Tối 20/9 tại Live Arena ở thủ đô Moskva (Nga), Intervision 2025 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam - ca sĩ Đức Phúc cùng ca khúc Phù Đổng Thiên Vương. Đây là kết quả khiến khán giả trong nước và quốc tế nức nở, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam bước lên ngôi vị cao nhất của một sân chơi âm nhạc mang tầm cỡ toàn cầu.

Intervision 2025 là cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm nay, có 23 quốc gia tham dự, trong đó Việt Nam góp mặt với đại diện là ca sĩ Đức Phúc. Theo ban tổ chức, giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 30 triệu ruble (tương đương 360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng Việt Nam). Đây được coi là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision, khẳng định quy mô và uy tín của cuộc thi.

Đức Phúc nâng cúp Intervision 2025

Năm nay, Đức Phúc đại diện Việt Nam dự thi, đã nhận được sự quan tâm từ khán giả từ lúc công bố thông tin. Giữa một sân khấu mà các giọng ca quốc tế đều đầu tư mạnh mẽ, Đức Phúc mang đến ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, chấp bút bởi Hồ Hoài Anh dựa trên cảm hứng Tre Việt Nam của Nguyễn Duy đậm màu sắc đậm chất sử thi Việt Nam.

Đức Phúc mang đến đấu trường quốc tế ca khúc Phù Đổng Thiên Vương

Sự kết hợp giữa chất giọng nội lực cùng dàn dựng mang tính biểu tượng đã tạo nên điểm nhấn khác biệt. Thông điệp về tinh thần dân tộc, sự kiên cường và bản lĩnh chinh phục của người Việt được chuyển tải trọn vẹn, tạo hiệu ứng mạnh mẽ không chỉ trong khán phòng mà còn trên truyền hình quốc tế.

Phần thi của Đức Phúc đã nhận được phản ứng tích cực từ thời điểm ghi hình. Bình luận viên Yana Churikova (Nga) nhận định: "Đây là một trong những phần dàn dựng công phu nhất Intervision năm nay. Tôi ấn tượng với sự kỷ luật và chuyên tâm của Đức Phúc - từng bước đi, từng chi tiết đều được tính toán cẩn trọng để rồi thăng hoa trên sân khấu."

Đức Phúc tự hào hô vang hai tiếng "Việt Nam" trong giây phút chiến thắng

Khoảnh khắc nâng cúp gây bão

Khi bảng điểm cuối cùng hiện lên, cả Live Arena như nổ tung. Việt Nam giành 422 điểm, vượt xa Kyrgyzstan (373 điểm) và Qatar (369 điểm) để bước lên ngôi vô địch. Chiến thắng của Đức Phúc được công bố sau vòng chấm điểm từ ban giám khảo quốc tế, mỗi nước đều có đại diện là chuyên gia âm nhạc hoặc nhân vật văn hóa uy tín. Chiến thắng của Đức Phúc khiến người hâm mộ vô cùng tự hào. Ai nấy đều công nhận đây là màn trình diễn đủ sức thuyết phục để vượt lên hàng loạt đối thủ nặng ký.

Việt Nam giành 422 điểm, vượt xa Kyrgyzstan (373 điểm) và Qatar (369 điểm) để bước lên ngôi vô địch

Đáng nói, ngày Đức Phúc chiến thắng Intervision 2025 cũng là ngày kỷ niệm ngôi vị Quán quân The Voice 2015. Khoảnh khắc lịch sử lặp lại, Đức Phúc có giây phút rực rỡ nhất sự nghiệp. Sau chiến thắng từ The Voice 2015 đến lọt top Best 5 Anh Trai Say Hi 2024, nay Đức Phúc nâng tầm với chiến thắng quốc tế.

Sau chiến thắng từ The Voice 2015 đến lọt top Best 5 Anh Trai Say Hi 2024, nay Đức Phúc nâng tầm với chiến thắng quốc tế

Đức Phúc khiến khán giả nức nở khi “thi đâu thắng đó”. Khoảnh khắc Đức Phúc nâng cúp trên sân khấu Moskva không chỉ ghi dấu một cột mốc trong sự nghiệp cá nhân mà còn mở ra hy vọng mới cho nhạc Việt trên bản đồ quốc tế. Đây là lời khẳng định rằng nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể chinh phục những sân chơi lớn, miễn là tìm ra ngôn ngữ âm nhạc vừa giữ được bản sắc dân tộc, vừa đủ sức lan tỏa rộng rãi. Chiến thắng này chắc chắn sẽ trở thành động lực lớn để thế hệ ca sĩ trẻ thêm tự tin bước ra thế giới.