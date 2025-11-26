Các Anh Trai bị loại khỏi Say Hi: Rất đắt show!

Sau tập 11 của Anh Trai Say Hi lên sóng, nhiều khán không khỏi tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt với một số gương mặt nổi bật như Cody Nam Võ, Jaysonlei, Dillian Hoàng Phan hay Lohan,.. trước thềm chung kết của chương trình. Thế nhưng, thông tin về lịch trình của các Anh Trai được công bố mới đây đã phần nào “an ủi” được người hâm mộ. Điều này cũng cho thấy được sức hút mạnh mẽ của các Anh Trai thông qua các sân khấu sự kiện và dự án cá nhân ngay sau khi kết thúc hành trình tại Anh Trai Say Hi.

Dàn Anh Trai vừa bị loại được đánh giá tiềm năng:

Cody Nam Võ

Jaysonlei

Lohan

Ngay từ “sân chơi” của Anh Trai Say Hi, những cái tên như Cody Nam Võ, Jaysonlei và Lohan đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Bên cạnh kỹ năng hát, rap đồng đều, Cody Nam Võ còn nổi bật với vũ đạo và khả năng biểu diễn sân khấu mạnh mẽ. Đặc biệt tại Live Stage 3, Anh Trai bùng nổ với màn dance battle “che nửa mắt” gây sốt. Trong phần cypher battle, Cody trở thành tâm điểm nhờ khả năng “bắt beat” chuẩn xác, kỹ thuật nhảy sắc sảo, động tác dứt khoát và tràn đầy năng lượng khiến khán giả trầm trồ.

Về phía Jaysonlei, Anh Trai không chỉ xuất sắc trong phần trình diễn khi đứng cạnh các đàn anh, mà còn sở hữu năng lực sáng tác ấn tượng và tư duy âm nhạc hiện đại từ Em Xinh tới Anh Trai Say Hi, và được xem là gương mặt trẻ hiếm có với phong cách riêng. Đặc biệt, Jaysonlei còn được người hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh "kỹ sư xây cầu" bởi phần bridge do Jaysonlei chắp bút và thể hiện. Sự kết hợp giữa visual nổi bật, khả năng trình diễn và sáng tác giúp Jaysonlei trở thành một trong những cái tên nổi bật giữa dàn Anh Trai.

Trong khi Cody Nam Võ và Jaysonlei được truyền thông đánh giá là những all-rounder đầy tiềm năng, Lohan cũng chứng minh mình là một “con tướng mạnh” với khả năng xây dựng concept ấn tượng. Từ những vòng Live Stage đầu tiên, Anh Trai liên tục gây chú ý nhờ góp phần thiết kế ý tưởng cho các tiết mục nhóm, kết hợp giọng hát và vũ đạo tốt, tạo nên màu sắc đặc trưng và thu hút khán giả. Ngoại hình điển trai, mái tóc đỏ nổi bật cùng phong thái biểu diễn tự tin giúp Lohan nhanh chóng trở thành “hiện tượng” của chương trình.

Cody Nam Võ là Anh Trai bị loại chạy show nhiều nhất

Ngay sau khi dừng bước tại chương trình, thông tin về lịch trình của các Anh Trai được công bố, phần nào cho thấy đánh giá của khán giả là hoàn toàn có cơ sở. Cody Nam Võ gần như “full lịch” với chuỗi show diễn dày đặc, liên tục xuất hiện tại sân khấu của nhiều thương hiệu lớn, góp mặt trong sự kiện của nhãn hàng và chuẩn bị tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp.

Lịch trình của Jaysonlei

Jaysonlei cũng không hề kém cạnh, khi bận rộn tham gia hàng loạt sự kiện của các nhãn hàng và cơ quan báo chí. Lịch trình dày đặc cho thấy sức hút ổn định cùng mức độ nhận diện tăng rõ rệt của Anh Trai. Lohan lại gây chú ý khi “bén duyên” nhanh chóng với nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi bật và công bố dự án mới sau chương trình. Ngoài ra, Anh Trai cũng tích cực góp mặt tại các sự kiện và triển khai nhiều kế hoạch cá nhân.

Lohan cũng đắt show tháng 11

Điều này cho thấy, với tài năng sẵn có cùng tệp fan đông đảo từ chương trình, những cái tên này hoàn toàn có thể tiếp tục tỏa sáng. Sức nóng của những Anh Trai này không những không giảm mà còn tăng mạnh sau khi rời sân chơi Anh Trai Say Hi, thể hiện qua độ phủ sóng dày đặc cùng hiệu ứng truyền thông bùng nổ.