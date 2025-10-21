Tình hình đáng báo động của Anh Trai Say Hi mùa 2

Tối 18/10, Anh Trai Say Hi mùa 2 vừa khép lại Live Stage 2. Dù các sân khấu đều được đầu tư chỉn chu, lượng tương tác và hiệu ứng lan tỏa của chương trình lại thấp hơn nhiều so với những gì từng tạo nên thương hiệu “vũ trụ Say Hi”. Trên Threads, loạt bài đăng so sánh lượng view của Anh Trai Say Hi mùa 2 với mùa 1 và cả Em Xinh Say Hi đang cho thấy sự chênh lệch lớn.

8 tiết mục Live Stage 2 của Anh Trai Say Hi mùa 2:

Thực sự mà nói, so với Anh Trai Say Hi mùa 1 và Em Xinh Say Hi, thì live 2 của Anh Trai Say Hi mùa này đang ở tình trạng báo động. Đến Live Stage 2, chưa có bài nào của Anh Trai Say Hi mùa 2 “thoát vòng” bùng nổ truyền thông. Chỉ cần nhìn vào loạt video được đăng gần nhất là đủ thấy rõ sự tụt dốc. Loạt video trình diễn của Live Stage 2 công chiếu ngày 18/10 có số view ngày đầu update như sau: CRAZY (33 nghìn lượt xem), Ảo Ảnh (43 nghìn lượt xem), Đã Từng (20 nghìn lượt xem), Thoát Ra Khỏi Em (24 nghìn lượt xem). Trong khi đó, tuần trước tuy có nhóm B Ray hay NEGAV góp mặt nhưng cũng chỉ duy trì ở mức dao động từ 400 nghìn đến 900 nghìn view, ngoại trừ Đa Nghi đạt 1,5 triệu - nhưng vẫn chưa đủ để tạo hiệu ứng lan tỏa.

Tiết mục team Negav tiếp tục là tiết mục hot nhất Live Stage 2 Anh Trai Say Hi mùa 2

Em Xinh Say Hi dù từng gây tranh cãi về độ hot và sức hấp dẫn âm nhạc thì Live Stage 2 vẫn có hai bài viral rõ rệt là Không Đau Nữa Rồi và Gã Săn Cá. Gã Săn Cá hiện thu về hơn 24 triệu lượt xem, tạo trend TikTok và chiếm top trending nhiều ngày. Anh Trai Say Hi mùa 1 thì vượt xa Live Stage 2 có siêu hit Hào Quang, đến nay vẫn còn viral trong cộng đồng nghe nhạc, đạt 40 triệu view YouTube và gần 40 triệu lượt stream trên Spotify.

Gã Săn Cá là bản hit hot nhất Em Xinh

Hào Quang là bản hit lớn của Anh Trai mùa 1 - Live Stage 2

Còn mùa này, Anh Trai Say Hi 2025 đang cho thấy dấu hiệu tuột dốc. Tiết mục có độ phủ cao nhất là Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn của Live Stage 1, hiện chỉ đạt hơn 5,5 triệu view - con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng của một chương trình “cỗ máy tạo hit”. Những bài còn lại đều quanh quẩn trong phạm vi fandom, chưa thể bật lên khỏi biên độ thảo luận nội bộ dù chất lượng âm nhạc được đánh giá cao.

Netizen bàn về lý do Anh Trai Say Hi mùa 2 hụt hơi

Lý giải cho tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng sức hút của vũ trụ Say Hi đang bước vào giai đoạn bão hòa. Sự thiếu vắng một đối thủ cạnh tranh hay yếu tố gây tranh luận cũng khiến Anh Trai Say Hi mùa 2 không còn giữ được độ “bàn tán” vốn có. Ngoài ra, dàn “anh trai” năm nay chủ yếu là rapper hoặc các gương mặt mới chưa phủ sóng mạnh mẽ, khiến hiệu ứng đại chúng chưa kịp lan rộng.

Mùa 1 có HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Dương Domic,... là những gương mặt hút fan, có khả năng làm nhạc xu hướng. Còn với mùa 2, chủ yếu độ thảo luận vẫn là dàn nghệ sĩ kì cựu như Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, B Ray, BigDaddy, Karik,... Dàn Anh Trai mới chưa có quá nhiều dấu ấn. Đây là yếu tố khiến nhiều fan cho rằng mùa 2 chưa thể bứt phá như mùa 1.

Những Anh Trai mới mùa 2 chưa đủ sức phủ sóng

Các Anh Trai rapper là tâm điểm chú ý mùa giải này

Về mặt chuyên môn, nhiều tiết mục vẫn được đầu tư chỉn chu, sân khấu sáng tạo và âm nhạc phong phú. Nếu không có cú hích mới trong các vòng tiếp theo, rất có thể mùa 2 sẽ trở thành mùa “chìm” nhất trong toàn bộ series Say Hi.