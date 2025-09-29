Tối 28/9, Sơn Tùng M-TP biểu diễn tại 1 đại nhạc hội ở Hà Nội. Đây là sân khấu thứ 2 trong tháng 9 Sơn Tùng gặp gỡ fan thủ đô. Đúng như lời hứa trước đó, nam ca sĩ đã có 1 tháng 9 hoạt động mệt nghỉ, với nhiều điều bất ngờ - chỉ có nhạc mới là chưa thấy đâu. Tại sân khấu mới, giọng ca Hãy Trao Cho Anh tiếp tục mang đến intro “Hơn 10 năm rồi” - Chạy Ngay Đicùng set nhạc được phối theo phong cách thính phòng Buông Đôi Tay Nhau Ra, Khuôn Mặt Đáng Thương đã gây sốt trước đó.

Sơn Tùng diễn Chạy Ngay Đi và intro

Sơn Tùng trình diễn hết mình dưới mưa Hà Nội. Vì ảnh hưởng của bão, cơn mưa kéo dài khiến những ai “đu concert” đều ướt. Không quên đồng bào vùng bão lũ, Sơn Tùng đã cùng khán giả gửi lời hỏi thăm, cổ vũ “Miền Trung cố lên” trong phần giao lưu của mình. Phân đoạn tương tác ấm áp của ngôi sao số 1 nhanh chóng viral trên các diễn đàn.

Visual "thần sầu" của Sơn Tùng

Diễn cực sung dưới mưa

Lúc sau Sơn Tùng đã cởi áo quăng cho fan

Điểm nhấn của đêm diễn này chính là giao diện mới toanh của Sơn Tùng. Không hổ danh “tắc kè hoa”, Sơn Tùng mỗi lần đi diễn là một cây đồ hiệu, phong cách biến hoá cực linh hoạt. Gặp lại fan Hà Nội, Sơn Tùng vẫn giữ phong cách bá tước lịch lãm, nhưng làm phá cách hơn với đầu tóc bạch kim mới toanh. Sơn Tùng diện suit hoạ tiết ngôi sao lấp lánh, phối thêm với kính râm làm tăng nét “cool ngầu”. Nhiều fan mê mẩn tạo hình, gọi Sơn Tùng tóc trắng là "thành thần".

Giao diện cực chất của Sơn Tùng

Kiểu tóc "quen quen"

Nhưng, giao diện này lại khiến dân tình cảm thấy quen quen. Kiểu tóc của Sơn Tùng cùng cặp kính đen không khác gì G-Dragon trong loạt show Übermensch. Dù combo này là phong cách phổ biến, cũng được G-Dragon diện đi diện lại trong nhiều dịp, nhưng thời gian này quả thực phong cách biểu diễn thuộc tour Übermensch cùng loạt màu tóc tẩy của G-Dragon đang khiến giới mộ điệu bàn tán. Nên khi Sơn Tùng lại trùng phong cách với G-Dragon, dân mạng không khỏi liên tưởng và so sánh.

G-Dragon và loạt tạo hình suốt World Tour gây bão thời gian qua:

Sơn Tùng và G-Dragon vốn đã nhiều lần bị đặt lên bàn cân. Nhất là khi Sơn Tùng có quá nhiều lần “đụng hàng” ngôi sao số 1 Hàn Quốc. Đã hơn 10 năm trôi qua, mà phong cách Sơn Tùng vẫn luôn bị đặt cạnh G-Dragon. Có những lần là tham khảo, bị cáo buộc sao chép, có những lần là để “phân thắng bại”. Chỉ cần vô tình trùng ý tưởng, là đủ để netizen bàn tán suốt một thời gian.

Chùm ảnh "nét căng" của Sơn Tùng: