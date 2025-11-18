Live Stage có nhạc hay nhất Anh Trai Say Hi mùa 2

Cuối tuần qua (15-16/11), Anh Trai Say Hi mùa 2 tiếp tục chiếu tập 9 và 10, mở ra chặng đua nước rút đầy kịch tính với Live Stage 4. 25 Anh Trai được chia thành 5 team do buitruonglinh, CONGB, B Ray, Negav và Vũ Cát Tường dẫn dắt, mang đến 10 tiết mục liên tiếp phủ đầy màu sắc, cảm xúc và câu chuyện. Từ soft-pop, RnB, retro, blues đến citypop và bossa nova, Live Stage 4 giống như playlist được sắp đặt tinh tế, không trùng lặp, không phân tầng về chất lượng. Đến cuối tập 10, 7 tiết mục đã ra mắt và ngay lập tức khiến mạng xã hội nổ tung bình luận vì loạt sản phẩm đều bắt tai, giàu cảm xúc và "không có bài nào dở".

Không gian mở đầu thuộc về team CONGB với ca khúc Vô Số Lần Tình Cờ, nơi sắc vàng tràn ngập sân khấu theo concept một khu phố thu nhỏ. Ngô Kiến Huy, OgeNus, RIO và Dillan Hoàng Phan đóng vai những người trẻ thuộc các nghề nghiệp khác nhau, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, chạm nhau tại những khoảnh khắc tình yêu tưởng chừng vô tình nhưng lại đầy duyên số. Ca khúc mang âm hưởng citypop pha bossa nova đậm chất thư giãn, dễ thấm, dễ hát theo. OgeNus cho biết anh ưu tiên chất “catchy” trong sáng tác và chỉ cần 4 ngày để hoàn thiện cùng CONGB và RIO, hy vọng trở thành giai điệu đồng hành trong đời sống của khán giả.

Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ - Live Stage 4 Anh Trai Say Hi: buitruonglinh, BigDaddy, Vương Bình, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn

Team buitruonglinh biểu diễn tiếp theo với Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ, sân khấu được thiết kế như mùa Noel đến sớm. Những cây thông trắng xen cùng ánh đèn vàng lấp lánh tạo cảm giác se lạnh nhưng tình cảm vẫn đủ đầy. Âm nhạc RnB nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu giúp bản tình ca này không rơi vào lối mòn buồn bã. BigDaddy đảm nhận vai trò hát chính, trong khi buitruonglinh thể hiện phần rap do chính anh chấp bút và tạo điểm nhấn bằng cú solo violin. Không khí Giáng sinh được tái hiện đủ đầy, gợi cảm giác đây có thể là ca khúc được mở liên tục khi tháng 12 gõ cửa.

Can I Get Your Love? - Anh Trai Say Hi mùa 2 Live Stage 4: Negav, Hải Nam, Sơn.K, Jaysonlei, Lohan

Live Stage 4 tiếp tục đi sâu hơn vào cảm xúc với Can I Get Your Love? của team Negav. Hải Nam, Sơn.K, Jaysonlei và Lohan kể câu chuyện tình cảm rạn nứt khi sự vô tâm dần trở thành vết rạn không thể hàn gắn. Căn phòng trắng được thiết kế như ký ức bị phủ bụi, mọi chi tiết từ piano, sofa đến ánh sáng đều có chủ đích khiến sân khấu giống như đoạn phim tình cảm bị tua chậm. Sự day dứt, tiếc nuối và bất lực trở thành trọng tâm, dẫn đến màn kết khiến người xem nghẹn lại. MC Trấn Thành nhận xét âm nhạc của Negav mang sự quyến rũ đặc biệt và có chiều sâu đáng giá.

Nếu ba tiết mục đầu đánh trúng cảm xúc bằng màu sắc, giai điệu và câu chuyện, thì Thức của team Vũ Cát Tường đưa sân khấu vào cảm giác “lặng” rất khác. Chất nhạc blues suy tư kể về một lời xin lỗi không bao giờ kịp nói, khi người con gái đã không còn trên đời. Sân khấu mô phỏng cỗ máy thời gian với bánh răng xoay liên tục, gợi sự bế tắc trong nỗi ân hận. Vũ Cát Tường muốn gửi đến người xem câu hỏi: con người chỉ biết trân trọng khi mọi thứ sắp tan biến, liệu đó có phải là vòng lặp tàn nhẫn của cảm xúc? Hiệu ứng bọt bóng, pháo giấy hình ngôi sao và ánh sáng trắng xanh giúp tiết mục cân bằng giữa cảm xúc và hình ảnh.

Không khí nhanh chóng bùng nổ trở lại khi team B Ray xuất hiện với Cũng May Là Ế. Karik, Cody Nam Võ, Ryn Lee và GILL hóa thân thành những chàng trai bị hiểu lầm nhưng chọn cách đối diện bằng tiếng cười và sự ngông nghênh. Sân khấu đỏ - đen gợi cảm giác đường phố retro, xen nhịp nhạc bắt tai do B Ray, Karik và GILL đồng sáng tác. B Ray một lần nữa cho khán giả thấy khả năng kiểm soát cảm xúc và độ "điên" trong âm nhạc bằng câu hát “Nếu em yêu anh nhiều, thì yêu nốt luôn phần của anh”, tạo ra một dấu ấn không dễ bị hòa lẫn.

