demi tập trung phát triển sự nghiệp ca hát solo và phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe tinh thần, nghiện ngập và áp lực danh tiếng. Khoảng năm 2010-2011, người hâm mộ nhận ra Selena và Demi ít xuất hiện cùng nhau, thậm chí tránh nhắc đến nhau. Năm 2014, Demi chính thức bỏ theo dõi Selena trên Twitter (nay là X), khẳng định rằng họ đã “không còn là bạn thân như trước nữa”.

Cả 2 đã "cạch mặt" từ năm 2014





