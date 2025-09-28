Tối 27/9, tập 2 của Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức lên sóng, khởi động chặng đua Live Stage 1. 30 Anh Trai chia thành 6 đội thi, trong đó team Ogenus gồm Phúc Du, BigDaddy, Hustlang Robber và Dillan Hoàng Phan. Trên sân khấu, nhóm lựa chọn ca khúc Ngày Em Chưa Sinh Ra với tinh thần trẻ trung, năng động, đối lập hoàn toàn với hình ảnh gai góc quen thuộc của các thành viên, đặc biệt là dàn rapper vốn nổi danh từ underground.

Team Ogenus gồm Phúc Du, BigDaddy, Hustlang Robber và Dillan Hoàng Phan biểu diễn Ngày Em Chưa Sinh Ra

Từ khi những đoạn clip hậu trường được hé lộ, khán giả đã “sốt ruột” với concept hồng pastel ngọt ngào, đồng bộ từ outfit đến phong cách biểu diễn của Phúc Du và Hustlang Robber. Hình ảnh mới mẻ này khiến fan vừa bất ngờ vừa tò mò, muốn xem những anh chàng rapper quen rap “gang gang” sẽ biến hóa thế nào với màu sắc kẹo ngọt. Ngày Em Chưa Sinh Ra được ví như một “người yêu” đồng hành cùng các nghệ sĩ, mang đến thông điệp âm nhạc là điểm xuất phát, nguồn cảm hứng giúp họ tìm thấy con đường riêng.

Vũ đạo của các Anh Trai rapper

Việc thử sức với phong cách ngọt ngào rõ ràng là thử thách lớn với dàn rapper. Robber tiết lộ anh coi việc mặc màu hồng như bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng điều đó không làm mất đi sự cá tính vốn có. BigDaddy đóng vai trò “cây hài”, vừa thúc ép anh em tập luyện vừa tạo bầu không khí thoải mái, biến buổi tập vũ đạo vốn khắt khe thành những khoảnh khắc đầy tiếng cười. Cuối cùng, Ogenus đã mang đến một tiết mục trọn vẹn, nhạc bắt tai, hình ảnh lung linh và vũ đạo vừa đủ khiến khán giả phấn khích.

Nhóm Hermosa toàn Anh Trai trẻ, trong đó Sơn.K và CONGB là 2 chiến thần trình diễn, vũ đạo xếp top năm nay

Tuy nhiên, trong vòng đối đầu, Ogenus chạm trán một đối thủ quá mạnh là team Sơn.K với màn trình diễn Hermosa quy tụ toàn performer trẻ, máu lửa cùng sự góp mặt của CONGB - cái tên đã nổi tiếng ở mảng trình diễn. Kết quả, team Ogenus đành ngậm ngùi nhường lại chiến thắng, dù phần thi của họ cũng được đánh giá cao.

Trên sóng tập 2, Robber đã có phát ngôn viral khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Anh thẳng thắn thừa nhận: “Áp lực cho đội mình chứ, các đội khác nhảy quá tốt. Còn đội mình nhảy như BIGBANG, không ăn khớp lắm”. Màn so sánh khiến fan Kpop phải bật cười bởi quá chính xác.

Chia sẻ của Robber khiến fan cười ngất

Ai cũng hiểu, BIGBANG là “ông hoàng Kpop”, nhưng nhóm chưa bao giờ nổi tiếng vì nhảy đều. Trong suốt 20 năm, dù sở hữu Taeyang và G-Dragon học nhảy từ nhỏ, “trình” xếp top Kpop, nhưng khi đứng chung một sân khấu, BIGBANG luôn ưu tiên sự thoải mái và cá tính cá nhân hơn là sự đồng bộ. Những video dance practice của nhóm thậm chí hiếm khi được fan dùng để học theo, vì mỗi người một kiểu. Đây cũng chính là nét độc đáo tạo nên “tượng đài nhảy lệch” của Kpop.

BIGBANG - nhóm nhạc nhảy lệch nhất Kpop

Robber không cần phải chê đội mình nhảy kém, chỉ cần so sánh với BIGBANG là đủ. Phát ngôn này nhanh chóng viral, xuất hiện khắp các nền tảng và khiến fan BIGBANG thích thú. Bởi lẽ, không phải ai cũng đủ tinh tế để ví von khéo léo như vậy. Với một câu nói, Robber vừa “chữa cháy” cho màn vũ đạo chưa hoàn hảo của team Ogenus, vừa khiến cộng đồng Kpop gật gù công nhận. Một khi rapper “thuyền trưởng” thả fact, khán giả chỉ có thể cười và đồng tình.



Một khi “thuyền trưởng” thả fact, khán giả chỉ có thể cười và đồng tình