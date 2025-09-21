Tối 20/9 (giờ Nga), tại sân khấu Intervision 2025 - Việt Nam chính thức chạm tay vào ngôi vô địch nhờ màn trình diễn đậm chất sử thi của Đức Phúc. Đại diện Việt Nam mang đến ca khúc Phù Đổng Thiên Vương sáng tác của Hồ Hoài Anh, sản xuất bởi DuongK và được dàn dựng bởi đạo diễn Dương Mai Việt Anh. Ngay từ khi thông tin được công bố, sự xuất hiện của Đức Phúc đã tạo sự chú ý đặc biệt. Những gì Đức Phúc làm trên sân khấu vượt xa kỳ vọng, khiến bạn bè quốc tế trầm trồ.

Màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc tại Intervision 2025

Trong 5 phút trình diễn, nam ca sĩ hoá thân thành Thánh Gióng, khoác trên mình bộ giáp âm hưởng truyền thống kết hợp tinh tế với những chi tiết tre Việt Nam. Bên trong áo giáp là tà áo dài Việt Nam rực rỡ. Từng chi tiết nhỏ đều được ekip chăm chút để biến sân khấu thành một bản sử thi sống động, nơi tinh thần dân tộc và niềm tự hào Việt Nam được khắc hoạ rõ nét.

Nam ca sĩ hoá thân thành Thánh Gióng, khoác trên mình bộ giáp âm hưởng truyền thống

Sân khấu hào hùng, đậm chất sử thi

Khoảnh khắc nổi da gà của Đức Phúc

Lên nốt cao cực cháy

Dàn vũ công hùng hậu khuấy động bầu không khí, tạo nên hiệu ứng thị giác choáng ngợp. Cùng lúc đó, giọng hát vang dội của Đức Phúc khiến cả khán phòng quốc tế không thể rời mắt. Dù có đôi chút run, tổng thể phần trình diễn vẫn được đánh giá cao, cho thấy nội lực và bản lĩnh sân khấu mà nam ca sĩ đã tích luỹ trong nhiều năm.

Điểm nhấn của Phù Đổng Thiên Vương chính là cách kết hợp khéo léo giữa chất liệu truyền thống và âm nhạc hiện đại. Từ âm hưởng sử thi đến những đoạn cao trào mạnh mẽ, tất cả được dẫn dắt mạch lạc, mang đến hình ảnh người anh hùng dân tộc vươn mình chống giặc ngoại xâm. Hình ảnh cây tre - biểu tượng của sự dẻo dai xuất hiện xuyên suốt phần trình diễn, trở thành cầu nối tinh thần giữa văn hóa Việt và bạn bè quốc tế.

Bình luận viên Yana Churikova (Nga) đã không giấu được sự phấn khích: “Đây là một trong những phần dàn dựng công phu nhất Intervision năm nay. Tôi ấn tượng với sự kỷ luật và chuyên tâm của Đức Phúc, từng bước đi, từng chi tiết đều được tính toán cẩn trọng để rồi thăng hoa trên sân khấu”. Khi bảng điểm cuối cùng được công bố, cả khán phòng như nổ tung. Việt Nam giành 422 điểm, bỏ xa Kyrgyzstan (373 điểm) và Qatar (369 điểm), chính thức ghi dấu ấn lịch sử với chiến thắng áp đảo.

Đức Phúc đầu tư sân khấu khủng

Ngay sau giây phút đăng quang, Đức Phúc đã có những chia sẻ nóng với chúng tôi về ý tưởng và thông điệp anh gửi gắm. Nam ca sĩ nói: “Phúc lựa chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương vì muốn mang đến một câu chuyện, một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường và tinh thần dẻo dai của người Việt. Từ đó, Phúc cùng ekip đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa mang hơi thở tiệm cận để bạn bè quốc tế có thể dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn về văn hoá Việt Nam.”

Anh cũng nhấn mạnh thêm: “Thông qua sân khấu tại Nga, từ âm nhạc đến trang phục, visual LED, vũ đạo, đạo cụ, Phúc mong muốn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Câu chuyện Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh Cây Tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu, khả năng vượt qua thử thách. Phúc hy vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt và tìm thấy sự đồng cảm cũng như nguồn cảm hứng cho hành trình của chính họ.”

Chiến thắng vang dội tại Intervision 2025 không chỉ là cột mốc sự nghiệp của Đức Phúc mà còn là dấu son cho âm nhạc Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đúng 10 năm kể từ khi nâng cúo The Voice, Đức Phúc đã trưởng thành, cầm trên tay ngôi vị Quán quân của cuộc thi quốc tế. Đức Phúc đã chứng minh rằng với sự chỉn chu, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc, âm nhạc Việt hoàn toàn có thể vươn xa.