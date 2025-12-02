Cuộc đua giành ngôi Quán quân tại Anh Trai Say Hi mùa 2 đang bước vào giai đoạn nghẹt thở nhất khi hai cái tên nổi bật nhất thời điểm hiện tại là Negav và buitruonglinh liên tục tạo ra những cú xoay chuyển cục diện. Tính đến sáng 2/12, sức nóng cuộc đua tăng dần theo từng khung giờ vì lượng bình chọn biến động không ngừng. Negav vẫn giữ vị trí dẫn đầu với số phiếu vượt trội (1.5 triệu), trong khi buitruonglinh bám sát phía sau với hơn 1.3 triệu lượt và có những thời điểm bứt tốc khiến fan “ná thở”. Chính vì vậy, ai sẽ trở thành chủ nhân ngôi vị Quán quân vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ đến tận trước đêm chung kết 2.

Negav dẫn đầu cuộc đua bình chọn, buitruonglinh bứt tốc bám sát ở vị trí thứ 2

Tuy nắm ngôi đầu trong bảng vote, Negav lại đang rơi vào thế “tranh cãi”. Vì những ồn ào trong quá khứ, dù Negav có lượng fan đông đảo vẫn chưa thể lấy lại thiện cảm trong mắt công chúng, người qua đường. Hành trình chinh phục ngôi vị Quán quân của Negav lắm sóng gió.

Trong khi đó, buitruonglinh đang ghi dấu mạnh mẽ. Những phần trình diễn ở chương trình đều được khen vì cảm xúc, chân thật và tròn trịa. Nhưng ở góc độ nào đó, buitruonglinh vẫn bị nhận xét là an toàn, chưa đủ bùng nổ về trình diễn để tạo lợi thế trong một sân chơi đòi hỏi sự toàn diện. Fanbase non trẻ của buitruonglinh cũng là thách thức khi bước vào cuộc chơi cần sức mạnh fandom như vòng bình chọn của Anh Trai Say Hi.

Chủ đề về buitruonglinh thu hút bình luận:

MXH hiện đang dậy sóng với những màn "flex thành tích" của fan buitruonglinh để chứng minh anh chàng có tiềm năng. Ý kiến "buitruonglinh mà trở thành Quán quân Anh Trai Say Hi không ai dám cãi" thu hút bình luận trái chiều.

Loạt thành tích streaming khổng lồ của nam nghệ sĩ được tung ra, trong đó nổi bật nhất là danh sách top 15 ca khúc nhiều view nhất của buitruonglinh, gồm: Đường Tôi Chở Em Về (remix) đạt 64 triệu lượt xem, Đường Tôi Chở Em Về bản gốc - 61 triệu, Một Đời - 60 triệu, Đường Tôi Chở Em Về bản Lofi - 45 triệu, Từng Ngày Yêu Em - 37 triệu, Dù Cho Mai Về Sau - 36 triệu,...

buitruonglinh vừa chính thức cán mốc 2 triệu người nghe hằng tháng trên Spotify

Không chỉ vậy, buitruonglinh vừa chính thức cán mốc 2 triệu người nghe hằng tháng trên Spotify - một mức mà rất ít nghệ sĩ Việt Nam chạm đến. Con số này đưa anh vào cùng nhóm với Sơn Tùng, HIEUTHUHAI hay Hoàng Thùy Linh - những cái tên thuộc top đầu Vpop về độ phủ sóng, cho thấy sức hút streaming của buitruonglinh không hề thua kém bất kỳ ai.

Về mặt sáng tác, buitruonglinh sở hữu một kho tàng âm nhạc đủ để chứng minh thực lực thật sự. Những hit làm nên tên tuổi như Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ đều là những bản ballad, nhạc thất tình quen thuộc với giới trẻ. Ở một chiều khác, Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời lại cho thấy khả năng mở rộng tư duy và viết nhạc mang tầm vóc cộng đồng, thậm chí còn được chọn cho màn đồng diễn Đại lễ 2/9.

buitruonglinh cho thấy sự toàn năng từ sáng tác, biểu diễn đến chơi nhạc cụ

Ngay trong Anh Trai Say Hi, Buitruonglinh cũng chứng minh mình không chỉ biết viết ballad khi tạo ra những màu sắc mới mẻ như Hermosa hay Crazy - những thử nghiệm cho thấy anh hoàn toàn có thể bước ra khỏi vùng an toàn khi cần. Bản thân buitruonglinh có nền tảng âm nhạc vững chắc, được đào tạo âm nhạc bài bản kéo dài từ nhỏ, từng theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và sau đó là Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh với cả hai chuyên ngành Violin và Thanh nhạc Nhạc nhẹ. Khoảnh khắc buitruonglinh kéo violin hay chơi piano trên sóng Anh Trai Say Hi đều viral, cho thấy sự toàn năng từ sáng tác, biểu diễn đến chơi nhạc cụ của nam ca sĩ.

Khoảnh khắc buitruonglinh kéo violin viral

Rất nhiều người tin rằng buitruonglinh đang sở hữu “bản lĩnh của một con tướng mạnh nhất Say Hi”

Tranh cãi xoay quanh việc Negav đang dẫn đầu nhưng đối diện nhiều ý kiến trái chiều, còn buitruonglinh vừa mạnh về âm nhạc vừa đang bứt tốc đã khiến Chung kết Anh Trai Say Hi càng khó đoán. Nhìn vào độ phủ, sức bật streaming, khả năng sáng tác lẫn mức độ ảnh hưởng trong lòng khán giả, rất nhiều người tin rằng buitruonglinh đang sở hữu “bản lĩnh của một con tướng mạnh nhất Say Hi” - thậm chí là đủ lực để tạo cú lội ngược dòng ngoạn mục ngay đêm chung kết.