Thời gian qua, cộng đồng mạng toàn cầu rúng động trước vụ án thi thể phân hủy nghiêm trọng được tìm thấy vào ngày 10/9, bị khóa trong cốp một chiếc xe. Nạn nhân được xác định là Celeste Rivas Hernandez, 15 tuổi, nghi có mối quan hệ tình cảm với d4vd. Hiện trường cũng gói gọn trong chiếc Tesla do d4vd sở hữu.

Giữa lúc luồng thông tin đang nhiễu loạn, một vài netizen chợt phát hiện sự tương đồng đến rùng mình giữa MV One More Dance của d4vd và những chi tiết liên quan đến vụ án này. One More Dance được phát hành vào ngày 7/2, thời điểm Celeste được cho là đã mất tích được gần 1 năm.

d4vd - One More Dance (Official Video)

MV mở đầu bằng những thước phim như được quay bằng camcorder - vừa mang đến thẩm mỹ Y2K, vừa đem lại góc nhìn đáng ngờ, khó lường và bí ẩn. Sau đó, cảnh chuyển sang d4vd bị bịt mắt, mặc chiếc áo dính máu, kéo lê một thi thể. Anh lôi cái xác đi dọc con đường rồi cùng 2 người khác nhét vào cốp xe. Đáng chú ý, thi thể trong MV thực chất chính là… chính d4vd.

Cả 3 vận chuyển xác d4vd vào bên trong cốp xe - trùng hợp với hiện trường vụ án

Tiếp đó, 3 nhân vật cùng nhau thực hiện nhiều trò nghịch ngợm, trước khi đào hố chôn xác nam ca sĩ và nhảy múa vui vẻ trong phân cảnh cuối cùng. Dân tình cho rằng, One More Dance là cách d4vd báo hiệu trước về thảm án cốp xe, rằng sự thật rồi cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Đáng chú ý, không chỉ One More Dance, ca khúc Romantic Homicide cũng được cho là có lyrics ám chỉ đến sự việc này. “Trong tâm trí anh, em đã bị anh sát hại. Và anh chả có gì là hối tiếc. Em chết rồi, anh còn chẳng rơi một giọt nước mắt”. Chưa kể, các diễn viên nữ có ngoại hình gợi nhắc tới Celeste.

Nữ chính được cho là tái hiện lại Celeste

Chắp nối những mảnh ghép trên, nhiều ý kiến tin rằng d4vd đã ngầm thú tội qua âm nhạc, tự tố cáo chính mình suốt thời gian qua. “Đây là trường hợp điên rồ nhất mà tôi từng biết. Chúng ta thật sự cần tìm hiểu những người nghệ sĩ này đang làm gì” - trích một bình luận dưới MV One More Dance.

Trong khi đó, nguyên nhân cái chết của Celeste vẫn chưa được lý giải, nên cảnh sát chưa thể coi đây là vụ án mạng. Thi thể được phát hiện tại một bãi giữ xe sau khi nhân viên than phiền về mùi hôi thối tỏa ra từ chiếc Tesla của d4vd. Lực lượng chức năng đã khám xét ngôi nhà nơi nam ca sĩ lưu trú và thu giữ một số tang vật. Một bức ảnh cũng cho thấy nam ca sĩ 20 tuổi từng xuất hiện gần khu vực Celeste sinh sống trước khi cô mất tích.

d4vd

Chiếc xe nơi thi thể được phát hiện

Tình tiết càng thêm phần tranh cãi khi dân tình phát hiện ra d4vd và Celeste đã yêu đương khi cô nàng mới… 11 tuổi. Chưa nói đến thảm kịch cốp xe là do d4vd gây ra hay không, anh chàng này đang đối mặt với nhiều nghi vấn về hành vi quan hệ tình dục với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên.