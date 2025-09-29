Tối 28/9, một sự kiện âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám showbiz Việt như Sơn Tùng M-TP, Isaac, Quang Hung MasterD, Anh Tú, Kay Trần, MONO đã diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội. Trong đó, sự xuất hiện khiến hàng chục nghìn khán giả có mặt mong chờ bậc nhất phải kể đến “trùm cuối” Sơn Tùng M-TP.

Bước lên sân khấu với visual của một “bá tước” cùng mái tóc “đảo ngói” với màu bạch kim, Sơn Tùng M-TP lập tức khiến bầu không khí “cháy” hơn bao giờ hết dưới cơn mưa tầm tã của thủ đô. Không chỉ hàng chục nghìn Sky có mặt, ngay chính nghệ sĩ trong chương trình là Quang Hùng MasterD cũng không thể bỏ qua tiết mục đến từ thần tượng - Sơn Tùng M-TP.

Clip Quang Hùng “quẩy” dưới khu vực khán giả, thưởng thức sân khấu của Sơn Tùng M-TP (Nguồn: Hari.soull)

Theo đó, ngay sau khi kết thúc màn trình diễn của mình, dù trời vẫn đổ mưa lớn nhưng Quang Hùng MasterD đã lập tức lui xuống khu vực dưới sân khấu để có thể thưởng thức trọn vẹn set diễn của Sơn Tùng M-TP. Không chỉ “quẩy” theo từng bản hit, giọng ca Trói Em Lại còn không quên cầm lightstick “Skylight” để cổ vũ cho idol đến những giây phút cuối cùng. Khoảnh khắc này khiến nhiều người nhận xét ngày hôm nay, Quang Hùng MasterD đích thực là “Sky chúa” và hạnh phúc nhất khi được ngắm nhìn thần tượng ở khu vực sát sân khấu.

Khoảnh khắc Quang Hùng MasterD cầm lightstick “Skylight” để “quẩy” theo bản hit của Sơn Tùng M-TP

Hình ảnh khiến nhiều Sky thừa nhận Quang Hùng MasterD đích thực là “Sky chúa”

Trước đó có mặt trên sân khấu, Quang Hùng MasterD cũng thừa nhận anh là fan của Sơn Tùng M-TP đã 10 năm. Và nhân dịp đứng chung sân khấu cùng idol, nam ca sĩ thậm chí còn quyết định nhuộm luôn mái tóc của mình thành màu xanh để ra dáng “Sky” thực thụ: “Mọi người có biết vì sao ngày hôm nay tôi nhuộm tóc màu xanh không. Tại vì tôi đã là Sky 10 năm rồi. Tôi cover nhạc anh Tùng hơn 10 năm rồi. Ngày hôm nay, Hùng rất là vui khi được đứng cùng show với idol của Hùng. Cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Clip Quang Hùng MasterD thừa nhận mình là fan của Sơn Tùng M-TP 10 năm

Quang Hùng MasterD thừa nhận anh nhuộm tóc màu xanh vì là Sky suốt 10 năm qua