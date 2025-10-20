Kpop hướng đến bước đột phá lịch sử tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68

Rosé của nhóm nhạc nữ Kpop BLACKPINK tham dự Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 tại UBS Arena ở New York, ngày 7/9. Cô đã giành giải Bài hát của năm cho bản hit APT. (Ảnh: Rosé Instagram)

Khi vòng bỏ phiếu đầu tiên cho Giải thưởng Grammy lần thứ 68 kết thúc vào thứ Tư, một câu hỏi lớn và cũng là sự mong đợi lớn rằng liệu Kpop - một thế lực âm nhạc toàn cầu đang phát triển trước đây từng bị Viện Hàn lâm Thu âm bỏ qua, cuối cùng có thể chấm dứt chuỗi thất bại của mình tại lễ trao giải hay không?

Được tổ chức bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Hoa Kỳ kể từ năm 1959, Grammy từ lâu đã là vinh dự cao quý nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc Hoa Kỳ, được biểu tượng bằng chiếc cúp vàng hình chiếc máy hát. Chưa có nghệ sĩ K-pop nào từng nhận được một trong những giải thưởng này.

Tuy nhiên, năm nay, hy vọng đang rất cao. Khung thời gian đủ điều kiện tham gia Grammy lần thứ 68, bao gồm các bản phát hành từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến ngày 30 tháng 8 năm 2025. Và với khung thời gian này, Kpop đang có một số bản thu âm thành công nhất trên toàn cầu.

Trong số những ứng cử viên đáng chú ý có giọng ca Rosé của BLACKPINK và đĩa đơn ăn khách APT. hợp tác cùng Bruno Mars. và Golden, ca khúc nổi bật trong bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters của Netflix. Cả hai ca khúc sẽ cạnh tranh cho hai hạng mục chung được thèm muốn nhất của Grammy: Bản thu âm của năm và Bài hát của năm. Các album tương ứng của họ là Rosie và KPop Demon Hunters cũng đang cạnh tranh cho Album của năm.

APT. tiếp tục cạnh tranh cho Màn trình diễn Pop Duo/Nhóm nhạc xuất sắc nhất và Video âm nhạc xuất sắc nhất, trong khi Golden đã được đề cử cho Màn trình diễn Pop Duo/Nhóm nhạc xuất sắc nhất, Bản thu âm phối lại xuất sắc nhất, Video âm nhạc xuất sắc nhất và Bài hát hay nhất được sáng tác cho phương tiện truyền thông.

Mặc dù APT. đã gây sốt toàn cầu vào cuối năm ngoái nhưng thành công vang dội của Golden cùng với sự phổ biến của bộ phim hoạt hình đã tiếp thêm động lực cho sự lạc quan về việc giành giải tại Grammy. Cụ thể, ca khúc này đã thống trị cả Billboard Hot 100 của Mỹ và Bảng xếp hạng Đĩa đơn Chính thức của Anh trong nhiều tuần, định vị nó là một ứng cử viên mạnh mẽ khác của hệ thống giải thưởng năm nay tại Grammy.

Ngoài hai ứng cử viên hàng đầu này, nhiều ngôi sao Kpop lớn khác cũng tham gia cuộc đua ở nhiều hạng mục Grammy lần thứ 68. Chỉ tính riêng hạng mục Bản thu âm của năm, các bài dự thi bao gồm JUMP của BLACKPINK, Like JENNIE của Jennie, Born Again của Lisa, Don't Say You Love Me của thành viên BTS Jin, Never Play của RM và nữ rapper người Mỹ Megan Thee Stallion, Sweet Dreams của j-hope, Thunder của SEVENTEEN, Beautiful Strangers của TXT, Gabriela của KATSEYE, Strategy của TWICE và Walking On Water của Stray Kids.

RUBY của Jennie, Alter Ego của Lisa, Echo của Jin, SPILL THE FEELS của SEVENTEEN, The Star Chapter: TOGETHER của TXT, Strategy của TWICE và HOP của Stray Kids đều đang cạnh tranh cho hạng mục Album của năm. Trong khi đó, các nhóm nhạc Kpop KATSEYE, aespa và Ateez đang cạnh tranh cho hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Màn trình diễn Pop Song ca/Nhóm nhạc Xuất sắc nhất, hạng mục mà BTS đã được đề cử trong ba năm liên tiếp từ 2021 đến 2023, các bài hát tham gia bao gồm XOXZ của IVE, HOT của LE SSERAFIM, In Your Fantasy của Ateez và Fly Up của RIIZE.

Cho đến nay, chỉ có hai nghệ sĩ Hàn Quốc giành được giải Grammy: giọng nữ cao Sumi Jo và kỹ sư thu âm nhạc cổ điển Hwang Byeong-joon. Tuy nhiên, Kpop vẫn chưa tìm được sự công nhận tương tự, bất chấp chuỗi đề cử của BTS vào đầu những năm 2020.

Năm ngoái đánh dấu một sự thất vọng đặc biệt khi không một nghệ sĩ Kpop nào xuất hiện trong danh sách đề cử. Ngay cả khi các thành viên của BTS phát hành album solo đình đám trong thời gian tạm nghỉ nghĩa vụ quân sự, không ai trong số họ được đề cử. Sự vắng mặt này đã làm dấy lên những cáo buộc mới rằng Viện Hàn lâm Thu âm đang cố tình phớt lờ thể loại này, bất chấp thành công và sức ảnh hưởng thương mại của nó.

Với việc vòng bỏ phiếu đầu tiên cho các giải thưởng sắp tới đã kết thúc, giới quan sát trong ngành tại Hàn Quốc đang theo dõi sát sao để xem liệu Giải Grammy lần thứ 68 có thực sự đánh dấu một bước ngoặt cho Kpop hay không.

Viện Hàn lâm Thu âm sẽ công bố danh sách đề cử cuối cùng vào ngày 7/11 (giờ địa phương), sau đó là vòng bỏ phiếu cuối cùng từ ngày 12/12 đến ngày 5/1 năm sau. Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 68 sẽ diễn ra vào ngày 1/2 năm 2026, tại Los Angeles.