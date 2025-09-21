Tối 20/9 (theo giờ địa phương), đêm chung kết Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 đã diễn ra tại sân vận động Live Arena, Moskva (Nga), quy tụ nhiều đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi, Mỹ, Kazakhstan… Đại diện nước nhà gọi tên Đức Phúc tham gia tranh tài với nhiều “ngựa chiến” quốc tế.

Với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương được đầu tư công phu và hoành tráng, Đức Phúc đã xuất sắc đăng quang Quán quân với 422 điểm, “đoạn tầng” Á quân Kyrgyzstan (373 điểm). Màn trình diễn kết hợp độc đáo giữa dân ca và rap đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo quốc tế, giúp nam ca sĩ rinh về chiếc cúp pha lê danh giá và giải thưởng 30 triệu ruble (khoảng 9 tỷ đồng). Đây được coi là chiến thắng lịch sử, khẳng định vị thế của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới.

Đức Phúc giành chức vô địch cuộc thi Intervision 2025

Đây được coi là chiến thắng lịch sử, khẳng định vị thế của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới

Nói về ý nghĩa và thông điệp muốn truyền tải thông qua sân khấu “Phù Đổng Thiên Vương”, Đức Phúc cho biết: “Phúc lựa chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương vì muốn mang đến một câu chuyện một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường tinh thần dẻo dai của người Việt Nam. Từ đó, Phúc cùng ekip đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại , để bạn bè quốc tế có thể dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn về văn hoá và bản sắc Việt Nam”.

Nam ca sĩ mong muốn mang đến một tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc, thông qua ca khúc Phù Đổng Thiên Vương

Nam ca sĩ nhấn mạnh về tầm quan trọng của câu chuyện Thánh Gióng và hình ảnh mang tính biểu tuợng - Cây Tre: “Thông qua sân khấu tại Nga, từ âm nhạc đến các yếu tố đậm chất Việt Nam trình diễn trên sân khấu như trang phục, visual led, vũ đạo, đạo cụ… Phúc mong muốn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Câu chuyện Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh Cây Tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu, khả năng vượt qua thử thách và sự dẻo dai của Người Việt. Phúc hy vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt và tìm thấy sự đồng cảm cũng như nguồn cảm hứng cho hành trình của chính họ”.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, việc lựa chọn nghệ sĩ, cụ thể là Đức Phúc, đã phải qua nhiều tiêu chí đánh giá. Ông chia sẻ: “Chúng tôi đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện cho quốc gia đi tham gia Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025, đó là: Nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; Lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng, có hình ảnh truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Và ca sĩ Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này.”

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

"Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới", ông Tạ Quang Đông nói thêm.

Chiến thắng tại Intervision 2025 không chỉ đánh dấu thành tựu cá nhân của Đức Phúc, mà còn khẳng định bước tiến mới của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới, đồng thời mở ra cơ hội để các giá trị nghệ thuật dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới bạn bè quốc tế.