Sáng ngày 28/9 (theo giờ Việt Nam), lễ kết hôn giữa Selena Gomez và Benny Blanco đã diễn ra tại vườn ươm Sea Crest Nursery ở Santa Barbara, California (Mỹ). Đám cưới được tổ chức riêng tư, toàn bộ không gian tiệc được dựng rạp che kín khiến hội săn tin khó lòng nào tác nghiệp. Vì tính chất thân mật, khách mời chỉ giới hạn trong gia đình và bạn bè thân thiết, danh tính hầu như không được tiết lộ. Sau 1 ngày, chưa có một bức hình nào được tung ra bên trong lễ đường. Theo một nguồn tin, những người tham dự đều được yêu cầu không sử dụng điện thoại di động để đảm bảo sự tôn trọng tới đôi vợ chồng.

Selena Gomez cuối cùng cũng đã trở thành vợ người ta

Trưởng thành từ Nhà Chuột, Selena đã trở thành crush quốc dân của những cậu thanh thiếu niên không đếm xuể. Dù cho hành trình trưởng thành của Selena gặp nhiều biến động và chỉ trích ở cả sự nghiệp lẫn tình duyên, hôn lễ của cô nàng vẫn khiến nhiều người phải lặng đi và chợt nhận ra: người cùng mình đi hết thanh xuân cuối cùng đã là vợ người ta mất rồi!

Khách mời hành tung bí ẩn thì dân tình đảo sự chú ý dành cho tình cũ Selena. Nếu Justin chỉ đăng vài tấm hình selfie vô tri, thêm bài đăng liên quan đến đức tin thì Charlie Puth - một nhân vật ít được nhắc đến trong lịch sử tình trường mà Selena đã trải qua - đã có động thái đáng ngờ ngay đúng ngày tổ chức hôn lễ.

Tối cùng ngày, Charlie Puth góp mặt tại một câu lạc bộ Jazz có tên là Blue Note, với tư cách ca sĩ trình diễn. Tại đây, anh chàng ngồi chơi đàn piano, hát luôn siêu phẩm 3 tỷ view We Don’t Talk Anymore. Giọng hát Charlie tình tứ, ngọt ngào thì ai cũng biết nhưng quan trọng là cả anh và Selena từng bắt tay tạo nên một màn song ca kinh điển của thập niên 2010, và đó chính là We Don’t Talk Anymore.

Charlie Puth hát We Don't Talk Anymore

Ở thời điểm đó, Selena và Justin tan hợp liên tục như cơm bữa. Charlie bước vào cuộc đời Selena như một “thế thân”, mối quan hệ mập mờ không hơn không kém. cả hai liên tục bị bắt gặp thân thiết, tung hint hẹn hò rải rác khắp nơi – từ video Snapchat bị kẹt xe đến sân khấu diễn đôi "tình bể bình". Charlie từng thừa nhận anh "yêu Selena trong một thời gian ngắn nhưng sâu đậm: “Tôi thực sự yêu cô ấy. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là một quân cờ trong trò chơi của cô ấy với người cũ”. Selena chưa từng lên tiếng xác nhận bất cứ điều gì liên quan đến 2 người, bỏ lại một Charlie bứt rứt, còn vấn vương.

Charlie bước vào cuộc đời Selena như một “thế thân”, mối quan hệ mập mờ không hơn không kém

Giờ đây, cả 2 đều đã có người thương cho riêng mình, nhưng cách Charlie chọn ngân nga We Don’t Talk Anymore mà không phải ca khúc nào khác càng dấy lên nghi vấn: anh chàng vẫn còn lụy Selena lắm!. Netizen khẳng định, Selena đã để lại vết đau, sự tổn thương khó chữa lành bên trong Charlie - điều này càng khiến anh chàng nhớ nhung tình cũ mỗi khi nhớ lại. Chưa kể, lời bài hát có 1 đoạn lyrics như ẩn ý đến Selena: “Anh không muốn thấy bộ váy em sẽ mặc lên tối nay”.

Ngoài ra, MV How Long của Charlie cũng khiến dân tình không thể ngồi yên vì hàng loạt hint tình ái được cài cắm khéo léo. Đỉnh điểm là ở mốc 2:23, camera quay cận cảnh Charlie đứng lặng người trước một bức tranh vẽ chân dung một cô gái rất giống Selena. Ngay lúc đó, anh ngân nga câu hát như một lời đối thoại đau đáu: “Cô ấy hỏi tôi: ‘Anh à, hãy thật lòng nói cho em biết, tình cảm này là thật… hay chỉ là để làm trò cho công chúng xem?’”.

Cô gái trong tranh dường như được dựa trên hình mẫu từ Selena Gomez

Tháng 3/2016, Charlie bất ngờ hét lớn: “F** you, Justin Bieber” ngay trên sân khấu concert. Thời điểm đó trùng khớp với tin đồn Selena đang tái hợp với Justin, khiến người ta càng thêm tin rằng Charlie đang lụy tình và ghen tuông. Sau đó, anh buộc phải lên tiếng xin lỗi.

Tháng 8/2016, Charlie âm thầm unfollow Selena trên Instagram - đúng vào thời điểm cô đang khẩu chiến với Justin trên mạng xã hội. Dù là người song ca cùng nhau bản hit đình đám We Don’t Talk Anymore, nhưng Selena lại hoàn toàn vắng bóng trong MV chính thức. Khi được fan hỏi lý do, Charlie thẳng thắn đáp trên Twitter: “Bởi vì... chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa”.Selena cũng đã gỡ theo dõi Charlie trên Instagram, khiến fan càng tin chắc mối quan hệ giữa hai người từng “có gì đó”.