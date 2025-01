Tối 12/1, trên sân khấu Gala WeChoice Awards 2024, cả khán phòng đã được “đốt cháy” bởi màn trình diễn đầy năng lượng của các nghệ sĩ trẻ Pháo, Pháp Kiều, tlinh, RHYDER, Hùng Huỳnh, WEAN.

Clip màn trình diễn Cái Đẹp

Mở màn với Cái Đẹp, Pháo bước ra cực kì slay với những câu rap mang đầy tinh thần về nữ quyền. Sau đó, Pháp Kiều bước tới từ hướng còn lại, với thần thái ngút ngàn, tung những flow biến ảo và sẵn sàng nhảy trên giày cao gót.



tlinh “nhận cuộc gọi” từ phía Pháp Kiều và Pháo, cô bước ra từ một buồng điện thoại trên sân khấu. Vẫn là những flow cực mượt mà, lả lướt trên sân khấu, cô nàng đem đến không khí bùng nổ cho tiết mục. Trên màn hình led, những motion capture ghi lại chuyển động của “bộ ba slay”, cho thấy thần sắc cực kì thu hút của họ.

Bất ngờ, tlinh chuyển sang những câu hát trong I’m Thinking About You. Sau đó, lần lượt những RHYDER, WEAN, Hùng Huỳnh cùng nhau tái hiện lại sân khấu bùng nổ từng giành chiến thắng trong Anh Trai Say Hi, đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. I’m Thinking About You cũng là tiết mục lọt top 10 đề cử ở hạng mục Màn trình diễn bùng nổ tại WeChoice Awards 2024. Với sân khấu đặc biệt tại Gala WeChoice Awards, khán giả được một lần nữa chứng kiến sự bùng nổ của các nghệ sĩ.