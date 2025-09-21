Tối 20/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC đã diễn ra V Fest - Vietnam Today, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nối tiếp thành công từ đêm nhạc trước, V Fest - Vietnam Today đón chào hàng chục nghìn khán giả tới tham dự, hoà mình vào bầu không khí sôi động của âm nhạc, ánh sáng và giải trí.

Có mặt tại đây là dàn line-up toàn sao Vbiz đình đám như Noo Phước Thịnh, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ., Vũ Cát Tường, Han Sara… Một trong những tiết mục được dân tình đặc biệt quan tâm là Còn Gì Đẹp Hơn. Với sự xuất hiện của band nhạc xu hướng MAYDAYs, cụ thể là Nguyễn Hưng, ca khúc hot nhất Đại lễ 2/9 được kỳ vọng sẽ mang đến những rung động khó tả đến với đêm nhạc.

Còn Gì Đẹp Hơn - Nguyễn Hùng x Vũ.

Nguyễn Hùng diện lên mình bộ trang phục người lính bộ đội, nổi bật với màu xanh lá quen thuộc. Anh chàng cất lên giọng hát mộc mạc, chân chất, chạm đến trái tim người xem. Không phô diễn kỹ thuật thanh nhạc phức tạp, Nguyễn Hùng để lại dấu ấn mạnh mẽ qua cảm xúc anh chàng đặt vào từng câu hát, lời ca. Hình tượng người chiến sĩ tại Thành cổ Quảng Trị hiện lên rõ nét qua phần thể hiện của Nguyễn Hùng.

Nguyễn Hùng để lại dấu ấn mạnh mẽ qua cảm xúc anh chàng đặt vào từng câu hát, lời ca

Hơn thế nữa, Vũ. bước lên sân khấu trong bộ quân phục chỉn chu, phong thái đĩnh đạc hút mắt. Khác với màu giọng sáng, lảnh lót của Nguyễn Hùng, Vũ. khơi dậy khí thế hào hùng, tự hào qua giọng hát dày, khỏe và nội lực. “Hoàng tử indie” gây ấn tượng với khả năng hát live tròn trịa và kiểm soát hơi thở rất tốt. Cả 2 tạo nên sự tương phản thú vị trong không gian âm nhạc bồi hồi.

Cả 2 tạo nên sự tương phản thú vị trong không gian âm nhạc bồi hồi

Sau khi khép lại màn trình diễn, Vũ. đã xúc động đến rơi lệ. Có lẽ, anh chàng không chỉ cảm nhận được bầu không khí hân hoan, tràn đầy tinh thần yêu nước ở phía khán giả, mà còn nhớ lại khoảng thời gian theo đuổi theo con đường binh nghiệp.

Vũ. xúc động đến rơi lệ sau khi hoàn thành xong màn song ca với Nguyễn Hùng

Đặc biệt nhất là khoảnh khắc Thủ Tướng Phạm Minh Chính xuất hiện trên hình màn LED vài giây thưởng thức màn song ca giữa Vũ. và Nguyễn Hùng. Dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi nhưng Thủ Tướng Phạm Minh Chính đã khiến toàn bộ khán đài phải hò reo. Trước đó, Thủ Tướng Phạm Minh Chính đã lên sân khấu tặng hoa cho các nghệ sĩ trình diễn, khai mạc đêm nhạc hội.

Thủ Tướng Phạm Minh Chính xuất hiện vài giây trên màn LED cũng đủ để khiến toàn bộ khán đài hò reo

Thủ Tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho các nghệ sĩ tại phần bế mạc chương trình