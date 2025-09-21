Mới đây, trong đêm nhạc tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Sơn Tùng M-TP tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt, mang đến phần intro được đầu tư công phu, chẳng khác nào một mini-concert riêng.

Sơn Tùng M-TP “đốt cháy” sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả reo hò cuồng nhiệt, cùng hơn 60.000 lượt theo dõi qua livestream.

Từng tiết tấu, hiệu ứng ánh sáng đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên một mở màn bùng nổ năng lượng. Đỉnh điểm là khoảnh khắc anh hỏi khán giả: "Em yêu ai?" và cả sân khấu đồng thanh đáp: “Sơn Tùng M-TP”. Hàng chục nghìn khán giả trực tiếp reo hò cuồng nhiệt, cùng hơn 60.000 lượt theo dõi qua livestream.

Không khí càng “dậy sóng” khi Sơn Tùng thổ lộ: “Anh yêu em” , kèm nụ cười ngọt ngào khiến khán giả reo hò không ngớt. Phần intro ấy được xem như màn tỏ tình lãng mạn, đầy bất ngờ mà nam ca sĩ dành riêng cho khán giả trẻ.

Đoạn intro mới gây sốt mạng xã hội của nam ca sĩ

Nếu trước đó, tại một đêm diễn ngày 7/9, Sơn Tùng gây ấn tượng với hình ảnh quý tộc, lịch lãm như một “bá tước” tự xưng Saint Toine Emtippy, thì lần này anh chọn phong cách hoàn toàn đối lập: chiếc balo sau lưng, đeo kính giản dị, hóa thân thành một “bá vương học đường” tinh nghịch, gần gũi. Sự đối lập thú vị giúp nam ca sĩ thêm phần cuốn hút, vừa thời thượng vừa hòa mình vào không khí trẻ trung.

Không chỉ hát và nhảy, Sơn Tùng bất ngờ cởi áo khoác, chỉ mặc áo ba lỗ khoe vóc dáng săn chắc. Ngay trên sân khấu, anh thực hiện liền 30 lần chống đẩy trong tiếng đếm và hò reo dồn dập của khán giả. Màn trình diễn thể lực đầy ngẫu hứng khiến cả hội trường bùng nổ.

Khán giả thích thú, mong chờ Sơn Tùng M-TP sớm ra mắt ca khúc mới.

Phần giao lưu còn thêm phần đặc biệt khi anh tặng khán giả chiếc áo của mình và vui vẻ nhận món quà lưu niệm - một chiếc mũ từ fan rồi đội ngay trên sân khấu.

Ngay sau đó, Sơn Tùng mang đến loạt hit quen thuộc: Chạy Ngay Đi, Mashup Cơn Mưa Ngang Qua - Nắng Ấm Xa Dần, Em Của Ngày Hôm Qua và khép lại bằng Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Mỗi tiết mục đều được phối mới mẻ, kết hợp hiệu ứng sân khấu hiện đại, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Phần intro mới của Sơn Tùng đã “gây bão” mạng xã hội. Hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận xuất hiện chỉ sau vài giờ, nhiều fan hào hứng, mong chờ thần tượng ra ca khúc mới. Sự chỉn chu từ âm nhạc, ánh sáng đến thần thái của nam ca sĩ khiến khán giả cảm giác mọi khoảnh khắc đều có thể viral.

Đêm nhạc không chỉ có Sơn Tùng M-TP mà còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như (S)TRONG Trọng Hiếu, RHYDER, Ngô Lan Hương, Vũ Phụng Tiên, Minh Tốc và Lam.

Ca sĩ RHYDER

Trong đó, RHYDER gây ấn tượng mạnh với Dân Chơi Sao Phải Khóc và Chịu Cách Mình Nói Thua, khiến cả sân vận động trở thành “hợp xướng khổng lồ” khi khán giả đồng loạt hát theo. Anh còn dành tặng người hâm mộ ca khúc mới Sau cơn say, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt.

(S)TRONG Trọng Hiếu thể hiện loạt ca khúc Kho Báu, Thú Vị Hơn Vậy, Rise Up, liên tục selfie, tương tác và khuấy động bầu không khí như một bữa tiệc âm nhạc trẻ trung, sôi động.