Ở vòng hai, team buitruonglinh tiếp tục ghi dấu với Kẻ Hai Lời. Lấy cảm hứng từ City of Stars trong La La Land, tiết mục sử dụng hệ thống ánh sáng mô phỏng thành phố đầy sao, kể lại câu chuyện hai lời hứa đối lập trong cùng một tình yêu. Một lời là cam kết ở quá khứ và lời còn lại mang ý nghĩa trân trọng khi hai người không còn đi chung con đường. Bài hát có giai điệu vui tươi, dễ nhớ, kèm dance break cầm đèn tay tạo không khí sân khấu như một lễ hội. Những câu rap đảo vần của BigDaddy cùng câu hát “Không yêu thì đừng hứa, hứa yêu thì đừng điêu” lập tức tạo ra trend được lặp lại trên mạng xã hội.

Ở Đây Ai Cũng Thương Con - Live Stage 4: CONGB, OgeNus, RIO, Dillian Hoàng Phan, Ngô Kiến Huy

Ở Đây Ai Cũng Thương Con khép lại loạt 7 tiết mục bằng cảm xúc nghẹn ngào từ câu chuyện những người con xa xứ và tình yêu của mẹ. Sân khấu xám tượng trưng cho mưu sinh, nổi bật bằng hoa hồng trắng và múa đương đại. Diễn viên Thanh Hiền vào vai người mẹ chỉ nghe được đầu dây bên kia chứ không thể ôm con như mong mỏi. Nỗi nhớ nhà, sự hy sinh và cảm giác bất lực khi phải chấp nhận cô đơn trở thành tinh thần chủ đạo. Các câu hát như “Vì đã cố cắn chặt môi, muốn nói ra nhưng rồi lại thôi” ghi lại đúng tâm lý người trẻ mưu sinh, sợ gia đình lo nhưng chẳng thể nói dối mọi thứ đều ổn.

Anh Trai Say Hi phát huy phong độ

Có thể nói mùa 2 của Anh Trai Say Hi chưa xuất hiện cú bùng nổ tầm mega hit như mùa đầu tiên, nhưng bù lại, sự ổn định và thống nhất về chất lượng âm nhạc khiến chương trình trở thành bệ phóng cho sự sáng tạo, không bị trùng lặp về concept hay âm hưởng. Tính đến 2 ngày sau khi phát sóng tập 10, đã có 5 trên 7 tiết mục lọt top 20 trending YouTube Music Việt Nam theo thống kê của bên thứ ba Kworb. Lượt xem cao nhất hiện tại thuộc về Can I Get Your Love và Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ, mỗi tiết mục vượt mức 200 nghìn lượt xem chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải (tính đến 18h chiều 18/11).

5 tiết mục mới của Anh Trai Say Hi lọt top 20 trending

Sự lan tỏa của Live Stage 4 đến từ giá trị nghe lại cao, concept chỉn chu và khả năng đồng cảm. Điểm chung của 7 tiết mục Live Stage 4 đã phát sóng chính là điểm chạm cảm xúc. Ca khúc nào cũng có câu chuyện ý nghĩa, dễ đồng cảm và giai điệu dễ lan tỏa. Những khoảnh khắc viral xuất hiện tự nhiên như cú kéo violin 30 giây của buitruonglinh hay CONGB cầm bó hoa hát về mẹ, cho thấy cảm xúc thực sự rất quan trọng. Khán giả được chạm đúng chỗ, âm nhạc sẽ phát huy thế mạnh vốn có.

Bên cạnh 7 tiết mục đã lên sóng, còn 3 tiết mục ở bước hai gồm JUMP, Nỡ Lòng Đồng Ý và Bumbara Deep Downlow sẽ xuất hiện tại tập 11, hứa hẹn hoàn chỉnh bức tranh âm nhạc đa tầng của Live Stage 4. Anh Trai Say Hi đang tiến thẳng đến vòng Chung kết cá nhân, được dự đoán sẽ là nơi những cá tính âm nhạc bộc lộ rõ nhất. Trước khi hạ màn bằng vòng thi cuối, chương trình xác nhận sẽ tổ chức concert đầu tiên vào ngày 27/12 tại TP.HCM, với nhiều khu vực fanzone đã sớm sold-out từ khi mở bán đầu tháng 11.

Live Stage 4 có thể xem như điểm sáng lớn nhất của mùa 2 tính đến hiện tại, khi 7 ca khúc ra mắt đều giữ được chất lượng rõ rệt ở cả nội dung lẫn trình diễn. Giữ vững phong độ này đến đêm cuối, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào bữa tiệc âm nhạc trọn vẹn từ nghe - nhìn mà Anh Trai Say Hi mang đến.