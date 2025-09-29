Chiều 29/9, Đức Phúc tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông tại Nhà hát TP.HCM cùng chia sẻ về chiến thắng và hành trình chuẩn bị cho sân khấu Intervison 2025. Sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân Intervision 2025 vào ngày 20/9, Đức Phúc trở về Việt Nam ngày 26/9. Nam ca sĩ có lịch trình bận rộn, thường xuyên gặp gỡ truyền thông để chia sẻ tin vui.

Đức Phúc trong sự kiện chiều 29/9

Được đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi âm nhạc quốc tế chính là niềm tự hào không thể tả

Tại buổi gặp gỡ chiều ngày 29/9, Đức Phúc xuất hiện rạng rỡ trong bộ áo dài tinh tế. Anh không giấu được niềm vui cũng như sự tự hào khi mang đến sự kiện chiến cúp Intervision 2025. Một lần nữa, Đức Phúc khẳng định chiến thắng của anh không chỉ là chiến thắng cá nhân, mà là thành quả của cả ekip, là sự tin tưởng từ cơ quan ban ngành, khán giả và những người ủng hộ Đức Phúc. Nhờ vào chiến thắng này, ekip Việt chứng minh được khả năng, nghệ sĩ Việt có cơ hội bước ra thế giới. Được đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi âm nhạc quốc tế chính là niềm tự hào không thể tả.

Đến dự sự kiện có đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh, nhà sản xuất DuongK

Đến dự sự kiện có đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh, nhà sản xuất DuongK. Cả hai cùng Đức Phúc chia sẻ những câu chuyện hậu trường chuẩn bị cho tiết mục Phù Đổng Thiên Vương. Như trước đó từng xác nhận, Đức Phúc đã tất tay bỏ ra hơn 1 tỷ đồng đầu tư sân khấu. Mọi thứ từ phục trang, đạo cụ, vũ công, visual LED đều được tính toán chi tiết, kỹ lưỡng. Bài hát được lên ý tưởng cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, sau đó DuongK đảm nhận phần sản xuất.

Đức Phúc cho biết đã được BTC Intervision đầu tư tour diễn tại Nga

Đức Phúc tiết lộ kế hoạch sau chiến thắng Intervision chính là sẽ ra mắt một album trong năm sau. Anh đã xác định được mục tiêu âm nhạc và cố gắng hết mình để cống hiến. Phù Đổng Thiên Vương cũng mở ra hướng đi mới cho Đức Phúc trong âm nhạc, ngoài việc hát những bản tình ca sở trường, nam ca sĩ sẽ tìm tòi thêm và chú tâm cho sản phẩm tôn vinh dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước.

Đức Phúc vươn tầm, khẳng định vị thế

Intervision 2025 là bệ phóng để Đức Phúc mở rộng hoạt động. Nam ca sĩ cho biết, BTC ở Nga sẽ đầu tư 1 tour diễn hoành tráng. Đức Phúc vươn tầm, khẳng định vị thế nghệ sĩ Việt ở quốc tế. Tín hiệu tích cực là Đức Phúc được khán giả Nga đón nhận không kém ở Việt Nam, hiện tại ra đường rất nhiều người nhận ra anh là Quán quân Intervision 2025.

Lấy cảm hứng từ Tre Việt Nam, kể về Thánh Gióng, Phù Đổng Thiên Vương tái hiện áng sử thi hào hùng của người Việt

Truyền tải tinh thần Việt, mang văn hóa vang xa quốc tế, nhiều người thắc mắc tại sao sân khấu Phù Đổng Thiên Vương lại không cài cắm hình ảnh Quốc kỳ - lá cờ đỏ sao vàng đại diện cho đất nước

Đáng chú ý, Đức Phúc cùng ekip còn giải đáp về chi tiết được rất nhiều người quan tâm trong sân khấu Phù Đổng Thiên Vương. Lấy cảm hứng từ Tre Việt Nam, kể về Thánh Gióng, Phù Đổng Thiên Vương tái hiện áng sử thi hào hùng của người Việt. Đức Phúc hóa Thánh Gióng, sân khấu ngập tràn chi tiết thẩm mỹ văn hóa lấy từ hình tượng mạnh mẽ của tre. Truyền tải tinh thần Việt, mang văn hóa vang xa quốc tế, nhiều người thắc mắc tại sao sân khấu Phù Đổng Thiên Vương lại không cài cắm hình ảnh Quốc kỳ - lá cờ đỏ sao vàng đại diện cho đất nước.

Đạo diễn sân khấu cho biết concept sân khấu truyền tải tinh thần Việt Nam triệt để

Đức Phúc để đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh thay mình giải đáp

Trả lời câu hỏi này, Đức Phúc để đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh thay mình giải đáp. Đạo diễn cho biết, concept sân khấu truyền tải tinh thần Việt Nam triệt để: “Ngay từ đầu, cách tiếp cận của Đức Phúc và team là làm sao để thể hiện tối đa tinh thần Việt. Xin phép trả lời trực tiếp câu hỏi, em không nghĩ mình cần thể hiện lá cờ của mình trên màn hình LED mặc dù sẽ mang đến hiệu quả rất lớn. Em muốn thể hiện câu chuyện của Phù Đổng Thiên Vương với hình ảnh cây tre chủ đạo. Team tập trung tối đa để thể hiện hình ảnh Phù Đổng Thiên Vương trên sân khấu…

Mình không chỉ thể hiện hình ảnh người Việt Nam anh hùng, kiên cường qua tiết mục Phù Đổng Thiên Vương mà còn khía cạnh khác rất đẹp của người Việt Nam là sự hiếu khách, thân thiện. Từ những ngày đầu tiên đoàn Việt Nam đã tạo ra ấn tượng tích cực, thông qua những việc như Đức Phúc mặc áo dài, chuẩn bị 22 chiếc nón custom từng nghệ sĩ, tặng tận tay cho từng người. Đức Phúc còn mang theo 50 nón, cờ Việt Nam, cờ Nga tặng cho ekip chương trình. Đức Phúc và đoàn Việt Nam đã tạo nên ấn tượng thân thiện, hiếu khách đúng như hình dung của người nước ngoài về Việt Nam. Em tự hào vì đã thành công mang hình ảnh người Việt đến với họ theo nhiều cách khác nhau”.

Đức Phúc diện áo dài từ ngày sang Nga đến ngày về

Anh chuẩn bị cờ Việt Nam - cờ Nga giao lưu bạn bè quốc tế

Buổi họp mặt diễn ra ấm cúng. Đức Phúc chia sẻ kỹ từng câu chuyện hậu trường đến kế hoạch tương lai sau Intervision 2025. Với sự đầu tư và tầm nhìn hiện tại, khán giả có thể kỳ vọng Đức Phúc sẽ bùng nổ cùng album đầu tay được phát hành năm sau.