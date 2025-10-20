Con số “out trình” của Phương Mỹ Chi: 11tỷ/năm nằm trong lòng bàn tay

Theo số liệu cập nhật ngày 18/10, trong danh sách 16 tiết mục solo của dàn Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi chính là cái tên dẫn đầu. Tiết mục Ếch Ngoài Đáy Giếng của cô đạt hơn 42 triệu lượt xem, bỏ xa vị trí thứ hai - Người Đầu Tiên của Juky San (4,8 triệu lượt xem). Cách biệt xấp xỉ gấp 10 lần khiến khán giả không khỏi choáng ngợp.

Tiết mục solo Ếch Ngoài Đáy Giếng của Phương Mỹ Chi đạt hơn 42 triệu lượt xem - là tiết mục có lượt xem cao nhất Em Xinh Say Hi

Đáng nói, Ếch Ngoài Đáy Giếng không chỉ là video solo được xem nhiều nhất của toàn bộ dàn Em Xinh, mà còn là tiết mục có lượt xem cao nhất của cả chương trình. Thành tích này thậm chí gấp đôi tiết mục nhóm Gã Săn Cá, video đang nắm giữ kỷ lục view cao nhất ở mảng trình diễn nhóm với hơn 24 triệu lượt xem.



Xếp hạng lượt xem 16 bài solo của Em Xinh Say Hi (ngày 18/10): 1. Ếch Ngoài Đáy Giếng - Phương Mỹ Chi: 42M 2. Người Đầu Tiên - Juky San: 4.8M 3. Rơi Tự Do - LyHan: 3.8M 4. Vỗ Tay - Phương Ly: 2.9M 5. Trời Sao - 52Hz: 1.8M 6. Ái Kỷ - Lâm Bảo Ngọc: 1.8M 7. Lội Nguợc Dòng - Orange: 1.4M 8. Đi Về - Pháo: 1.4M 9. Dương Gian - Lamoon: 1.2M 10. Cô Ấy Không Yêu Anh - Bảo Anh: 1M 11. Thao Túng Tâm Lý - MAIQUINN: 913k 12. Em Thích Là Được - Miu Lê: 843k 13. Live My Way - Tiên Tiên: 780k 14. Chu Kỳ Mới - Bích Phương: 741k 15. Đan Bàn Tay - Châu Bùi: 686k 16. Lời Thú Tội - Saabirose: 668k

Ếch Ngoài Đáy Giếng được dàn fan thiếu nhi "cày view"

Điều này khẳng định vị thế “out trình” của Phương Mỹ Chi. Ếch Ngoài Đáy Giếng được yêu thích bởi giai điệu vui nhộn, phần phối khí sinh động và sân khấu đầy màu sắc, phù hợp với khán giả nhỏ tuổi. Hình ảnh hoạt hình, vũ đạo dễ thương cùng thần thái tươi sáng của Phương Mỹ Chi khiến tiết mục này nhanh chóng trở thành “bài hát dặm cơm” được bật đi bật lại trong các gia đình có trẻ nhỏ. Nhờ lực lượng fan nhí trung thành và lượng người xem gia đình khổng lồ, video liên tục tích luỹ view đều đặn, đưa nữ ca sĩ lên vị trí đầu bảng trong danh sách các màn trình diễn hot nhất của show.

Ở 2 concert Em Xinh, Phương Mỹ Chi cũng được biểu diễn ca khúc riêng Êch Ngoài Đáy Giếng

Nhìn vào đây, khán giả càng có lý do tin rằng Phương Mỹ Chi kiếm được hàng tỷ đồng chỉ nhờ YouTube. Theo thống kê của nền tảng Social Blade (tháng 8/2025), kênh YouTube của Phương Mỹ Chi trong 12 tháng gần nhất có thể mang về từ 27.000 đến 428.000 USD, tương đương khoảng 708 triệu đến 11,2 tỷ đồng mỗi năm. Dù đây chỉ là con số ước lượng, mang tính tham khảo vì nguồn thu thực sự còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cam kết với nền tảng, nhưng nó có thể cho thấy tiềm năng lợi nhuận Phương Mỹ Chi đang tạo ra từ YouTube.

Phương Mỹ Chi "cá kiếm" số tiền khủng với thành công hiện tại

Hiệu ứng lan tỏa từ các show thực tế, đặc biệt là Em Xinh Say Hi và Sing! Asia 2025, chính là đòn bẩy giúp doanh thu của cô tăng mạnh. Năm 2025 chứng kiến một Phương Mỹ Chi thăng hoa hơn bao giờ hết. Từ cô bé dân ca bước ra từ Giọng Hát Việt Nhí năm nào, giờ đây Phương Mỹ Chi đã trở thành gương mặt trẻ hiếm hoi hoạt động hiệu quả đồng thời ở nhiều lĩnh vực: âm nhạc, điện ảnh và truyền hình thực tế.

Phương Mỹ Chi đã trở thành gương mặt trẻ hiếm hoi hoạt động hiệu quả đồng thời ở nhiều lĩnh vực: âm nhạc, điện ảnh và truyền hình thực tế

Cũng trong năm nay, Phương Mỹ Chi là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại Sing! Asia 2025, sân chơi âm nhạc quy tụ những tài năng hàng đầu châu lục. Không chỉ lọt vào top 3 chung cuộc, Phương Mỹ Chi còn để lại dấu ấn sâu đậm với các tiết mục như Rock Hạt Gạo, Lạc Trôi hay Chopstick, mang tinh thần Việt Nam pha trộn hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Thành công tại Em Xinh Say Hi với danh hiệu Quán quân càng củng cố vị thế của Phương Mỹ Chi trong làng nhạc Việt

Không dừng lại ở đó, thành công tại Em Xinh Say Hi với danh hiệu Quán quân càng củng cố vị thế của Phương Mỹ Chi trong làng nhạc Việt. Cô là nghệ sĩ nữ cuối cùng đạt #1 Top Trending YouTube Việt Nam trước khi bảng xếp hạng này chính thức bị xoá bỏ vào ngày 21/7. Trong suốt một năm qua, các sân khấu live tại Sing! Asia và Em Xinh Say Hi đều duy trì lượng xem ổn định, giúp Phương Mỹ Chi duy trì độ hot. Ở cả 2 đợt Đại lễ A50 và A80, Phương Mỹ Chi được chọn biểu diễn ở sự kiện quan trọng nhất, đánh dấu sự trưởng thành của cô bé dân ca năm nào.