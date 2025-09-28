Tối 27/9, Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức phát sóng tập 2, khởi động chặng đua Live Stage đầy kịch tính. Sau vòng liên quân mở màn với chiến thắng thuộc về Liên quân Độc Nhất Vô Nhị, khán giả được thưởng thức Live Stage 1 với 6 tiết mục đa dạng, chia thành 3 cặp đấu đối kháng. Một loạt màn trình diễn từ ballad da diết đến latin nóng bỏng, từ city pop đáng yêu đến EDM bùng nổ, khiến Live Stage 1 này trở thành bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn. Kết quả cuối cùng, Liên quân 2 giành chiến thắng sít sao, khép lại một đêm thi khiến người xem vừa choáng ngợp vừa phấn khích.

Điểm mạnh lớn nhất của Anh Trai Say Hi mùa 2

Ngay từ khi công bố dàn line-up, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã gây tranh luận vì sự áp đảo của rapper. Không ít khán giả lo ngại rằng điều này có thể khiến chương trình trở thành “Rap Việt All-Star”, thay vì một show thực tế âm nhạc thần tượng đa dạng phong cách. Thế nhưng, chính các rapper lại là những người mang đến bất ngờ lớn nhất. Sự lăn xả khi thử sức ở vai trò mới, tập nhảy, tương tác sân khấu, kết hợp với kỹ năng sáng tác - sản xuất bài bản, đã biến Live Stage 1 thành minh chứng rõ ràng rằng mùa 2 hoàn toàn có thể mở ra một màu sắc khác biệt. 6 tiết mục với 6 concept âm nhạc khác nhau cho thấy sân khấu Anh Trai Say Hi mùa 2 đang được đầu tư bài bản.

Team Ogenus gồm Phúc Du, BigDaddy, Hustlang Robber và Dillan Hoàng Phan biểu diễn Người Yêu Chưa Sinh Ra

Màn trình diễn này nhanh chóng viral nhờ năng lượng trẻ trung, vui nhộn khác hẳn với sự “gang gang” thường thấy của nhóm rapper

Ở phía đối thủ, Hermosa của đội Sơn.K lại chọn hướng đi trái ngược. Bản nhạc latin Tây Ban Nha mang đến cảm giác quyến rũ, trưởng thành. Từng thành viên đều có điểm nhấn riêng: CONGB lột xác với hình ảnh quyến rũ, TEZ và Mason Nguyễn gắn kết phần nhạc cùng vũ đạo, trong khi buitruonglinh bất ngờ nổi bật với những bước nhảy nóng bỏng. Phần điệp khúc “Hola Hermosa” vang lên nhiều lần, dễ nhớ, dễ thuộc và đủ tiềm năng trở thành ca khúc được các lễ hội, sự kiện giải trí săn đón. Chất latin không mới trên thế giới, nhưng cách cả nhóm kết hợp để phù hợp với thị hiếu Việt lại là điểm cộng khiến tiết mục này ghi dấu.

Hermosa của đội Sơn.K mang đến cảm giác quyến rũ, trưởng thành

CONGB lột xác với hình ảnh quyến rũ

Thiêu Thân từ đội KHOI VU dàn dựng sân khấu hoành tráng với bức tường gai, tạo hiệu ứng vừa bí ẩn vừa gai góc. Các anh trai mặc tông đen phong trần, kết hợp vũ công nữ che mặt đầy ám ảnh. Ryn Lee mở màn bằng một phần song ca cùng vũ công, còn B Ray khắc họa thông điệp triết lý “phượng hoàng phải lao đầu vào biển lửa mới nhận ra mình là thiêu thân”. Sân khấu kết màn bằng EDM drop liên tục, lửa phụt bốn phía, cả nhóm nhảy cực sung. Các Anh Trai trình diễn theo tinh thần “dancing by the fire” mà khán giả chờ đợi ở một live stage.

Thiêu Thân từ đội KHOI VU dàn dựng sân khấu hoành tráng với bức tường gai, tạo hiệu ứng vừa bí ẩn vừa gai góc

Đối trọng của Thiêu Thân chính là Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn - tiết mục được đánh giá cao nhất Live Stage 1. Vũ Cát Tường và các đồng đội Karik, Ngô Kiến Huy, Negav, Jey B dựng cả sân khấu thành năm toa tàu, tượng trưng cho bốn mùa và một “mùa cô đơn”. Ý tưởng vừa mới lạ vừa đầy chất điện ảnh. Ca khúc kể về người đến sau trong một kiếp, không thể gặp được tình yêu của đời mình.

Người Như Anh Chỉ Xứng Đáng Cô Đơn - Anh Trai Say Hi mùa 2 Live Stage 1: Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Karik, Negav, Jey B

Karik rap với đôi mắt rưng rưng, Negav nối tiếp bằng melodic rap mang màu sắc dịu hơn, rồi bất ngờ cùng Vũ Cát Tường hòa giọng. Mỗi thành viên mang một sắc thái khác nhau, hòa quyện thành bản ballad rap giàu cảm xúc. Không ngạc nhiên khi ngay sau khi tập phát sóng, ca khúc này đã leo lên top thảo luận, được dự đoán là bản hit đầu tiên của mùa 2.



