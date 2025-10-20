Tối 18/10, giải NBA trạm Hàng Châu (Trung Quốc) đã chính thức diễn ra, thu hút hàng chục nghìn khán giả tới tham dự. Điều tạo nên sự khác biệt ở đây là giải đấu này quy tụ toàn gương mặt nổi tiếng Cbiz tranh tài với các ngôi sao bóng rổ, tạo nên một sự kiện thể thao All-stars gây bão MXH.

Không những tham gia với vai trò vận động viên, Nhậm Gia Luân còn được BTC ưu ái cho cơ hội trình diễn buổi nghỉ giữa hiệp. Anh chàng lên đồ bảnh bao, thể hiện 2 bài hát Seeya và Tranh Thủ Từng Giây. Nổi tiếng với vai trò diễn viên kiêm ca sĩ, mỹ nam sinh năm 1989 khuấy động bầu không khí sân bóng đỉnh nóc, cứ cất giọng là tiếng hò reo vang vọng.

Màn trình diễn của Nhậm Gia Luân tại NBA trạm Hàng Châu

Nhậm Gia Luân vẫn giữ cho mình thần thái cool ngầu và phong độ trình diễn ổn định

Vừa nhảy, vừa hát mà vừa tương tác với khán giả, Nhậm Gia Luân vẫn giữ cho mình thần thái cool ngầu và phong độ trình diễn ổn định. Tuy nhiên, sân khấu nghỉ giữa hiệp của “chồng quốc dân” lại bị lu mờ bởi chính bức ảnh chàng chành đăng tải. Sau giải đấu, nam thần họ Nhậm chia sẻ bộ ảnh, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm người hâm mộ dành cho mình.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như netizen không phát hiện ra anh chàng đã nhúng tay chỉnh sửa bức ảnh gốc. Tấm hình chụp từ đằng sau Nhậm Gia Luân bước ra khỏi cánh gà, dần dần lộ diện ra sân khấu chính. Chi tiết bất thường là biển banner đỏ từ phía khán đài khi zô vào lại hiện tên Khải trong Vương Tuấn Khải - cũng là một ngôi sao tham gia trình diễn NBA trạm Hàng Châu.

Bức ảnh photoshop vạch trần bộ mặt phông bạt của nam nghệ sĩ

Vì thế, MXH dấy lên nghi vấn Nhậm Gia Luân đã “vui tay” photoshop bảng đèn cổ vũ màu xanh của Vương Tuấn Khải thành màu đỏ của mình để lấy le, sống ảo xíu xíu trên sóng mạng. Xui cho anh là fandom 2 bên đã có hiềm khích từ trước nên tất cả mọi thứ liên quan đến Nhậm Gia Luân đều dễ dàng bị soi ra.

Vương Tuấn Khải nhuộm xanh sân bóng rổ với biển lightstick và banner từ fandom

Hiện tại, topic liên quan đến Nhậm Gia Luân đã thu hút hơn 200 triệu lượt đọc và 200 nghìn bình luận trên Weibo - những con số quá khủng và rất được người dân Đại lục quan tâm. Hầu hết netizen đều tỏ ý cười chê, xấu hổ thay Nhậm Gia Luân và fandom.

Nhậm Gia Luân sinh năm 1989 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, Nhậm Gia Luân từng là vận động viên cầu lông chuyên nghiệp, sau đó chuyển hướng sang con đường nghệ thuật. Nhiều người gọi anh là “bông hoa nở muộn” của làng giải trí Hoa ngữ, bởi phải đến khi bước qua tuổi 30, anh mới thật sự bật lên thành ngôi sao hạng A nhờ loạt vai diễn ấn tượng trong Cẩm Y Chi Hạ và Châu Sinh Như Cố.

Dù nổi tiếng với vai trò diễn viên, Nhậm Gia Luân thực ra xuất thân từ lĩnh vực ca hát và vũ đạo. Trước khi về Trung Quốc hoạt động, anh từng có thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc, được đào tạo bài bản về thanh nhạc và biểu diễn sân khấu. Khi dự án debut nhóm nhạc bị hoãn, anh trở về nước và bắt đầu thử sức ở mảng diễn xuất, nhưng vẫn giữ đam mê với âm nhạc.

Nhậm Gia Luân thực ra xuất thân từ lĩnh vực ca hát và vũ đạo

Trong suốt sự nghiệp, Nhậm Gia Luân đã thể hiện nhiều OST cho các tác phẩm do chính anh đóng chính. Một số ca khúc tiêu biểu có thể kể đến như Glory (OST Đại Đường Vinh Diệu, 2017), Heart Wall (OST Cẩm Y Chi Hạ, 2019) hay Split Identity (OST Thu Thiền, 2020). Dù tập trung quảng bá sự nghiệp diễn xuất hơn, giọng hát ấm áp, truyền cảm cùng kỹ năng biểu diễn tốt giúp anh được khán giả đánh giá là nghệ sĩ đa năng, vừa có thể diễn xuất nội tâm, vừa thể hiện cảm xúc qua âm nhạc.