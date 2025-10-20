BTC show nói gì về vụ việc Jack hát ca khúc phản cảm chưa được Sở VHTT kiểm duyệt?

Vừa qua, tiết mục biểu diễn của ca sĩ Jack tại Moonlit Childhood tối 16/10 trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nam ca sĩ bất ngờ thể hiện một ca khúc chưa được đặt tên, chưa qua kiểm duyệt và không nằm trong danh sách gửi Sở VHTT Hà Nội để xin cấp phép. Điều khiến dư luận phẫn nộ là phần ca từ bị cho là phản cảm, sử dụng ngôn từ tục tĩu, đặc biệt là câu rap “Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**”, bị cho là biến tấu từ cụm từ nhạy cảm trên mạng xã hội.

Chiều cùng ngày, đại diện Sở VHTT Hà Nội xác nhận chương trình Moonlit Childhood đã được cấp phép, tuy nhiên ca khúc Jack trình diễn không nằm trong danh mục được duyệt. Sở hiện đang kiểm tra và yêu cầu đơn vị tổ chức làm việc để làm rõ vụ việc. Ngay sau đó, phía công ty J97 Promotion - đại diện của Jack cũng đưa ra phản hồi, cho biết sự việc bắt nguồn từ “hiểu lầm do ca khúc chưa hoàn thiện” và việc hát ngẫu hứng khiến khán giả nghe sai lệch so với bản gốc. Tuy nhiên, sự việc vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Phía Jack vẫn chưa trả lời về việc biểu diễn ca khúc chưa được cấp phép.

Tối 20/10, NTK T.L, đại diện BTC chương trình đăng tải thông cáo chính thức lên trang cá nhân, gửi lời tri ân khán giả, đồng thời nhận trách nhiệm về sự cố ngoài kịch bản. Theo đó, Jack được mời với mục đích mang đến một tiết mục giàu năng lượng và tích cực, phù hợp tinh thần của chương trình. Tuy nhiên, do nam ca sĩ tự phát trình diễn ca khúc mới sáng tác chưa từng công bố, nên nội dung này không được cấp phép trước đó. BTC thừa nhận sai sót trong khâu kiểm soát, cam kết rút kinh nghiệm và tuân thủ chặt chẽ quy trình ở các chương trình kế tiếp.

Đáng chú ý, BTC cũng đính chính về phần ca từ gây tranh cãi. Sau khi làm việc trực tiếp với công ty J97 Promotion, BTC xác nhận bản lyric chính thức của ca khúc ghi là “Lào gì cũng tôi”, chứ không phải “Lào gì cũng t**” hay những từ ngữ phản cảm khác như trên mạng lan truyền. Theo giải thích, sự khác biệt đến từ chất lượng âm thanh sân khấu ngoài trời và sóng livestream khiến người xem nghe không rõ, dẫn đến hiểu lầm. BTC nhấn mạnh cả hai bên đều thể hiện thiện chí, chủ động nhận trách nhiệm và mong khán giả thông cảm cho sự cố phát sinh.

“BTC Moonlit Childhood sẽ có những thay đổi tích cực ở các chương trình tiếp theo. Rất mong quý khán giả tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng Moonlit Childhood để lan tỏa giá trị tích cực mà chương trình hướng đến” - thông cáo viết.

Nguyên văn thông báo: "THÔNG CÁO CHÍNH THỨC Về phần trình diễn của nghệ sĩ Jack trong chương trình Moonlit Childhood 2025. Kính gửi: Quý đơn vị truyền thông, Quý đối tác và khán giả thân mến! Tôi là NTK T.L, đại diện Ban Tổ chức chương trình Moonlit Childhood, diễn ra vào ngày 16/10/2025 vừa qua. Trước hết, BTC xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể khán giả, nghệ sĩ và các cơ quan báo chí - truyền thông đã quan tâm, đồng hành cùng chương trình. Trong những ngày qua, BTC ghi nhận nhiều ý kiến đa chiều liên quan đến phần trình diễn ca khúc mới của nghệ sĩ Jack (J97). Với tinh thần cầu thị, chúng tôi xin được chính thức phản hồi như sau: 1. Về việc mời nghệ sĩ Jack: BTC mời Jack tham gia chương trình với mong muốn mang đến một màn trình diễn bùng nổ, tràn đầy năng lượng và tích cực, phù hợp với tinh thần nhân văn mà Moonlit Childhood hướng đến đó là lan tỏa cảm xúc yêu thương và động viên tinh thần sau những ngày mưa bão. 2. Về phần trình diễn phát sinh ngoài kịch bản: Trong đêm diễn, Jack đã thể hiện một ca khúc mới sáng tác chưa từng công bố, như món quà dành tặng khán giả và người hâm mộ. Vì sự ngẫu hứng này, ca khúc được Jack trình diễn không nằm trong nội dung biểu diễn đã được Sở Văn hóa – Thể thao chấp thuận bằng văn bản. BTC xin nhận toàn bộ trách nhiệm về thiếu sót này và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, đảm bảo các chương trình sau được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Ngoài ra, liên quan đến những ca từ của ca khúc: Sau khi làm việc trực tiếp với công ty J97 Promotion, BTC đã nhận được bản lyric chính thức của ca khúc và xác nhận lời bài hát được viết là “Lào gì cũng tôi”, không phải “Lào gì cũng t**” như một số thông tin lan truyền trên mạng. BTC nhận thấy việc âm thanh sân khấu ngoài trời và sóng livestream có thể khiến một số khán giả nghe chưa rõ, dẫn đến hiểu nhầm không mong muốn. Phía Công ty J97 cũng đã có thông báo cụ thể và thiện chí nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm không để phát sinh thêm những tình huống tương tự. Với tất cả tinh thần thiện chí, BTC Moonlit Childhood sẽ có những thay đổi tích cực ở các chương trình tiếp theo. Rất mong các quý khán giả tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng Moonlit Childhood để cùng lan tỏa giá trị tích cực mà chương trình hướng đến. Một lần nữa ban tổ chức mong quý khán giả thứ lỗi vì những sự việc phát sinh ngoài mong đợi và chân thành cảm ơn! Trân trọng, NTK T.L Đại diện Ban Tổ chức chương trình Moonlit Childhood".



