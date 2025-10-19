Chiều tối 19/10, Rhymastic chính thức tổ chức fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp – một cột mốc mà chính anh từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả có mặt tại địa điểm tổ chức. Trước đó, toàn bộ vé fanmeeting đã được tẩu tán hết sạch chỉ sau 12 phút mở bán, cho thấy sức hút mạnh mẽ của Rhymastic.

Rhymastic mang "con tướng" YC lên sân khấu fanmeeting

Trên sân khấu, Rhymastic không chỉ hát mà còn nhảy, mang đến những màn trình diễn chỉn chu như idol. Những bản hit quen thuộc lần lượt được vang lên trong tiếng reo hò, cổ vũ của fan. Không chỉ dừng lại ở đó, nam rapper còn khiến tất cả vỡ òa khi “đánh úp” bằng màn xuất hiện bất ngờ của YC - rap name đang làm mưa làm gió MXH thời gian qua. YC trình diễn hai ca khúc mới Thì Sao và Tiền Tươi, khiến không khí bùng nổ hơn bao giờ hết. Chỉ trong một buổi fanmeeting, khán giả được gặp cả Rhymastic lẫn YC khiến khán phòng hú hét không ngừng.

Hot girl Hạt Mít và bé Ma Bư gửi lời yêu thương đến Rhymastic

Ngoài các màn trình diễn, sự kiện còn đọng lại những giây phút xúc động. Nhiều người hâm mộ gửi thư tay cho anh, bày tỏ tình cảm chân thành dành cho chặng đường mà nam rapper đã đi qua. Rhymastic chia sẻ, anh từng nghĩ fanmeeting là thứ không phù hợp với bản thân, nhưng sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, khi được cảm nhận tình yêu của khán giả, anh bắt đầu tin rằng mình xứng đáng nhận lại tình cảm ấy.

Rhymastic xúc động trước lời thổ lộ của con trai

Khoảnh khắc Rhymastic khóc gây chú ý

Khoảnh khắc khiến cả khán phòng tan chảy là khi hotgirl Hạt Mít và bé Ma Bư - con trai của Rhymastic xuất hiện qua video gửi lời cổ vũ đến anh. Clip kết thúc bằng câu nói “con yêu ba” của Ma Bư khiến Rhymastic không kìm được nước mắt. Rhymastic hôn và nói lời yêu thương con trai. Một hình ảnh hiếm hoi, đời thường và ấm áp, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một Rhymastic cá tính, gai góc trên sân khấu.

SOOBIN đến chúc mừng Rhymastic

Không dừng lại ở đó, gần cuối chương trình, SOOBIN bất ngờ xuất hiện. Nam ca sĩ đến muộn hơn thời gian dự kiến, nhưng vẫn kịp bước lên sân khấu để chúc mừng người anh thân thiết. Rhymastic ôm chầm lấy SOOBIN và gọi “em trai của anh” trong sự xúc động. Dù xuất hiện với gương mặt mộc, SOOBIN vẫn sáng rực giữa khán phòng, mang đến cảm giác gần gũi, chân thành. Anh gửi lời động viên đến Rhymastic và bày tỏ mong chờ concert riêng của đàn anh trong tương lai.

SOOBIN khoe mặt mộc, ôm chầm lấy người anh

Đêm fanmeeting khép lại bằng những tiếng vỗ tay không dứt. Với Rhymastic, đây không chỉ là một buổi gặp gỡ người hâm mộ, mà là cột mốc đặc biệt. Fanmeeting đầu tiên có thể chỉ kéo dài vài tiếng, nhưng chắc chắn sẽ là một trong những ký ức không thể quên với Rhymastic và cả những người yêu mến anh.