Mãn nhãn với dàn “Anh trai, Chị đẹp, Em xinh” hội ngộ đốt cháy sân khấu, phố đi bộ Nguyễn Huệ "vỡ òa"

BIDV SmartBanking X ra mắt ấn tượng ngay trên sân khấu công nghệ ngoài trời

Ngay từ phần mở màn, BIDV Music Festival tái hiện câu chuyện "Chạm di sản – Mở tương lai" bằng một hành trình thị giác trên màn hình LED khổng lồ: từ những lớp trầm tích văn hóa đến nhịp sống số hôm nay. Dòng chảy đó nhanh chóng dẫn dắt hàng chục ngàn khán giả bước vào dấu mốc đặc biệt: 10 năm số hóa của BIDV SmartBanking.

"Trợ lý AI" mở ra hành trình "Chạm di sản - Mở tương lai" của BIDV Music Festival.

Trong không gian ánh sáng hoành tráng, giao diện SmartBanking X lần đầu tiên xuất hiện với phong cách trẻ trung, hiện đại với "trợ lý" AI thông minh cá nhân hoá trải nghiệm, cùng hệ sinh thái tiện ích đa dạng từ thanh toán, quản lý tài chính, đầu tư, đến mua sắm – di chuyển – giải trí.

Có mặt từ buổi chiều, Vân Anh (22 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được xem một sự kiện công nghệ và âm nhạc diễn ra ngoài trời. Tại đây, công nghệ được thể hiện rất đa dạng, từ ngôn ngữ, hiệu ứng ánh sáng, đồ hoạ và âm nhạc phối dựng trực tiếp, tôi nghĩ hàng ngàn khán giả đều cảm thấy rất ấn tượng và thú vị".

Không khí phố đi bộ Nguyễn Huệ như "vỡ oà" trước khoảnh khắc khai mạc BIDV Music Festival.

Sự hòa quyện của đồ họa - hiệu ứng thị giác, hệ thống ánh sáng và âm thanh được căn chỉnh tỉ mỉ giúp khán giả có cảm giác như đang bước vào "vũ trụ số", nơi ngân hàng tương lai hiện diện ngay giữa đời sống thường nhật.

Dàn line-up khuấy đảo sân khấu, mỗi tiết mục là một điểm nhấn cảm xúc

Ngay sau màn ra mắt BIDV SmartBanking phiên bản X, không khí được đẩy lên bởi loạt tiết mục của các nghệ sĩ tên tuổi. Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, (S)TRONG Trọng Hiếu, Tóc Tiên và Chillies lần lượt xuất hiện mang đến những phần trình diễn nhiều màu sắc, từ giai điệu hiện đại đến cá tính, xen kẽ là những khoảnh khắc lắng lại để kết nối khán giả với tinh thần di sản chủ đạo của chương trình.

"Divo" Tùng Dương bùng nổ sân khấu với ca khúc mở màn "Hope" và liên khúc "Tái Sinh - Cánh chim phượng hoàng".

Màn kết hợp "có 1-0-2" giữa Divo Tùng Dương và Phương Mỹ Chi trên sân khấu BIDV Music Festival.

Lần đầu tiên ca sĩ Tùng Dương kết hợp cùng giọng ca trẻ nội lực Phương Mỹ Chi trong ca khúc "Made in Viet Nam" trên sân khấu BIDV Music Festival.

Đặc biệt, màn kết hợp bất ngờ giữa Phương Mỹ Chi và Tùng Dương trở thành ‘dấu ấn’ của BIDV Music Festival. Hai thế hệ, hai màu giọng khác biệt hòa quyện, vừa gợi hoài niệm vừa bùng nổ cảm xúc, để lại ấn tượng khó quên cho khán giả. Cảm xúc từ sân khấu lập tức lan tỏa xuống khán đài, biến hàng nghìn khán giả thành một phần của màn trình diễn.

Ngoài ra, mỗi nghệ sĩ đều có phần tương tác riêng, đặc biệt khu vực Fanzone liên tục "bật mood" theo từng giai điệu. Một số tiết mục còn sử dụng công nghệ trình diễn: LED chuyển động theo nhịp, hiệu ứng ánh sáng tương tác và sân khấu biến đổi giúp phần biểu diễn không chỉ nghe đã tai mà còn "đã mắt".

"Em xinh" Phương Mỹ Chi "quẩy" cực nhiệt với 2 bản hit "Vũ trụ cò bay" và "Đất rừng Phương Nam".

"Những trái ớt" Chillies "đốt cháy" BIDV Music Festival với liên khúc: Đại lộ mặt trời, Trên những đám mây, Nếu ngày mai không đến và Vùng ký ức.

(S)TRONG Trọng Hiếu cùng bản hit "Kho báu" triệu views khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Quang Hùng MasterD mang tới BIDV Music Festival hàng loạt bản hit: Tình đầu quá chén, Thuỷ Triều, Thả anh ra…

"Chị đẹp" Tóc Tiên "cháy hết mình" cùng vũ đoàn tại BIDV Music Festival.

Phố đi bộ "vỡ òa", khán giả "cháy" cùng âm nhạc, công nghệ và cảm xúc

Sự kiện thu hút hàng ngàn khán giả tham dự. Khu Fanzone VIP chật kín từ trước 18h, tiếng reo hò, những chiếc lightstick nhấp nháy và hàng loạt khoảnh khắc được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội. Minh An (28 tuổi, TP.HCM), một khán giả có mặt từ sớm cho biết: "Sau khi đổi vòng tay concert thành công, mình đã quyết định ở lại giữ chỗ đẹp. Mình nghĩ đây là sự kiện tuyệt vời nhất trong tháng 9. Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn và nghe thần tượng hát ở cự ly gần như vậy. Mong BIDV tổ chức thêm nhiều sự kiện miễn phí".

Hàng chục nghìn khán giả "đội mưa" đồng thanh hát cùng dàn nghệ sĩ.

Không khí phố đi bộ Nguyễn Huệ như "vỡ oà" khi hàng loạt nghệ sỹ đình đám xuất hiện.

Kết thúc đêm diễn, phản hồi trên mạng xã hội lập tức tràn ngập cụm từ gắn nhãn #BIDVmusicfestival, #SmartBankingX hay #BIDV xuất hiện cùng hàng loạt clip, ảnh khoảnh khắc "cháy" sân khấu. Nhiều khán giả chia sẻ họ không những được trải nghiệm giải trí đậm chất "festival" mà còn tiếp cận một sản phẩm công nghệ theo cách sinh động và dễ hiểu.

BIDV Music Festival không đơn thuần là một đêm nhạc, mà là trải nghiệm "2 trong 1": công nghệ và âm nhạc hòa quyện, tạo nên khác biệt với mọi concert thông thường. Đây cũng chính là thông điệp BIDV muốn gửi gắm: ngân hàng có thể kết nối với giới trẻ bằng ngôn ngữ công nghệ và âm nhạc, mang đến những cảm xúc "vỡ òa", mới mẻ và ấn tượng.