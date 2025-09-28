Hùng Huỳnh hát live như mắc nghẹn cái gì trong cổ họng vậy trời!

Ngày 19/9 vừa qua, Encore Geminight Fan Meeting đã diễn ra tại TP. HCM, khép lại chuỗi sự kiện giao lưu thân mật giữa Hùng Huỳnh và đại gia đình Darling (FC Hùng Huỳnh). Chương trình thu hút sự chú ý lớn trong nội bộ fandom, đón chào đông đảo người hâm mộ tới tham dự.

Tại đây, Hùng Huỳnh mang đến các ca khúc gắn liền với những ca khúc gắn liền với tên tuổi, cùng những tiết mục fan-service đặc biệt. Anh chàng còn đem đến bất ngờ khi lần đầu tiên biểu diễn Bâng Quơ - sản phẩm âm nhạc mới của mình - trên sân khấu. Hùng Huỳnh gây ấn tượng với giao diện chỉn chu, điển trai cùng đạo cụ chiếc ô trong suốt, nhưng đấy cũng là điểm đáng khen duy nhất.

Hùng Huỳnh lần đầu trình diễn Bâng Quơ tại fan meeting

Trên nền nhạc pop/ballad, pha chút trap, anh chàng cất giọng bị nhận xét như ngạt mũi hay mắc gì đó trong cổ họng. Nam ca sĩ không có âm sắc đẹp, cùng với đó là không được đào tạo thanh nhạc hài bản nên âm thanh cho ra có phần cứng nhắc, thiếu sự mềm mại và độ sáng.

Với khả năng ca hát còn hạn chế, khung cảnh sân khấu dường như bớt thơ mộng đi vài phần. Có ý kiến cho rằng, màn hát live này quá kinh hoàng, không nghe hết nổi. Netizen lắc đầu ngao ngán nhi anh chàng mãi không chịu cải thiện vấn đề giọng hát, ít nhiều cũng để lấy lại cảm tình từ khán giả đại chúng.

Hùng Huỳnh gây thất vọng trước giọng hát live như mắc nghẹn gì đó trong cổ họng

Hùng Hùng vốn thiên về performance và vũ đạo, có lấn sang rap ở Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên, trình độ nhảy nhót của nam ca sĩ trẻ cũng bị bóc mẽ là thiếu kỹ thuật, chỉ ở mức ổn so với những gì fan “ồn” trên các nền tảng MXH.

Cũng tại buổi fan meeting này, Hùng Huỳnh vướng tranh cãi đạo nhái Lưu Vũ với tạo hình cổ phong. Nếu thiết kế của Lưu Vũ được làm riêng để quảng bá văn hoá truyền thống Trung Quốc thì Hùng Huỳnh lại bị chỉ trích khi lột áo khoe thân. Trước đó, anh chàng còn bị tố sao chép MV Standing Next To You của Jung Kook (BTS) từ bối cảnh, trang phục đến vũ đạo. Hùng Huỳnh đã phải lên tiếng xin lỗi và xoá MV.

Mới đây, anh chàng vướng tranh cãi đạo nhái sao nam trẻ Lưu Vũ