Mỗi thành viên mang một sắc thái khác nhau, hòa quyện thành bản ballad rap giàu cảm xúc

Điểm mạnh khác không thể không nhắc tới là phần đầu tư sân khấu. NSX không tiếc tiền xây dựng concept, hiệu ứng và cả bối cảnh sân khấu cho từng tiết mục. Từ tông hồng pastel city pop đến triển lãm tranh latin, từ rào gai đen kịt đến toa tàu bốn mùa, tất cả cho thấy sự nghiêm túc trong việc biến Say Hi thành một vũ trụ âm nhạc - hình ảnh. So với mùa 1, vũ đạo của mùa 2 cũng tiến bộ rõ rệt nhờ nhiều anh trai có nền tảng thực tập sinh Hàn Quốc hoặc được đào tạo nhảy từ nhỏ. Đây là yếu tố giúp các rapper vốn quen đứng micro giờ đây cũng có thể tự tin hòa mình vào những màn vũ đạo phức tạp, được các anh em hướng dẫn tận tình.

Team OgeNus trở thành tâm điểm viral

Bầu không khí giữa các anh trai thể hiện sự thoải mái, ăn ý. Team OgeNus trở thành tâm điểm khi Robber liên tục có những câu “thả fact” viral, BigDaddy giữ đúng hình ảnh “bố lớn” vừa chỉ dạy vừa tấu hài, còn Dillan Hoàng Phan thì học tiếng Việt qua từng buổi tập. Việc một nhóm toàn rapper đồng ý mặc đồ hồng pastel, nhảy vũ đạo đáng yêu, thậm chí diễn cảnh “tiên tử kết màn” cho thấy tinh thần lăn xả của các rapper mùa này. Qua hai tập phát sóng, khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng rằng Anh Trai Say Hi mùa 2 sẽ tiếp tục bùng nổ, mở rộng hơn văn hóa idol Việt và tạo ra nhiều khoảnh khắc bất ngờ.

Một số nốt trầm

Dù Live Stage 1 thành công về tổng thể, không thể phủ nhận rằng vẫn còn vài tiết mục chưa đủ ấn tượng. Hai màn mở màn - Chạm của team GILL và So Good của team RIO có phần lép vế so với 4 sân khấu còn lại.

Ý tưởng thú vị, nhưng tổng thể vẫn thiếu điểm nhấn mạnh để cạnh tranh với các sân khấu đầu tư công phu khác

Chạm đi theo hướng pop ballad dịu dàng. Ý tưởng được GILL hình dung như cảnh chàng trai cùng người yêu ngồi dưới ánh trăng. Nhóm sáng tác khá thuận lợi, hoàn thành trong một buổi chiều với phần melody và rap đều mượt mà. Vương Bình thậm chí chỉ mất một lần ngẫu hứng để viết ra chorus. Thế nhưng, khi lên sân khấu, hiệu ứng thị giác chưa đủ thuyết phục. Ý tưởng thú vị, nhưng tổng thể vẫn thiếu điểm nhấn mạnh để cạnh tranh với các sân khấu đầu tư công phu khác. So với sự da diết, ám ảnh của ballad team Vũ Cát Tường, màn mở màn này dừng lại ở mức tròn vai.

So Good lại chọn phong cách sexy với điểm nhấn vũ đạo

Lohan gây chú ý khi trổ tài thổi saxophone

So Good lại chọn phong cách sexy với điểm nhấn vũ đạo. Cả nhóm xuất hiện trong lồng kính ướt, tạo hiệu ứng quyến rũ từ những giây đầu tiên. Về mặt trình diễn, đây là tiết mục khá hoàn chỉnh, thậm chí giành chiến thắng trước Chạm với 167 phiếu. Nhưng trên mạng xã hội, hiệu ứng thảo luận của So Good vẫn không thể so sánh với Hermosa, Người Yêu Chưa Sinh Ra hay Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn. Lý do chính là đội hình còn nhiều anh trai tân binh ít tên tuổi, mức độ nhận diện thấp nên chưa tạo được độ thảo luận rộng rãi.

Chính những nốt trầm này cho thấy mùa 2 dù có nhiều đột phá, vẫn cần thời gian để các Anh Trai chưa nổi bật chứng minh bản thân. Không phải sân khấu nào cũng có thể trở thành “hit” ngay, nhưng với môi trường cạnh tranh cởi mở của Say Hi, những Anh Trai ít được chú ý ban đầu vẫn có thể lột xác trong các vòng sau.

Vẫn cần thời gian để các Anh Trai chưa nổi bật chứng minh bản thân

Nhìn chung, Live Stage 1 đã khẳng định sự trưởng thành của Anh Trai Say Hi. Điểm mạnh rõ rệt ở sự đa dạng âm nhạc, đầu tư sân khấu, tinh thần lăn xả của dàn Anh Trai và bầu không khí teamwork thân thiện. Bên cạnh đó, một số tiết mục còn thiếu sự bùng nổ, nhưng đó cũng là động lực để những gương mặt mới tiếp tục nỗ lực. Sau thành công ngoài mong đợi của mùa 1, mùa 2 đã bắt đầu chứng minh mình không chỉ là bản sao mà là bước tiến mở rộng, có thể kỳ vọng sẽ định hình văn hóa idol thế hệ mới của Vpop.