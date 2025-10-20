Jack đã sai, càng sai

Ca từ phản cảm của Jack

Mới đây nhất, Jack góp mặt trong một sự kiện tại Hà Nội. Jack gây chú ý với phong cách khá nữ tính, mái tóc vàng cùng bộ trang phục nude - đỏ trang trí hoa nổi bật. Ngoại hình của anh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đáng chú ý hơn cả, Jack không chỉ biểu diễn những ca khúc quen thuộc mà còn mang đến một sáng tác mới “diss” thẳng anti. Bài hát nói về việc bản thân luôn là “tấm bia” trong showbiz, bị tấn công vô cớ. Hai câu hát đang gây tranh cãi dữ dội là: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám? Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm!” - câu từ đầy thách thức, thậm chí có phần khinh miệt người nghe.

Jack không chỉ biểu diễn những ca khúc quen thuộc mà còn mang đến một sáng tác mới “diss” thẳng anti

Ở phần điệp khúc, Jack tiếp tục dùng cách “nói lái” phổ biến của giới trẻ: “lào gì cũng…” để nhấn mạnh việc mình luôn bị đổ lỗi. Tuy nhiên, chính cách chơi chữ này lại khiến bài hát bị xem là phản cảm, dễ gây hiểu nhầm. Một bộ phận khán giả cho rằng việc mang câu hát như thế lên sân khấu biểu diễn công khai là vi phạm thuần phong mỹ tục. Ngược lại, người hâm mộ của Jack ra sức bênh vực, khẳng định câu hát đầy đủ là “Lào gì cũng tôi”, hoàn toàn không có ý dung tục.

Đoạn nhạc gây tranh cãi của Jack

Dù vậy, việc lựa chọn một cụm từ có thể khiến người nghe hiểu nhầm ngay từ chữ đầu tiên cũng đủ để thấy dụng ý khó chối bỏ. Trong bối cảnh biểu diễn trực tiếp, trước hàng nghìn khán giả, sự cẩn trọng về ca từ là điều tiên quyết. Một khi ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm bị xóa nhòa, hình ảnh nghệ sĩ không chỉ bị tổn hại mà còn kéo theo những hệ lụy lớn hơn. Câu hỏi đặt ra là: Jack có đang tự đẩy mình vào vòng xoáy tranh cãi mới khi chưa kịp thoát khỏi những thị phi cũ?

Jack có đang tự đẩy mình vào vòng xoáy tranh cãi mới khi chưa kịp thoát khỏi những thị phi cũ?

Khán giả đặt câu hỏi về trách nhiệm kiểm duyệt

Sau khi vụ việc bùng nổ, netizen chia thành nhiều luồng ý kiến. Ngoài việc tranh luận Jack có vi phạm thuần phong mỹ tục hay không, vấn đề còn nằm ở khâu kiểm duyệt: liệu chương trình có biết trước màn trình diễn và nội dung ca khúc hay không. Theo chuyên gia Ngô Hương Giang chia sẻ với Tiền Phong, một bài hát sử dụng ngôn từ lệch chuẩn như vậy không thể nhân danh “công nghiệp văn hóa” để lan truyền.

Ngoài việc tranh luận Jack có vi phạm thuần phong mỹ tục hay không, vấn đề còn nằm ở khâu kiểm duyệt

“Về góc nhìn xã hội, những ca khúc với ngôn từ lệch chuẩn không chỉ làm nhận thức người trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực mà còn cổ vũ cho lối sống lai căng, tùy tiện và bản năng. Từ đó tác động trực tiếp đến hành vi ứng xử của giới trẻ”, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang nhận định.

Jack trình diễn ca khúc có ca từ bị cho là phản cảm trong đêm nhạc Moonlit Childhood diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội. Tuy nhiên, hiện tại, cả Jack lẫn ban tổ chức vẫn giữ im lặng. Trong khi đó, làn sóng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc ngày càng mạnh mẽ.

Cả Jack lẫn ban tổ chức vẫn giữ im lặng

“Ban tổ chức là đơn vị chọn lựa bài hát và ca sĩ thể hiện, vì vậy không thể nói họ không biết bài hát có yếu tố dung tục được đưa vào biểu diễn tại sự kiện. Ở đây có hay không sự dễ dãi, xuề xòa và thỏa hiệp giữa ban tổ chức với Jack? Tiếp đến là trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa ở Hà Nội khi để một ca khúc có ngôn từ phản cảm như vậy được trình diễn giữa thủ đô? Có hay không sự thờ ơ, buông lỏng của cơ quan chức năng quản lý văn hóa trong vụ việc này?”, bà Ngô Hương Giang đặt câu hỏi.

Jack càng thêm sai

Nhiều khán giả tỏ ra ngán ngẩm trước sự tự cao của Jack. Sau ồn ào đời tư, hình ảnh nam ca sĩ chưa bao giờ được khôi phục hoàn toàn. Nay, anh lại chọn cách gây chú ý bằng ca từ ồn ào và thái độ thách thức. Kể từ khi tách khỏi K-ICM năm 2021, âm nhạc của Jack dần mất độ phủ “quốc dân” như thời hoàng kim. Cú sốc lớn nhất vẫn là bê bối tình ái và những lùm xùm kéo dài nhiều năm với Thiên An.

Khán giả tỏ ra ngán ngẩm trước sự tự cao của Jack

Những sản phẩm gần đây như Ngôi Sao Cô Đơn, Từ Nơi Tôi Sinh Ra hay Thiên Lý Ơi lần lượt vướng tranh cãi đạo nhạc, dùng hình ảnh Messi trái phép hoặc bị ViruSs tố không biết làm nhạc. Dù vẫn có lượng người nghe trung thành và khả năng leo top trending, sản phẩm của Jack không thể “thoát vòng” fan, trong khi phần đông khán giả chỉ coi nhạc của anh là “meme” để chế giễu.

Với một nghệ sĩ, viral theo hướng tiêu cực không thể xem là thành công. Hình ảnh xuống cấp khiến Jack ít show, phần lớn chỉ biểu diễn ở các sự kiện quy mô nhỏ. Có lẽ vì thế, anh cố gắng trở lại, tìm cách “cứu vãn” sự nghiệp bằng việc trực tiếp đối diện lùm xùm cũ. Nhưng sau tất cả, hình tượng tích cực của Jack gần như đã sụp đổ. Càng cố gây chú ý, anh càng khiến công chúng mất kiên nhẫn.

Hình tượng tích cực của Jack gần như đã sụp đổ

Từ scandal đời tư đến đạo nhạc, từ lùm xùm lightstick đến ca từ phản cảm, Jack ngày càng sai. Khi một nghệ sĩ quên mất giới hạn của mình, khán giả sẽ không còn đủ lòng tin để lắng nghe.