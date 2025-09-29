Năm 2024, Kpop chứng kiến màn "đổi ngôi hậu" kịch tính của dàn nhóm nữ gen 4. "Ngũ long công chúa" - chỉ 5 nhóm nữ gen 4 hot nhất Hàn Quốc gồm NewJeans, aespa, IVE, LE SSERAFIM và (G)I-DLE cạnh tranh nhau sát nút, fan liên tục so kè từng mảng thành tích. NewJeans, nhóm nữ bùng nổ nhất thời điểm ấy "ngã ngựa" vì tranh chấp công ty, IVE hoạt động ổn định nhưng thiếu bứt phá, LE SSERAFIM vướng khủng hoảng hát live,...

Tất cả những biến động này tạo đà cho aespa trở thành nhóm nữ số 1 gen 4 năm 2024. Chuỗi hit Supernova - Whiplash tái khẳng định vị thế cho aespa, 4 cô gái được dân Hàn ưu ái gọi là "nhóm nữ đại mỹ nhân hát hay".



Đến năm nay, aespa khiến nhiều người "dè chừng", khán giả thì tò mò về những kế hoạch tương lai của nhóm. Song, đã 9 tháng trôi qua, aespa vẫn chưa thể viết tiếp chuỗi thành công của năm 2024. Cả 2 màn comeback trong năm nay đều gây tranh cãi, nhất là E.P mới nhất - Rich Man.

aespa - Rich Man

Ngày 5/9/2025, aespa chính thức trở lại với mini-album Rich Man cùng MV chủ đề. MV Rich Man cũng được đầu tư hoành tráng: bối cảnh đường phố hầm hố, kỹ xảo mãn nhãn, concept mạnh mẽ mang hơi hướng rock, cho thấy tham vọng tạo ra một sản phẩm vừa thời thượng vừa viral. Thế nhưng, khi sản phẩm chính thức lên sóng, phản ứng từ khán giả lại không mấy tích cực.

aespa tham vọng Mỹ tiến

Không ít netizen nhận xét vũ đạo của aespa trong Rich Man thiếu sức sống, nhiều động tác như đang “trả bài” chứ không còn sự sáng tạo, cuốn hút như những màn trình diễn trước. Sự hụt hẫng càng rõ rệt khi so sánh với chuỗi thành công liên hoàn của aespa năm 2024 với Supernova, Armageddon và Whiplash - những ca khúc giúp nhóm bước lên đỉnh cao. Trong khi đó, các sản phẩm gần đây như Dirty Work và giờ là Rich Man lại chưa thể đạt hiệu ứng tương tự, khiến nhiều người cho rằng aespa đang rơi vào vòng lặp, không còn sự bùng nổ.

Chưa kể, màn biểu diễn "bóc trần" kỹ năng, nhảy thiếu năng lượng, hát nhép trên sóng truyền hình Mỹ cũng khiến aespa lao đao, bị gọi là "nỗi xẩu hổ của Kpop". Điều này càng làm dấy lên câu hỏi về hướng đi Mỹ tiến của SM dành cho aespa, khi nhóm dường như chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở thị trường quốc tế. Bên cạnh khán giả, giới phê bình cũng lên tiếng thẳng thắn.

Mới đây, trang phê bình âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc IZM chỉ chấm Rich Man 2/5 sao với vô vàn nhận định khắt khe.

“Đúng như câu nói ‘không có sức mạnh trường tồn’, họ đang sa sút so với năm ngoái. Rich Man cho thấy sự sụt giảm đáng kể về đà phát triển, ngay cả khi bỏ qua những tranh cãi bên ngoài như việc hát nhép. Vấn đề này không chỉ thể hiện trên số liệu, mà còn nằm ngay trong âm nhạc. Sự lặp lại quá mức của câu ‘I’m a rich man’ biến hình ảnh phụ nữ độc lập mà aespa xây dựng thành khẩu hiệu quảng cáo đơn thuần. Một album lười biếng không phải chiến thuật hay kỳ nghỉ đúng lúc. Trong gang tấc, sự tự tin đã trở thành sự kiêu ngạo.”

Cũng theo IZM, các ca khúc b-side trong album khó có thể cứu vãn tình thế: Drift trôi qua nhạt nhòa, To the girls chỉ như một fansong thông thường, Count on me cố gắng nhưng chưa thể tái hiện cảm xúc của Lucid Dream, trong kh i Angel #48 dù có phần dễ nghe nhưng vẫn chưa đủ sức nặng. Nhìn chung, album bị đánh giá thiếu chiều sâu và lặp lại công thức cũ.

Cộng đồng mạng cũng không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng. Hàng loạt bình luận lan truyền trên diễn đàn Hàn Quốc: “Whiplash thật sự là một bài hát thần thánh”, “Sau Whiplash thì toàn xu cà na”, “Sự lặp lại trong Rich Man đúng là rất nhàm chán”, “Phân đoạn chủ chốt trong Rich Man lại là đoạn tệ nhất”, “Nhạc đã không hay mà vũ đạo cũng chán nốt”, hay thậm chí “Đây là lần đầu tiên tôi thấy chán giọng hát của Winter”. Một vài khán giả vẫn ghi nhận điểm sáng như “Nhưng phải công nhận Angel48 hay” , song nhìn chung bầu không khí xoay quanh màn comeback này khá nặng nề.

Vấn đề của aespa không chỉ nằm ở một ca khúc hay một album, mà còn phản ánh tình trạng chung của Kpop gen 4: sản phẩm thiếu đột phá, thị trường ngày càng bão hòa. Với aespa, nhóm từng được xem như “tứ đại mỹ nhân” đại diện cho Kpop gen 4, sự đi lùi này càng khiến công chúng lo lắng.

Thành tích lùi bước, âm nhạc bị chê nhạt, SM lại loay hoay với công thức Mỹ tiến - tất cả khiến hành trình của aespa thêm phần chông gai. Từ đỉnh cao của Whiplash năm ngoái, đến nay nhóm đang đối diện với áp lực lớn. Con đường phía trước rõ ràng không dễ dàng, và nếu không nhanh chóng tìm lại phong độ, aespa có nguy cơ đánh mất lợi thế từng giúp họ nổi bật giữa một thế hệ idol ngày càng cạnh tranh khốc liệt.